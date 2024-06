Damit auf Reisen das Fahrrad mitgenommen werden kann, benötigt es eine entsprechende Transportmöglichkeitn. Beliebt: der Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Das sind die Testsieger der Stiftung Warentest!

Fahrradträger für Anhängerkupplung im Test

Fahrradfahren ist Trend. Spätestens seit der Corona-Pandemie verzeichnen Fahrradhändler ein gewachsenes Interesse an der zweirädrigen Fortbewegungsart. Besonders E-Bikes kommen seither auf beachtliche Verkaufszahlen. Damit einher kommt auch ein gesteigertes Interesse an Fahrradträgern. Mit ihnen sollen Drahtesel sicher auf oder hinter dem Auto transportiert werden können. Besonders sicher sollen dabei jedoch die Transportmöglichkeiten für die Anhängerkupplung sein. Welche Modelle dieses Versprechen tatsächlich halten, findet die Stiftung Warentest in einem Test von acht Fahrradträgern heraus. Die Stiftung Warentest macht es sich seit mehr als 50 Jahren zur Aufgabe, Waren und Dienstleistungen vollumfänglich zu überprüfen, um eine vertrauensvolle Empfehlung auszusprechen. In diesem Artikel sind die Testsieger der Kategorie "Fahrradträger für die Anhängerkupplung" aufgeführt.

Fahrradträger getestet: Die Kriterien im Überblick

Bei dem Test, der im Februar 2021 veröffentlicht wurde, stellte Stiftung Warentest insgesamt acht Produkte auf den Prüfstand. Alle Fahrradträger sind einklappbar und aufgrund ihrer maximalen Traglast dafür ausgelegt, entweder zwei normalen Rädern oder alternativ zwei E-Bikes (Radschienenbelastung jeweils maximal 30 kg) zu transportieren. Das Augenmerk lag auf den Punkten:

Sicherheit

Handhabung

Haltbarkeit

Jedes Produkt, das im Test angetreten ist, erhielt im Anschluss eine aus den oben genannten Bewertungskriterien zusammengesetzte Gesamtnote von 1 bis 6 (mit einer Nachkommastelle). Der gesamte Test ist hier nachzulesen.

Fahrradträger-Test: Die Top-3

Platz 1: Thule EasyFold XT (Gesamtnote 1,9)

Mit einem Gesamturteil von 1,9 (gut) landete der EasyFold XT von Thule auf dem ersten Platz im Test. Der Fahrradträger bestand einen simulierten Aufprall bei 30 km/h, sowie Ausweichmanöver- und Vollbremsungs-Test mit Bravur. Die Schlussfolgerung: Ein rundum sehr verkehrssicherer Eindruck und somit der Testsieger. Auch die Anbringung auf der Anhängerkupplung erhielt eine gute Bewertung. Die Faltbarkeit und somit Lagerfähigkeit der Fahrradtransportlösung überzeugte die Fachtester:innen ebenfalls. Aktuell ist der Fahrradträger bei Amazon um 22 Prozent reduziert.



Merkmale:

Maße (ausgeklappt): 63 x 123 x 68 cm

Zuladung: 60 kg

Eigengewicht: 17,9 kg

Platz 2: Eufab Premium II Plus und Oris Traveller II (Gesamtnote 2,5)

Zwar konnte der Fahrradträger Eufab Premium II Plus in der Unterkategorie "Sicherheit" nicht so stark auftrumpfen wie der Testsieger, allerdings kann sich die Gesamtnote durchaus sehen lassen. Ein Vorteil dieses Produktes: der deutlich geringere Preis. Allerdings sollte man beachten, dass die Lieferzeiten für den Eufab Premium II Plus momentan sehr lange sind. Wer bereits früher einen Fahrradträger braucht, dem können wir den Fahrradträger Finch von Eufab empfehlen.



Merkmale:

Maße (ausgeklappt): 61 x 115 x 67 cm

Zuladung: 60 kg

Eigengewicht: 17 kg

Zu einem identischen Schluss kam Stiftung Warentest beim Oris Traveller II. Abzüge gab es abermals in der Kategorie "Sicherheit", da Befestigungselemente den Stabilitätstest nicht mit Bestleistung bestehen konnten. Der Oris Traveller ist derzeit bei Amazon ausverkauft. Eine zuverlässige und günstige Alternative stellt der Fahrradträger Oris Tracc dar. Dieser kann sowohl für normale Fahrräder als auch für E-Bikes verwendet werden.



Merkmale:

Maße (ausgeklappt): 54 x 115 x 67 cm

Zuladung: 60 kg

Eigengewicht: 17 kg

Platz 3: Westfalia-Automotive Bikelander (Gesamtnote 2,6)

Die Bronzemedallie sichert sich das Modell Bikelander von Westfalia Automotive. Aufgrund von Defiziten bezüglich der Stabilität sowie eines erschwerten Kofferraumzugangs nach der Montage zogen die Tester:innen der Verbraucherorganisation einige Punkte ab.



Merkmale: