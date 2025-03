MIt dem Mercedes CLA startet 2025 das wahrscheinlich wichtigste Modell von Mercedes. Denn die rund 4,80 m lange Fließheck-Limousine bildet nicht nur das neue Einstiegsmodell der Marke mit dem Stern, sie steht auch als erstes Derivat auf der neuen MMA-Plattform. Mit ihr verabschiedet sich Mercedes mangels Erfolg von der EQ-Nomenklatur – die G-Klasse lässt grüßen – und lässt künftig Elektro- und Verbrenner-Modelle optisch quasi identisch unter demselben Modellnamen laufen. So bietet Mercedes für die dritte Generation des CLA zum Marktstart neben den beiden Elektroversionen mit Hinterradantrieb und 200 kW (272 PS) oder Allradantrieb und 260 kW (353 PS) auch einen mildhybridisierten Vierzylinder (Hier alles zum M 252 erfahren) mit bis zu 140 kW (190 PS) an.

Akkuseitig stetzt der Mercedes CLA (2026) zu Beginn auf eine 85 kWh große Batterie und verspricht WLTP-Reichweiten von bis zu 792 km. Später soll eine kleinere Einstiegsbatterie mit 58 kWh folgen. Die neue MMA-Plattform ermöglicht nun auch in der Kompaktklasse ein 800-V-System Ladeleistungen von bis zu 320 kW. So soll in zehn Minuten genug Energie für 300 km zusätzliche Reichweite geladen werden können. Was es sonst noch alles zum neuen Einstiegsmodell und -stromer zu wissen gilt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Max Grigo im Video!

