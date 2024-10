Platz da für den Liner von Morelo!

Mit dem Morelo Empire (2024) setzt der fränkische Wohnmobil-Hersteller im Liner-Segment Maßstäbe. Auf bis knapp 11,50 m Länge wartet auf Campingfans Luxus pur. Der Einstiegspreis beträgt rund eine halbe Million Euro. Hier alle Details!

Preis: Morelo Empire 110 GSB (2024) ab 534.900 Euro

Reisen wie im Haus auf Rädern! Dieses von Wohnmobil-Herstellern gern gemachte Werbeversprechen wird mit dem Luxusliner Morelo Empire (2024) gelebte Realität. Die Premium-Tochter des Wohnmobil-Herstellers Knaus Tabbert buhlt mit dem mindestens 9650 mm langen und in insgesamt sechs Grundrissen erhältlichen Liner mit dem herrschaftlichen Beinamen "Empire" um die Kundschaft. Angesichts der mehr als luxuriösen Ausstattung des Wohnmobils wäre es vermutlich angebrachter, hier von einem "Palast auf Rädern" zu sprechen.

Allerdings hat so viel herrschaftliches Reisen seinen Preis: 474.900 Euro kostet das Morelo-Reisemobil in seiner "kleinsten" Version als Empire Liner 98 ohne Extras. Dafür ist in der per elektrischem Seilzug bedienbaren Pkw-Garage im Heck des Liner in den meisten Modellvarianten sogar noch Platz für einen Kleinwagen als "Beiboot". Die 11.450 mm lange Topversion namens Morelo Empire 110 GSB (2024) verfügt über ein technisch zulässiges Gesamtgewicht von selbst für Liner-Verhältnisse rekordverdächtigen 15.000 kg. Das Flaggschiff der Reihe schlägt mit mindestens 534.900 Euro zu Buche. In die Heckgarage soll dann sogar ein Mercedes SLK oder ein Porsche 911.

Innenraum: Luxus pur, bereits im Fahrerhaus

Ob man einen dieser beiden zugegebenermaßen faszinierenden Sportwagen im Campingurlaub mit dem Morelo Empire 110 GSB (2024) so oft hervorholen wird, sobald man erst einmal im Fahrerhaus Platz genommen hat und ins Rollen gekommen ist, sei dahingestellt. Denn in Form von luftgefederten drehbaren Pilotensitzen mit Lendenwirbelstützen waltet dort Sitz- und Fahrkomfort in Reinkultur. Eine serienmäßige Luftfederung an Vorder- und Hinterachse soll ein geradezu sänftenartiges Vorankommen ermöglichen. Die erhöhte Sitzposition bietet einen guten Panoramablick auf Straße und Umgebung (Die richtige Einstellung des Fahrersitzes erklären wir hier). Zudem sorgen ein temperiertes Barfach für gekühlte Getränke während der Fahrt, sowie die optimierte Schallisolierung und gediegene Ambientebeleuchtung für einen hohen Wohlfühlfaktor im Cockpit des rollenden Luxuspalasts. Um den Luxusliner, der selbst in seiner "kleineren" Version auf Basis des Mercedes-Truck Atego 1230 L noch ein Eigengewicht von 8785 kg auf die Waage bringt und über eine technisch zulässige Gesamtmasse von 11.990 kg verfügt, legal zu bewegen, braucht es allerdings schon einen amtlichen Bus- oder Lkw-Führerschein. Oder wahlweise eine Chauffeursperson mit der passenden Lizenz.

Foto: Morelo

Im Wohnbereich, der von außen über drei Trittstufen betreten wird, findet der Luxus eine nahtlose Fortsetzung: Allen Grundrissvarianten gemein ist eine beeindruckende Lounge-Couch im Format 1,80 x 1,00 m, die dieser Bezeichnung mehr als gerecht wird. Eine Heimkinoanlage mit einer hochwertigen Oyster-Satellitenanlage, die einen per App ausfahr- und steuerbaren Smart-TV wahlweise im Format 27, 32 oder 39 Zoll mit bewegten Bildern "füttert", sorgt auch an Schlechtwettertagen für Kurzweil im Luxuscamper. Natursteinoptik sowie eine breite Auswahl an Lederbezügen oder Textil-Leder-Kombinationen, die allerdings jeweils mehrere Tausend Euro extra kosten, schaffen im Innenraum des in allen Varianten 2550 mm breiten und beachtliche 3790 mm hohen Morelo Empire (2024) eine behagliche Lounge-Atmosphäre.

