Ein serienmäßiges Widescreen-Display stellt die Instrumente und das Infotainment dar, die Bedienung erfolgt per Touchpad, Tasten am Lenkrad und Sprachsteuerung.

Die zweite Generation des Mercedes CLA (2019) wird als Erlkönig an der Nürburgring-Nordschleife getestet. Der Baby-CLS wird leichter, der Radstand länger und der Überhang kürzer. Beim Antrieb setzt der CLA auf Vierzylinder!

Die zweite Generation des Mercedes CLA (2019) wird ein echtes Design-Highlight – das deutet sich auch unter der Tarnung des Testwagens an, den unser Erlkönig-Fotograf bei wetieren Erprobungsfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife und drumherum geknipst hat. Die Designer-Limo darf nochmals schärfer auftreten als andere Ableger der Mercedes-Kompaktbaureihe, deren Design stärker auf konventionelle Proportionen ausgerichtet wird. Da es von der A-Klasse erstmals einen Limousinen-Ableger gibt, der nicht nru auf den chinesischen, sondern auch auf den europäischen Markt kommt, soll die zweite CLA-Generation umso mehr auffallen. Ein längerer Radstand und kürzere Karosserieüberhänge prägen deshalb das neue, bewusst sportlich gehaltene Design, das nicht von ungefährt an den großen Bruder CLS erinnert. Da der Auftritt aber nicht versprechen soll, was der Mercedes CLA (2019) nicht halten kann, speckt der Schwabe um bis zu 75 Kilogramm ab und erhält ein komplett neu abgestimmtes Fahrwerk. Das wird nicht nur den Verbrauch senken, sondern auch den Fahrspaß erhöhen. Mehr zum Thema: Alle Informationen zur neuen Mercedes A-Klasse

Neuheiten Mercedes CLA Shooting Brake (2019): Erste Informationen Der CLA kommt im Kombi-Look

Der Mercedes CLA als Erlkönig am Nürburgring! © CarPix

Fakten zur Mercedes A-Klasse im Video:

Neue Fotos vom Mercedes CLA (2019)

Wie schon beim Plattformspenders A-Klasse gesehen, wird das Interieur des Mercedes CLA (2019) komplett digital. Ein serienmäßiges Widescreen-Display stellt die Instrumente und das Infotainment dar, die Bedienung erfolgt per Touchpad, Tasten am Lenkrad und Sprachsteuerung. Luxusfunktionen aus der S-Klasse wie etwa klimatisierte und beheizte Sitze mit Massagefunktion lassen die Kompaktklasse vergessen. Die im Image nicht sonderlich attraktiven Dreizylinder-Motoren kommen nicht zum Einsatz, vielmehr eine große Bandbreite an Vierzylinder-Benzinern und -Diesel. Sie werden an eine neu entwickelte Neungang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Die kleineren Selbstzünder steuert Kooperationspartner Renault bei, die größeren 2,0-Liter-Aggregate stammen von der E-Klasse. Der US-Markt indes verlangt im Mercedes CLA (2019) auch einen Benzin-Hybrid – und wird ihn erhalten. Eine Plug-In-Hybridversion soll aber erst im Laufe der CLA-Bauzeit das Motorenangebot erweitern, an dessen Spitze mit dem AMG CLA 45 ein rund 400 PS kräftiges Sportmodell stehen wird.

Neuheiten Mercedes A-Klasse Limousine (2018): Preis & Motoren A-Klasse Limo kommt Ende 2018

von Stefan Miete und Alexander Koch