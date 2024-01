Tablethalterungen im Auto sind heute ein unverzichtbares Zubehör für moderne Fahrer:innen und Passagiere. Sie bieten Zugriff auf Navigationssysteme, ermöglichen Unterhaltung für Mitfahrer oder dienen als praktische Informationsquelle. Die besten Halterungen für Tablets zeigen wir hier im Vergleich.

Tablethalterungen im Auto bieten die ideale Lösung, um das Tablet sicher und bequem während der Fahrt zu nutzen. Eine günstige Alternative stellt die Saugnapf-Halterung von Hama dar. Diese kann einfach an der Windschutzscheibe oder anderen glatten Untergründen montiert werden. Zudem gibt es auch einen Klebeadapter zur bohrfreien Montage auf unebenen Flächen. Der Halter ist um 180 Grad neigbar und der Kugelsockel um 90 Grad drehbar. Damit soll eine horizontale und vertikale Nutzung des Tablets möglich sein. Die Tablethalterung ist universell für verschiedene Marken einsetzbar.



Tablethalterungen fürs Auto – die besten im Check

mobilefox 360° Universalhalterung fürs Tablet

Mit der Mobilefox Universalhalterung ist das Tablet im Auto stets im Blickfeld. Die Halterung wird mithilfe eines Saugnapfes fest an der Windschutzscheibe befestigt und sitzt so während der Fahrt sicher. Ein Kugelgelenk sorgt für ein optimales Ausrichten des Tablets, sodass das Navigationssystem stets im Blick behalten werden kann.



Wicked Chili Tablethalterung Universal

Der KFZ-Tablet-Halter von Wicked Chili lässt sich einfach zwischen die Kopfstützenstangen klemmen. Besonders praktisch sind die die Krallen der Halterung. Diese ziehen sich automatisch zusammen und spannen das Gerät ein, sodass nichts mehr eingestellt werden muss. Der Halter ist geeignet für iPad, iPad Air, iPad Pro und iPad Mini. Auch große Smartphones wie das iPhone 11 Pro Max sollen sicher gehalten werden.



Joyroom Tablethalterung für die Kopfstütze

Mit einem Doppelarmdesign ist die Tablethalterung für die Kopfstütze von Joyroom erhältlich. Dies ermöglicht die Einstellung von mehreren Positionen, sodass immer der richtige Winkel gefunden werden soll. Er ist passend für Kopfstützen mit einer Breite von 70 bis 158 Millimetern und Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 4,7 bis 13 Zoll.



SCOZZI® Tablet Halterung 7 Zoll bis 11 Zoll

Von der Marke Scozzi kommt eine robuste Tablethalterung für Geräte mit einer Größe zwischen 7 bis 11 Zoll. Damit sind sowohl Tablets als auch Smartphones mit dem Halter kompatibel. Dank eines Saugnapfes lässt sich die Halterung leicht an der Windschutzscheibe im Auto befestigen. Der Halter lässt sich in vielen Winkeln verstellen und 360 Grad drehen.



Maclean Brackets Kopfstützenhalterung fürs Tablet

Universell für verschiedene Geräte einsetzbar ist auch die Tablethalterung von Maclean Brackets. Dank der Befestigung mittels Elastikband mit Klettverschluss soll der Halter laut Hersteller für fast alle Kopfstützen geeignet sein. Zwei Arme sorgen dabei für eine stabile Befestigung.



reflecta Tabula Car WS - Universal Tablethalterung fürs Auto

Mit der Reflecta Tabula CAR WS Tablethalterung lässt sich ein sieben bis 10,4 Zoll großes Tablet an der Frontscheibe in bequemer Sichtposition sicher befestigen. Der Hersteller verspricht eine schnelle Montage und Arretierung. Ergonomische Eigenschaften sollen eine komfortable Sicht auf das Display ermöglichen. Dank eines Kugelkopfgelenks lässt sich das Tablet in der Halterung in alle Richtungen neigen, drehen und senken.



Oilcan Tablethalterung

Im Preis etwas weiter oben angesiedelt ist die Tablethalterung von Olican. Diese wird am Lüftungsgitter angebracht. Mit dem verstellbaren Metallhaken ist das Tablet einfach einzusetzen und zu entfernen. Zudem hat die Tablethalterung Gummipads, um das Handy oder Tablet vor Kratzern zu schützen. Auch hier sorgt ein 360-Grad-Kugelgelenk dafür, dass sich viele Blickwinkel bieten.



Wie installiert man eine Tablethalterung im Auto?

Die Installation einer Tablethalterung im Auto ist ein unkomplizierter Prozess. Zunächst wählt man den gewünschten Montageort - egal ob Windschutzscheibe, das Armaturenbrett, die Lüftungsschlitze oder die Kopfstützen. Je nach Typ der Halterung erfolgt die Befestigung durch Saugnäpfe, Klebebänder oder andere Montageoptionen. Man sollte dann den Halter an die Größe Ihres Tablets anpassen und die Stabilität testen. Wichtig ist, dass die Tablethalterung keine Sichtbehinderung darstellt und die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigt.

Sind Tablethalterungen für alle Tablet-Größen geeignet?

Tablethalterungen werden in der Regel entwickelt, um eine breite Palette von Tablet-Größen zu unterstützen. Viele Hersteller in unserem Vergleich bieten Halterungen an, die verstellbar oder anpassbar sind, um unterschiedliche Tablet-Größen im Auto zu fixieren. Diese Halterungen haben oft flexible Arme, elastische Bänder oder verstellbare Klemmen. Allerdings ist es ratsam, vor dem Kauf einer Tablethalterung die Produktbeschreibung und Spezifikationen sorgfältig zu prüfen. Damit kann man sicherstellen, dass die Halterung mit der Größe des entsprechenden Tablets auch wirklich kompatibel ist.

Welche Sicherheitsaspekte sollte man bei der Verwendung einer Tablethalterung im Auto beachten?

Bei der Verwendung einer Tablethalterung im Auto ist die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Man sollte darauf achten, dass die Halterung die Sicht nicht behindert und nicht ablenkt. Die Montage sollte stabil und fest sein, um ein Verrutschen oder Herunterfallen des Tablets zu verhindern. Es sollte vermieden werden, das Tablet während des Fahrens zu oft zu bedienen, damit es zu möglichst wenig Ablenkung am Steuer kommt. Die Nutzung der Tablethalterung sollte außerdem stets den örtlichen Verkehrsbestimmungen entsprechen.