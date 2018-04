Der Lotus Esprit ist heute ein Schnäppchen, dessen R4-Zylinder die meisten Bewunderer doppelt so viel Leistung zutrauen, wie er in Wirklichkeit hat (160 PS). Solange ein Lotus Esprit gut gewartet ist, bewährt er sich als zuverlässiger Partner, auch wenn er als extremer Leichtbau nicht gerade als besonders robust gilt und nach regelmäßigem Einsatz oftmals Schäden aufweisen kann. Dank seines geringen Gewichts von etwas unter einer Tonne, ist der Lotus Esprit zu einer Höchstgeschwindigkeit von 222 km/h fähig und katapultiert in 9,2 Sekunden auf 100 km/h.