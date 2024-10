Dolce vita beim Camping mit neuem Laika-Flaggschiff

Der an sich klassisch gezeichnete Grundriss zeigt, was auf 7,99 m Außenlänge möglich ist, wenn man den Raum clever ausnutzt.

Im Heckschlafzimmer warten zwei Einzelbetten mit einer Liegefläche von jeweils 195 x 80 cm auf Campingfans. Gegen Aufpreis lassen sie sich in ein durchgängiges Doppelbett umwandeln. Dazu gibt es verstellbare LED-Spots mit USB-Steckdosen zum Aufladen von Handy, Tabet und Co.

So viel Zeit muss sein: Auf dem stilechten Dreiflamm-Gasherd schmeckt der italienische Espresso gleich doppelt so gut.

In der Küche wartet eine Spüle in edel wirkender Mineralstoff-Optik. Nur die Arbeitsfläche dürfte für den Alltagsbetrieb vermutlich etwas größer sein.

Italien verpflichtet! In Sachen Automobilbau und Design eilt dem Land ein guter Ruf voraus. Ob das auch für Wohnmobile gilt? Wir stellen den Laika Kreos H 5109 (2024), das neue Flaggschiff der italienischen Hymer-Tochter, vor. Hier alle Preise und Details!

Preis: Laika Kreos H 5109 (2024) ab 178.202 Euro

Laika! Das ist nicht nur der Namen eines Herstellers von legendären Fotokameras (der allerdings mit "C" geschrieben wird) und der ersten Hündin im Weltall. Es ist auch der Name eines italienischen Herstellers von Wohnmobilen, das heute zum Erwin-Hymer-Firmenimperium gehört. Nun komplettieren die Italiener:innen mit dem neuen Flaggschiff Laika Kreos H 5109 (2024), das es unter der Bezeichnung Laika Kreos L 5009 bereits seit zwei Jahren als Teilintegrierten gibt, ihre Campingfahrzeug-Flotte. Sowohl ausstattungsmäßig als auch von Raumangebot her greift der Neue, dessen technisch zulässige Gesamtmasse bei 4500 kg liegt, damit durchaus nach den Sternen des Luxussegments.

Denn in Sachen Raumgefühl und Komfort ist der Laika Kreos H 5109 (2024) ein italienisches Motorhome von fast amerikanischen Dimensionen: Auf einer Außenlänge von 7,99 m bietet das vollintegrierte Wohnmobil bis zu vier Personen Platz. Als Basis dafür dient das selbsttragende Fiat-Fahrgestell AL-KO Heavy. Die Heck- und Seitenwände sind aus Aluminium-Verbundwerkstoff gefertigt und wurden für den Einsatz bei Leika auf 44 mm Dicke verstärkt. Der Anspruch der Marke an sich selbst ist hoch: "Mit Kreos kennt Eleganz keine Grenzen und die Reise mit dem Wohnmobil wird zum Tagtraum", heißt es in einer Imagebroschüre der Italiener. Gar kein Tagtraum, sondern ganz real, aber trotzdem ein bisschen vom anderen Stern ist der Preis, der für das Luxus-Raum-Schiff aufgerufen wird: Mindestens 178.202 Euro (Alle Preise: Stand Oktober 2024) sind fällig, um sich den Wunsch vom Einstieg in die Klasse der integrierten Premium-Wohnmobile zu erfüllen.

Innenraum: viel Platz und edles Design im Leika-Flaggschiff

Für das Geld gibt es ein üppiges Raumgefühl und attraktives, teils preisgekröntes italienisches Design aus der Feder des Turiner Studios GFG Style, das von den Star-Designern Fabrizio und Giorgetto Giugiaro betrieben wird, auf dessen Konto unter anderem so ikonische Autos wie der Lotus Esprit und der VW Golf 1 gehen. Bestes Beispiel für den italienischen Gestaltungswillen am Laika Kreos H 5109 (2024) ist dessen übergroße Panoramascheibe. Sie bietet überragende Rundumsicht und fügt sich harmonisch in die einteilige, durch schwarze und graue Elemente markant abgesetzte GFK-Frontpartie des Leika Kreos H 5109 (2024) ein. Die Fahrerkabine mit ihren dreh- und höhenverstellbaren Sitzen (wie man den Autositz vor Fahrtantritt richtig einstellt, hier) die im Wohnraumstoff bezogen sind, ist stimmig in den Aufenthaltsbereich integriert. Die Stehhöhe im gesamten Innenraum beträgt 2,05 m.

