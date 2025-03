Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Mercedes wird die A-Klasse in naher Zukunft einstellen. Künftig wird der CLA dann das neue Basismodell. Erst im März 2025 hat der Autobauer seinen Technologieträger CLA vorgestellt, im Laufe des gleichen Jahres kommt dann noch der Kombi-Ableger Shooting Brake. Und zwei weitere SUV sind ebenfalls zu erwarten, wie ein Pressesprecher von Mercedes gegenüber der AUTO ZEITUNG bestätigt. Wann die Produktion der aktuellen A-Klasse ausläuft, wollte Mercedes allerdings noch nicht verraten. Wir schätzen, dass der beliebte Kompaktwagen (hier alle Infos zur noch aktuellen Mercedes A-Klasse nachlesen) noch bis 2026 noch gebaut wird.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes CLA (2025) im Video:

A-Klasse vor dem Aus: Mercedes fokussiert sich auf Premiummodelle

Warum es die A-Klasse künftig nicht mehr geben wird, ist auf die Neuausrichtung des Autobauers zurückzuführen (das sind die vielen Gründe, warum Mercedes aktuell in der Krise steckt). Mercedes will sich verstärkt auf profitable Segmente konzentrieren und auf den Wandel in den globalen Automobilmärkten eingehen.

Zubehör für Mercedes-Fans:

Mercedes reagiert auf diese Entwicklung mit einer klaren Fokussierung auf margenstärkere Modelle und ein insgesamt schlankeres Portfolio. Das untere Ende der Produktpalette soll jedoch größer werden und so wird eine kleinere Version der Mercedes G-Klasse für 2026 erwartet. Die g-Klasse – tatsächlich mit einem kleinen "g" geschrieben – wird ein kompaktes SUV, das den kantigen G-Klasse-Look kopiert. Übrigens, alle weiteren aktuellen Auslaufmodelle verschiedener Autobauer haben wir hier zusammengefasst.