AMG CLE 53 Cabrio eingepreist

Das Cabrio des AMG 53er beinhaltet auch das vom Mercedes CLE Cabrio bekannte Aircap-Windschott-System, das den Fahrwind an kalten Tagen in einem hohen Maß auf Knopfdruck aussperrt.

Sechs Zylinder in Reihe, ein Turbolader, ein elektrischer Zusatzverdichter sowie ein integrierter Startergenerator.

Aufgewertete Bremsen: An der Vorderachse beißen Vier-Kolben-Festsättel auf gelochte Scheiben.

Das Sportmodell trägt einen Grill mit verchromten Stäben. In der Flanke finden sich zusätzliche Luftauslässe.

Der Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ (2024) geht mit potentem Sechszylinder-Motor an den Start – als Coupé und auch als Cabrio. Das ist der Preis!

Preis: Mercedes-AMG CLE 53 (2024) ab 92.285 Euro

Der Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ setzt der CLE-Baureihe zumindest vorläufig die Krone auf und startet zum Preis ab 92.285 Euro für das Coupé. Hinzu gesellt sich ab 100.436 Euro das Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio (2024) mit gleicher Motorisierung (beide Preise: Stand August 2024).

Das Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio (2024) im Check (Video):

Antrieb: Sechszylinder & Startergenerator

Sechs Zylinder in Reihe, ein Turbolader, ein elektrischer Zusatzverdichter sowie ein integrierter Startergenerator – das sind die wesentlichen Antriebskomponenten des Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ (2024) als Coupé und Cabrio. Allein der Dreiliter-Benziner generiert 449 PS (330 kW) sowie 560 Nm Drehmoment. Im Overboost kann die Kraft sogar für bis zu zwölf Sekunden auf 600 Nm anwachsen. Der E-Motor unterstützt dabei mit 17 kW (23 PS) respektive 205 Nm. Das katapultiert den CLE in 4,2 s von null auf Tempo 100 und bis auf eine Spitze von 250 km/h. Optional darf der AMG sogar 270 km/h rennen.

Im AMG Dynamic Plus-Paket gibts einen Race-Mode mit Drift-Programm, aktive Motorlager und rot lackierte Bremssättel. Zudem kann die Regelstrategie des ESP-Systems mittels AMG Dynamics in drei Stufen eingestellt werden. Das AMG Speedshift TCT 9G-Getriebe unterstützt seinerseits mit kurzen Schaltzeiten, schnellen Reaktionen, einer Zwischengas-Funktion sowie Mehrfachrückschaltungen. Damit die Power sicher auf die Straße gelangt, kommt ein vollvariabler Allradantrieb zum Zug. Auch eine Allradlenkung ist an Bord, die in niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen für mehr Agilität und bei hohem Tempo für mehr Stabilität sorgen soll. Außerdem rüstet das Entwicklungsteam das Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern, einem spezifischen Set-up sowie einer vorn (um 58 mm) und hinten (75 mm) verbreiterten Spur auf.

Exterieur: Dynamisch und muskulös

Den Raum dafür schaffen kräftig ausgestellte Kotflügel. Auch die Bremsen wurden aufgewertet: An der Vorderachse beißen nun Vier-Kolben-Festsättel auf gelochte Scheiben. Der 4,85 m lange Zweitürer trägt runde statt eckige Auspuffendrohre: Das unterscheidet den Mercedes-AMG CLE 53 (2024) äußerlich vom ebenfalls gespotteten 63er-Erlkönig. Die generell dynamische Formensprache lehnt sich an C-Klasse und E-Klasse sowie CLA gleichermaßen an. Kein Wunder, vereint die brandneue CLE-Baureihe doch die bisher getrennt ausgeführten Cabrio- und Coupé-Ableger der Mittel- und Oberklasse von Mercedes.

Interieur: Digitales Cockpit mit AMG-Grafiken

Im Interieur glänzt der Mercedes-AMG 53 CLE (2024) mit einer besonders aufwendigen Ambientebeleuchtung sowie Carbon-Dekor und exklusiven Grafiken der digitalen Instrumente – darunter die Supersport-Ansicht mit zentralem Drehzahlmesser. Über AMG Dynamic Select lässt sich die Charakteristik des Fahrzeugs über fünf Fahrprogramme beeinflussen und anpassen. Manuelle Eingriffe ins Getriebe ist über die galvanisierten Wippen am Lenkrad möglich und versprechen erhöhten Fahrspaß, die intelligente Automatik-Regelung soll den Verbrauch senken. Zu den Serien-Goodies des CLE 53 zählen Allradlenkung und sportliche Integralsitze, noch mehr Halt bieten die optionalen AMG Performance-Sitze.

Das Cabrio des AMG 53er beinhaltet auch das vom Mercedes CLE Cabrio bekannte Aircap-Windschott-System, das den Fahrwind an kalten Tagen in einem hohen Maß auf Knopfdruck aussperrt, sowie viele weitere Annehmlichkeiten, die das Reisen angenehmer machen sollen. Dazu gehören unter anderem eine Sitz- und Kopfraumheizung (Airscarf).

Fahreindruck: Der CLE 53 verbindet Kraft und Herrlichkeit

AMG beweist beim Topmodell der CLE-Baureihe viel Fingerspitzengefühl und verzichtet darauf, einen allzu krawalligen Sportler auf die Räder zu stellen. Vielmehr kombiniert das Coupé Fahrspaß mit Komfort auf sehr gelungene Art und Weise.

Von Marcel Kühler