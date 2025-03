Wenn sich winzige Lackkratzer häufen, sieht das geheiligte Blech schnell matt und traurig aus. Mit Autolackpolituren soll dieser Grauschleier wieder verschwinden, sagen Autopflege-Profis. Die Wundermittel geloben, kleinste Risse und Kratzer aufzufüllen und der Karosse wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Wir haben zwölf Autopolituren getestet und festgestellt, dass nicht alle als Kratzer-Killer taugen. Dabei haben wir bewusst relativ sanfte Mittel gewählt, die von Hand aufgetragen werden.

Denn besonders wirkungsvolle Lackreiniger peppen zwar verwitterte und stumpfe Oberflächen durch schleifende Wirkung auf – doch das ist alles andere als schonend: Kleine Partikel tragen dabei wie bei einem Peeling Material ab, um damit Lackvertiefungen und Risse aufzufüllen. Das funktioniert wirkungsvoll, kann aber nicht oft angewendet werden. Denn bei solch einer Politur mit abtragender Wirkung nimmt die Lackdicke – besonders an den Karosseriekanten – spürbar ab. Mit einer Poliermaschine – hier im Test – verstärkt sich dieser Effekt noch.

Für unseren Autopolitur-Test wählen wir Glanz-Polituren, die zudem einen Konservierungseffekt versprechen: Die kraft- und zeitaufwendige Polierarbeit soll sich ja schließlich lohnen und möglichst lange sichtbar sein. Neben relativ preiswerten Marken-Polituren muss sich auch ein ausgewiesenes Premium-Produkt dem Test stellen: Petzold's Premium Reinigungspolitur ruft einen Literpreis von 70 Euro auf. Ob das gerechtfertigt ist, klärt unser Test!



Das Politur-Set aus dem Hause Koch-Chemie zählt zu den eher kostspieligen Probanden im Testfeld. Dafür beinhaltet es bereits einen Schwamm und ein besonders flauschiges Mikrofasertuch, welche die Anwendung erleichtern. Unserem Testblech schien diese Vorzugsbehandlung zu gefallen: Das Oberflächenbild hat sich nach dem Polieren sichtbar gebessert. Matter, homogener Glanz schon vor dem restlosen Abtragen der Rückstände zeugt vom Know-how der Autopflege-Spezialist:innen aus Unna. Nur die Anwendungsbeschreibung ist etwas einsilbig: Sicherheitshinweise gibt es nur auf Anfrage. Das genügt trotzdem zur Note "Gut" und zum Testsieg!



Die mit Abstand teuerste Autopolitur im Test schmeichelt sensiblen Riechorganen: Der Geruch ist nur schwach ausgeprägt und die Creme ginge glatt als Körperpflegemittel durch. Mit Schmutz und Kratzern kennt die dickflüssige Substanz aber wenig Gnade. Nach der Behandlung mit der Petzold-Politur ist das Testblech spür- und sichtbar glatter. Dabei bleibt der Lackabtrag bei Handarbeit insgesamt gering. Die Farbe gewinnt an Frische und Tiefgang, das Abtragen geht leicht von der Hand. Nur die Sicherheitshinweise haben auf dem kleinen Flakon nicht den Platz gefunden, der ihnen gebührt. Trotzdem eine reife Leistung.



Auch dank der kurzen und klaren Anwendungsbeschreibung lässt sich die Sonax Xtreme Ceramic Polish sehr leicht handhaben. Ein Warnhinweis für allergische Menschen fehlt allerdings auch hier. Das Produkt riecht nach Schuhcreme und eignet sich auch für die Poliermaschine. Nachwischen nach dem Anwenden ist beinahe überflüssig. Trotz des Xtreme im Namen ist der Lackabtrag gering. Die Sonax-Politur eignet sich daher vor allem, um nur leicht gealterte Lacke wieder auf Hochglanz zu polieren. Sie hinterlässt einen etwas speckigen Glanz und gefällt mit einem Versiegelungseffekt, der die erneute Verschmutzung verzögert. Damit kommt die Sonax-Politur noch aufs Treppchen.



Die Autopolitur von Prinox ist direkt einsatzbereit, da sie mit einem Schwamm ausgeliefert wird. Die Anwendung klappt sehr leicht, wenn auch der chemische Geruch des Mittels in der Nase piekst. Allerdings macht das Gespann aus weichem Schwamm und dickflüssiger Politur nur wenig Eindruck auf Lackkratzer. Allein die kleinsten Lackblessuren werden augenscheinlich gemildert. Tiefere Kratzer erfordern viel Muskeleinsatz oder eine Poliermaschine. Die wahren Stärken der Prinox-Autopolitur kommen erst nach dem Finish zur Geltung: Die Glanz- und Versiegelungseffekte sind homogen und gut sichtbar.



Produkt (Punkte max.) Koch-Chemie ShineSpeedPolish Petzold's Premium Reinigungspolitur Sonax Xtreme Ceramic Polish Funktionalität (50) 42 45 36 Qualität (20) 20 14 17 Sicherheit (20) 11 11 11 Nachhaltigkeit (10) 10 10 10 Gesamtpunkte (100) 83 79 74 Bewertung Gut Gut Gut Prädikat Testsieger Sehr empfehlenswert Sehr empfehlenswert

Sehr empfehlenswert: Dr. Wack A1 Speed Polish

Die Autopolitur Dr. Wack A1 Speed Polish riecht nicht nur nach Bodenwachs, sondern wird auch genauso einfach angewendet. Das lösemittelfreie Produkt lässt sich leicht auftragen. Die Anwendungsbeschreibung empfiehlt "viel Druck", um Kratzern an den Kragen zu gehen. Der Materialabtrag bleibt dabei gering; das schonende Produkt lässt sich also durchaus häufiger anwenden, zumal die Wirkung am Ende überzeugt. Fast ohne Nachpolieren sorgt der Speed Polish für vertieften Glanz und eine spürbare Farbauffrischung. So soll das sein. Mit Hinweisen für Allergiker auf der umfangreich beschrifteten Verpackung hätte es sogar zu einer noch besseren Platzierung gereicht.



Preis-/Leistungssieger: Sonax-Autopolitur

Punktgleich gefällt der Klassiker unter den Autopolituren vor allem mit seiner einfachen Anwendung. Die dünnflüssige Sonax-Autopolitur lässt sich leicht auftragen, riecht nicht unangenehm und hinterlässt auch auf Kunststoffteilen nur wenig Rückstände, die sich bestens entfernen lassen. Um kleinere Kratzer nachhaltig aus dem Lack zu polieren, ist allerdings sehr viel Handarbeit notwendig, denn die Schleifwirkung ist bescheiden. Der Polierglanz ist vor allem dem Carnaubawachs geschuldet, mit dem die Sonax Autopolitur angereichert wurde.

Leicht verwitterte Lacke wirken damit nach der Anwendung deutlich frischer und tiefer. Wasser perlt ab wie von einem Neuwagen. Grobe Kratzer erfordern hingegen eine Vorbehandlung mit einem abrasiveren Produkt. Dennoch eine solide Leistung, die ob des vergleichsweise günstigen Preises mit dem Titel Preis-/Leistungssieger belohnt wird.



Licargo Premium-Autopolitur

Die Licargo Premium-Autopolitur kommt aus Österreich und zeigt eine ordentliche Leistung. Die dickflüssige Konsistenz der Politur erfordert allerdings etwas mehr Kraftaufwand beim Polieren als die anderen Probanden. Der Hersteller empfiehlt sogar die Anwendung einer Poliermaschine. Aber auch das Ergebnis per Hand kann sich sehen lassen: Die Oberfläche unseres Testblechs ist spürbar glatter. Kleine Kratzer sind fast vollständig verschwunden. Den Geruch der Licargo-Politur, eine Mischung aus Wandfarbe und Kokos-Noten, sollte man allerdings mögen. Und von Plastikteilen sind die Rückstände der Politur nur schwer wieder zu entfernen.



