Ein Erkönig, den unser Fotograf in Nordeuropa erwischt hat, trägt Tarnfolie an Front und Heck, die überarbeitete Leuchteinheiten und den veränderten Kühlergrill verdecken sollen.

Erste Fotos zeigen das Mercedes CLA Facelift (2023) als leicht getarnten Erlkönig – unsere Computer-Illustration zeigt, wie das Serienmodell aussehen könnte. Die Motorenpalette wird wieder einen Plug-in-Hybrid und die Ausbaustufen 180, 200 und 250 enthalten, der Preis sich am Vorgänger orientieren.

Das Mercedes CLA Facelift (2023) wird sich optisch nur wenig verjüngen – zu frisch sieht das Modell, das seit 2019 angeboten wird, noch aus. Ein Erkönig, den unser Fotograf in Nordeuropa erwischt hat, trägt Tarnfolie an Front und Heck, die überarbeitete Leuchteinheiten und den veränderten Kühlergrill verdecken sollen. Die Neuerungen des kompakten, viertürigen Coupes könnten sich am Facelift der A-Klasse orientieren, das im Oktober 2022 vorgestellt wurde. Unsere Computer-Illustration zeigt, wie sehr wahrscheinlich das finale Serienmodell aussehen wird. Die Parallelen zum A-Klasse Facelift dürften sich auch im Innenraum widerspiegel, in dem eine neue Lenkradgeneration und ein Update für das Infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) – künftig auch mit Fingerabdrucksensor – sowie verfeinerte Assistenzsysteme zu erwarten sind. Auch die überarbeitete Sprachsteuerung, die nun auch ohne "Hey Mercedes" reagiert und touristische Hinweise liefert, wird aller Voraussicht nach im Mercedes CLA Facelift (2023) Einzug halten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Mercedes A-Klasse Limousine (2022) Keine Überraschungen

Leslie & Cars zeigt das Mercedes EQE SUV (2022) im Video:

Erste Fotos vom Mercedes CLA Facelift (2023)

Die Antriebspalette des Mercedes CLA Facelift (2023) besteht weiterhin aus vierzylindrigen Benzin- und Dieselmotoren, die sich der CLA mit der A-Klasse teilt und ein Leistungsspektrum von 136 PS (100 kW) bis 306 PS (225 kW) abdecken – das bis zu 421 PS starke Topmodell CLA 45 (S) ausgeklammert. Dabei verfügen sämtliche Benziner der Kompaktbaureihe nun über 48-Volt-Technik, die den Verbrauch senken und die Anfahrleistung erhöhen soll. An der Nomenklatur mit Ziffern wie 180, 200 oder 250 dürfte das nichts ändern. Da der Vorgänger des Mercedes CLA Facelift (2023) bereits seit Frühjahr 2020 als Plug-in-Hybrid angeboten wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch das Facelift einen PHEV-Antrieb erhalten wird, bei dem der Elektromotor wie in der A-Klasse von 75 auf 80 kW erstarkt. Auch die Batterie bietet mehr Speicherkapazität, um die rein elektrische Reichweite auf über 80 Kilometer zu hieven. Den Marktstart des überarbeiteten, viertürigen Coupes erwarten wir im Laufe des Jahres 2023. Der Preis dürfte sich grob am Vorgängermodell orientieren, das als CLA 180 mit 136 PS (100 kW) bei 34.694 (Stand: Januar 2023) startet, aber sicherlich auch etwas steigen.

Auch interessant: