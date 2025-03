Der Raum unter den Betten wird gut genutzt. Neben Gepäck in diversen Schubladen findet in der Heckgarage auch sperrigeres Campingzubehör oder Fahrräder Platz.

Preis: La Strada Regent EB (2024) ab 111.875 Euro

Die La Strada-Manufaktur in Echzell verlassen keine Wohnmobile von der Stange. Das beweist auch der La Strada Regent EB (2024) mit einem Basispreis von 111.875 Euro (Stand: März 2025). Nicht nur der Preis macht deutlich, dass es sich hier um ein anderes Kaliber an Kastenwagen handelt, sondern auch die immensen Individualisierungsmöglichkeiten. Kund:innen dürfen sich bei der Innenraumgestaltung komplett austoben und aus hunderten von Kombinationen aus Polstern, Möbelfronten und sogar Dachhimmelfarben wählen.

Nicht nur das macht den Kastenwagen aus dem Hause La Strada zu etwas Besonderem. Denn auch der EB selbst weiß zu beeindrucken. Zwar fehlt dem Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) das imposante Superhochdach eines La Strada Avanti EBF auf Fiat Ducato-Basis, doch das längste Modell der Regent-Baureihe auf Mercedes Sprinter-Basis weiß das mit Länge auszugleichen. Mit 6,97 m übertrumpft der lange Kastenwagen alle Bauart-Vettern der Hess:innen – und wird einzig vom TI Nova EB um zwei Zentimeter geschlagen. Ein Familiencamper ist der Regent EB aber dennoch nicht – dafür aber ein edler Raumgleiter für anspruchsvolle Paare.

Innenraum: Längsbetten und clevere Details

Mit Grundriss-Aufteilungen experimentiert die hessische Manufaktur eher selten, der La Strada Regent EB (2024) ist hier keine Ausnahme. Der Kastenwagen parkt Sitzgruppe, Küche, Bad sowie die namensgebenden Einzelbetten ("EB") dort, wo sie versierte Camper:innen vermuten würden. Mit knapp sieben Metern Außenlänge bleibt hier natürlich an der ein oder anderen Stelle etwas mehr Freiraum – auch eine Form von Luxus.

Die Sitzgruppe ist nicht außergewöhnlich. In ihr finden vier Personen – auch im Fahrtbetrieb – Platz. Dreipunktgurte sind Standard, der Fensterplatz auf der Rückbank wird sogar mit Isofix ausgestattet. Der Mitteltisch steht frei und wird während der Fahrt im großen, absenkbaren Staufach über dem Fahrerhaus untergebracht. Stauraum bieten auch die Dachstauschränke sowie offene Regale darunter. Fächer unter den Füßen der Camper:innen, wie man sie in den Avanti-Modellen vorfindet, fehlen jedoch. Im Regent EB findet der praktische Doppelboden der kompakten Fiat-Campervans der Hess:innen leider keinen Platz.

Das Küchenmodul kennt man dagegen auch in ähnlicher Form aus den anderen Regent-, aber auch Avanti-Modellen. Die funktionale Zeile bringt einen Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) sowie eine Spüle mit getrennter Glasabdeckung unter, die Arbeitsfläche lässt sich durch eine Erweiterung vergrößern. Vorteil des langen EB: Der Absorber-Kühlschrank mit 133 l Volumen darf in ein Schrankmodul zur rechten Seite der Küche wandern. Gegen Aufpreis ersetzt diesen ein identisch großer Kompressor-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test).

Beim Bad sind auch in einem Sieben-Meter-Campervan Grenzen gesetzt – insbesondere wenn Einzelbetten mit über zwei Metern Länge sowie eine Vierer-Sitzgruppe im Grundriss Platz finden sollen. Daher greift selbst ein Campervan für einen sechsstelligen Basispreis auf das Kompaktbad mit Kassettentoilette (hier unsere Tipps für Campingtoiletten) und Klappwaschbecken zurück. Im 100-l-Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) mit 30 l Fahrbefüllung lässt sich genügend Wasser für die ein oder andere Dusche an Bord speichern, Abwasser wird in einem 70-l-Tank gesammelt.

Das Heck nehmen zwei Einzelbetten ein. Das Bett auf der rechten Fahrzeugseite misst ganze 205 cm in der Länge, das auf der linken Seite nur 185 cm. Die Breite ist bei beiden mit 85 cm identisch. Ein optionaler Einschub – ebenfalls mit Froli-Tellerfedern macht die Einzelbetten zum großzügigen Doppelbett mit 185 cm Breite. Obwohl durch die Längsanordnung der Betten nicht nötig, verbreitert La Strada die Karosserie um wenige Zentimeter zu beiden Seiten. Unter dem Bett bleiben großzügige Verstaumöglichkeiten in Form diverser Schubladen – und auch unter dem Dach findet in einigen Hängeschränken einiges an Gepäck und Zubehör Platz. Hinzu kommt eine Heckgarage unter dem Kopfteil des Bettes. Dieses lässt sich auch nach oben klappen, sodass selbst ein stehendes Fahrrad im Heck des Campervans unterkommen kann.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Die Regent-Baureihe baut auf dem Mercedes Sprinter auf. Der La Strada Regent EB (2024) nutzt den zweitlängsten Radstand des schwäbischen Transportermodells mit den erwähnten 6,97 m Gesamtlänge. Angetrieben wird der Campervan serienmäßig von einem 170 PS (125 kW) starken 2,0-l-Turbodiesel. Für mindestens 115.945 Euro (Stand: März 2025) ist der EB auch mit der 190 PS (140 kW) starken Leistungsstufe des Vierzylinders verfügbar. Geschaltet wird automatisch, angeflanscht ist das "9G-Tronic"-Automatikgetriebe (hier Arten, Aufbau und Funktion erklärt) von Mercedes mit neun Fahrstufen. Optional bietet La Strada den Regent EB auch mit Allradantrieb an, dann aber stets in Verbindung mit dem stärkeren Antrieb sowie der Auflastung auf 4100 kg. Wer auf zwei angetriebene Achsen verzichten kann, bekommt den Regent EB mit Heckantrieb auch mit 3500 kg technisch zulässigem Gesamtgewicht.

Fahreindruck: Ausnahme-Wohnmobil mit hohem Anspruch

Es sind nicht allzu viele Camper:innen, die mindestens 100.000 Euro für einen Kingsize-Sprinter, wie den La Strada Regent EB hinlegen. Doch wenn sie so ein Ausnahme-Wohnmobil suchen, haben sie meistens gute Gründe dafür. Einer davon ist der Wunsch nach einem Campervan, der zwar geräumig ist, aber auch so schlank wie ein handelsüblicher Transporter.

Dass die kultivierten Manieren des Mercedes Sprinter gut zum hohen Anspruch des Regent EB passen, ist keine Überraschung. Viel interessanter ist der Eindruck, den der EB beim Fahren hinterlässt: Selbst nach ein paar tausend Besucher:innen an Bord des ehemaligen Ausstellungsfahrzeugs – denn unser Testwagen stand auf dem Caravan Salon – wirkt der Campervan so knisterfrei und unverbraucht, als habe er gerade die Endmontage verlassen.

Von Christian Steiger