Das zentrale Touchdisplay (warum Touschscreens im Auto auch gefährlich sein können, hier), das über der Eingangstür zum Aufbau angebracht ist, ermöglicht die zentrale Steuerung aller relevanten Systeme wie dem 150 l großen Gastank, der im beheizten Doppelboden unterkommt. Zudem gibt die Anzeige Auskunft über die Füllstände der 410 l fassenden Frischwasser- und 280 l fassenden Abwassertanks. Kleines, aber feines Detail: Dank der mit Annäherungssensoren ausgestatteten farbig beleuchtete Glas-Touchbedienfelder soll sogar das mitunter äußerst nervtötende Tasten nach dem Lichtschalter im Camper entfallen. Eine durchgängig in Bad- und Wohnbereich verlegte Fußbodenheizung im Wohnmobil und sehr viele weitere Komfortfeatures erhöhen den Wohlfühlfaktor an Bord des Morelo Empire 110 GSB (2024). Im Bad etwa gehört eine Echtglas-Duschkabine mit optionaler Regendusche zu den Highlights.

Neben Wellness muss auch in kulinarischer Hinsicht auf Reisen mit dem Morelo Empire Empire 110 GSB (2024) niemand darben: In der Bordküche finden Erfrischungen und Zutaten in einem 172-l-Haushaltskühlschrank (inklusive eines 15 l fassenden Gefrierfachs) mit spezieller Türdämpfung und Soft-Schließfunktion ihren Platz. Gegen einen Aufpreis von 990 Euro kann er durch ein raumhohes Gerät mit 200 l Fassungsvermögen und 60-l-Tiefkühlfach ersetzt werden. Zubereitet werden die Speisen auf einer Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos integriertem Spül- und Restebecken und einem versenkbaren Dreiflammen-Gasherd mit Automatikzündung und Glasabdeckung. Vollausziehbare Unterschränke komplettieren den Kochbereich. Luxuriöses Extra mit Seltenheitswert: Für 2490 Euro Aufpreis geht auch eine unter der Kochmulde herausziehbare Geschirrspülmaschine mit den wohlhabenden Campingfans auf Reisen.

Mit dem Einbruch der Nacht findet das Campingerlebnis der Luxusklasse kein Ende. Auch im geräumigen Heckschlafzimmer, das, anders als in vielen herkömmlichen Wohnmobilen üblich, keinerlei Enge kennt, werden höchste Ansprüche bedient. So kommen Reisende auf zwei getrennten Betten mit einer Liegefläche von jeweils 2,08 x 1,06 m im Morelo Empire 110 GSB (2024) oder seinen fünf Modellgeschwistern auf sanfte und stilvolle Weise zur Ruhe. Im vorderen Drittel des Fahrzeugs bietet ein gegen 2790 Euro Aufpreis erhältliches elektrisch ausfahrbares Hubbett eine weitere großzügig dimensionierte Liegefläche im Format 2,08 x 1,30 m.

Das Basisfahrzeug: Mercedes Atego 1530 L

Als Basisfahrzeug leiht der Mercedes Atego 1530 L dem Morelo Empire GSB (2024) sein Chassis. Als Antrieb kommt der aus dem Lkw bekannte Reihensechszylinder-Turbodiesel mit 7,7 l Hubraum und 299 PS (220 kW) zum Einsatz, der ein sattes maximales Drehmoment von 1200 Nm entfaltet. Serienmäßig sind unter anderem Schlupfregelung, Notbrems-, Spurhalte- und Bremsassistent mit an Bord.

Wer auch beim Blick zurück der Zeit voraus sein will, kann das digitale Rückspiegel-System mit Bildschirmen in HD-Auflösung an den A-Säulen auf Fahrer- und Beifahrerseite statt herkömmlicher Außenspiegel ordern. Inklusive des 360-Grad-Umfeldbeobachtungssystem, dessen Bilder über das Navigationssystem in 3D-Vogelperspektive ausgegeben werden, kostet es 9950 Euro extra. Das wiederum lässt den Aufpreis für die 1090 Euro teure Druckluft-Doppelfanfare, die auch akustisch Luxusliner-Feeling im Lkw-Stil verbreitet, fast als Schnäppchen erscheinen.