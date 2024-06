Ungleiche Zwillinge im Konzeptvergleich

Der coupéhafte Mercedes CLA Shooting Brake und der kompakte SUV-Bestseller Mercedes GLA haben mehr gemeinsam, als deren komplett unterschiedliche Karosserieformate vermuten lassen. Die Kompakte mit Stern im direkten Vergleich!

Mercedes CLA Shooting Brake und Mercedes GLA im Vergleich

Geboren wurde der Mercedes CLA als kompaktes Coupé mit vier Türen, also eigentlich ziemlich ungeeignet für den Vergleich mit einem alltagsbewährten SUV vom Schlag eines Mercedes GLA. In der Lifestyle-Kombi-Version Shooting Brake zeigt der kompakte Schwabe jedoch auch ungeahntes Transporttalent. Im Konzeptvergleich muss sich zeigen, mit welchem der ungleichen Zwillinge, dem Mercedes CLA 250 4Matic Shooting Brake oder dem Mercedes GLA 250 4Matic, sich der Alltag besser bewältigen lässt – und mit welchem Mercedes man am Ende noch günstiger fährt.

Karosserie: Mehr Laderaum im CLA

Ein Blick in die technischen Daten zeigt: Der Laderaum des Mercedes CLA Shooting Brake überrascht bei diesem Vergleich. Mit einem Standardvolumen von 485 l übertrumpft er den Mercedes GLA um immerhin 60 l Stauraum. Erst bei der vollen Frachtraumnutzung bis unter die Dachkante liegt der GLA mit 1420 zu 1350 l vorn. Allerdings fällt das Be- und Entladen des tief liegenden CLA-Kofferraums mit der hohen Ladekante deutlich schwerer als beim nutzerfreundlichen GLA-Ladeabteil.

Auch mit der Unterbringung von Fahrer:innen und Passagier:innen tut sich das SUV leichter. Das Platznehmen auf den hoch positionierten Sitzflächen bereitet beim GLA weniger Mühe. Der Shooting Brake integriert dafür Fahrer:innen und Mitfahrende – ganz Sportwagen-like – besser ins Auto auf den sehr guten Halt gebenden Sportsitzen mit integrierter Kopfstütze. Im Gegensatz zum GLA vermisst man hier jedoch eine Gurthöheneinstellung.

Beide Kompakt-Benz basieren auf derselben Plattform mit identischem Radstand und bieten ähnlich ausreichende Platzverhältnisse. Doch die Fond-Passagier:innen bevorzugen klar den GLA, da im Fond des flachen CLA die abschüssige Dachlinie und die kleinen Fensterflächen das Raumgefühl arg einschränken. Zudem bieten die niedrig positionierten Sitzflächen weniger Schenkelauflage als die optional verschieb- und einstellbare Fondbank im GLA. Letzterer lässt sich besonders im Stadtgewimmel leichter handhaben und rangieren als der 28 cm längere CLA, der wegen der kleinen Fenster und der tiefen Sitzposition schlechter zu überschauen ist.

Fahrdynamik: Der GLA glänzt mit mehr Komfort

Einig sind sich beide bei der Gestaltung des Ausstattungsprogramms mit sieben Ausstattungslinien, davon drei AMG-Lines, sowie mit dem schlauen, online-gestützten MBUX-Infotainment- und Bediensystem. Und auch das Motorenportfolio fällt fast identisch aus – das betrifft ebenfalls den 224 PS (165 kW) starken, per 48-V-Startegenerator elektrisch unterstützten 2,0-l-Turbo-Vierzylinder. Der verleiht den Kompakten in diesem Vergleich einen spritzigen und erwachsenen Charakter, zu dem auch das ausgewogene, sichere Fahrverhalten gehört. Beide sind mit optionalen adaptiven Dämpfern ausgerüstet.

Dennoch geht die Komfortwertung an den Mercedes GLA 250 4Matic, da der Mercedes CLA 250 4Matic Shooting Brake auf Querfugen etwas störrischer anfedert und wegen der rahmenlosen Scheiben mehr Windgeräusche ins Innere lässt. Allerdings bietet die flache Statur des 40 kg leichteren CLA dem Fahrtwind weniger Widerstand, was sich auch in den Fahrleistungen und im Testverbrauch niederschlägt. Mit 7,7 l ist der Shooting Brake Sparsamer als der GLA mit 8,2 l auf 100 km und schneidet in der Kostenbilanz etwas besser ab als der geringfügig teurere GLA.

Technische Daten von Mercedes CLA 250 4Matic Shooting Brake und Mercedes GLA 250 4Matic

AUTO ZEITUNG 07/2024 Mercedes CLA 250 4Matic Shooting Brake Mercedes GLA 250 4Matic Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, 48V-Starter-Gen.; 1991 cm³ 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, 48V-Starter-Gen.; 1991 cm³ Antrieb 8-Gang; Doppelkupplung; Allrad 8-Gang; Doppelkupplung; Allrad Leistung 165 kW/224 PS 165 kW/224 PS Max. Drehmoment 350 Nm 350 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4692/1834/1433 mm 4412/1834/1616 mm Leergewicht (Werk/Test) 1580/520 kg 1620/500 kg Kofferraumvolumen 485-1350 l 425-1420 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 6,5 s 6,8 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 250 km/h 240 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 7,0 l D 7,4 l D Preise Grundpreis 56.358 € 57.031 €