Foto: Leika

Doch nicht nur für mitfahrende Menschen, auch fürs Material ist im Leika Kreos H 5109 (2024) dank großzügig dimensionierter Seitenschränke und Lukenlösungen viel Platz. Darüber hinaus bietet das Leika-Flaggschiff vor allem viel Tageslicht oder wahlweise einen Ausblick in den Sternenhimmel. Möglich macht es "Maxi-Skyview". Das ist eine elektrisch zu öffnende Panorama-Dachluke, die mit Abmessungen von 1160 x 7350 mm über geradezu himmlische Ausmaße verfügt. Der Ausguck fürs Camperdach ist harmonisch in die GFK-Verkleidung des 3030 mm hohen und 2320 mm breiten Aufbaus integriert. Im geöffneten Zustand soll sie optimalen Lichteinfall und bestmögliche Belüftung des Wohnbereichs ermöglichen.

Italotypisch stilsicher geht es auch beim Kochen zu. In der Küche kommen serienmäßig eine Doppelspüle in edel wirkender Mineralstoff-Optik und ein Gasbackofen zum Einsatz. Vis-à-vis befindet sich ein 153 l großer Absorber-Kühlschrank (wie man auch ohne Kühlschrank Lebensmittel auf dem Campingtrip frisch hält, hier). Ein Dreiflamm-Herd mit Glasabdeckung komplettiert das Arsenal an Küchenhelfern. Der mattschwarze Wasserhahn mit flexiblem Arm erleichtert das Reinigen von Gemüse, Obst und Co. Für den gesamten Innenraum stehen insgesamt fünf Design-Wohnwelten mit modernen Stoffen und eleganten Echtholz-Möbelfronten zur Verfügung.

Im hinteren Teil des Leika Kreos H 5109 (2024) sind zwei Einzelbetten mit einer Liegefläche von jeweils 1,95 x 0,80 m untergebracht, die sich gegen 504 Euro Aufpreis in ein durchgängiges Doppelbett umwandeln lassen. Alle Betten im Leika Kreos H 5109 (2024) sind mit verstellbaren Kopfteilen ausgestattet. Mit dem zusätzlich zur Verfügung stehenden elektrischen Hubbett, das anderswo oft eher den Charakter einer Behelfs-Schlafstätte hat, löst der Hersteller sein Versprechen ein, mitreisenden Campingfans hier den gleichen Komfort wie im Heck zu bieten. Die Liegefläche jedenfalls kann mithalten sie beträgt durchaus beachtliche 195 x 140 cm. In den Badbereich fällt durch eine weitere Dachluke viel Tageslicht. Eine separat untergebrachte Wellnessdusche mit Regenschauer-System und separater Brause zählen hier zu den Highlights.

Nach dem Duschen ist dabei nicht vor der Stolperfalle. Denn dank des konsequent verfolgten Doppelbodenkonzepts kommt der Innenraum komplett ohne Stufen aus. Der doppelte Boden dient nicht nur der Wärmedämmung, er kommt auch der Beladung zugute. Der Leika Kreos H 5109 (2024) beheimatet im Unterboden zwei 25 cm hohe, beidseitig befüllbare Staufächer. Auch die Tanks für Frisch- und Abwasser, die 200 l und 146 l fassen, liegen beheizt und gut geschützt "unter Deck". Eine 6 kW leistende Warmwasserheizung von Alde und die gut isolierte Außenhaut machen den Leika Kreos H 5109 (2024) unterm Strich zu einem voll und ganz winterfesten Gefährt.

In Sachen Digitalisierung präsentiert sich das Leika-Flaggschiff ebenfalls am Puls der Zeit: Die beiden Tablet-Halterungen in der Kabine sorgen auch während der Fahrt für das gute Gefühl, in der Netzwelt nichts zu verpassen. Handy und Co. können dabei an USB-Steckdosen aufgeladen werden (wie man USB-Buchsen und WLAN richtig nachrüstet, hier). Für die sprichwörtlichen italienischen Momente im Leben hält der Leika Kreos H 5109 (2024) eine Fülle von innovativen Details bereit: Größter Clou am Italo-Wohnmobil ist wohl das Weinregal mit eigener Beleuchtung, das in der Heckgarage unterkommt.

Das Basisfahrzeug: Fiat Ducato 44 Heavy

Als Basisfahrzeug für den Leika Kreos H 5109 (2024) dient weiterhin der Fiat Ducato mit Vierzylinder-Turbodiesel mit 2184 ccm Hubraum und Common-Rail-Direkteinspritzung. Geschaltet wird manuell. Der Motor leistet 140 PS (103 kW). Für 3321 Euro Aufpreis kommen mit dem Paket "Chassis Max" ein Reifendruckkontrollsystem, eine Klimaautomatik mit Pollenfilter, eine induktive Lademöglichkeit für Smartphones, Full-LED-Scheinwerfer (wie man sie nachrüstet, hier) sowie Regen- und Lichtsensoren mit an Bord.

Als empfehlenswerte Ausstattungsextras können zudem unter anderem eine 2400-W-Klimaanlage für den Wohnraum (2799 Euro), ein ausziehbarer Fahrradträger ( (zum aktuellen Fahrradträger-Test der Stiftung Warentest für Pkw, hier) für die Heckgarage (899 Euro)und eine Spülmaschine (1581 Euro) einzeln hinzu geordert werden.