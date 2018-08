Lufterfrischer im Auto – die besten Dufterlebnisse

Ein Lufterfrischer im Auto kann unangenehmen Gerüchen beikommen. Bei der großen Auswahl ist es jedoch wichtig, genauer auf die Angebote zu achten.

Tür auf – und der Geruch erinnert unangenehm an den Burger, den der Sohn gestern auf dem Rücksitz gegessen hat. Und der nasse Hund hängt seit fast einer Woche in den Sitzen... Wer nicht penibel sämtliche Geruchsträger aus seinem Auto verbannt, wird irgendwann mit schlechter Luft zu tun haben. Fenster aufreißen kann helfen – ein Lufterfrischer fürs Auto ist eine weitere und oftmals praktischere Lösung. Ein Blick ins Internet verrät, dass die Auswahl riesig ist. Vom altbekannten Wunderbaum bis hin zu modernen Diffusern. Die folgenden Produkte geben einen Überblick über die üppige Angebotspalette.

Auto-Lufterfrischer kaufen: Klassisch oder extravagant

Wir beginnen einfach mal ganz klassisch: Der beliebte Wunderbaum hängt an Rückspiegeln in Autos auf der ganzen Welt und verrichtet dort unauffällig seinen Dienst.

Lufterfrischer Variante 1: Wunderbäume

https://www.amazon.de/Wunderbaum-171205-Vanillaroma-3-er-Pack/dp/B002MPP8B2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1524207687&sr=8-3&keywords=wunderbaum

Wunderbaum 171205 Vanillearoma, 3er Pack

sofortige Frische

duftet auch noch nach Wochen

viele Duftsorten wählbar

https://www.amazon.de/Haufi%C2%AE-Lufterfrischer-Wunderbaum-Duftbaum-Kackhaufen/dp/B07765NZF2/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1524207687&sr=8-2-spons&keywords=wunderbaum&psc=1

Haufi Emoji Lufterfrischer Auto Duftbaum 3er-Pack

lustiger Duftbaum im Emoji-Design

erfrischender Ozeanduft

Duftdauer von bis zu 6 Wochen

Den simplen Wunderbaum gibt es schon seit 1952 – zu Beginn wurde er aus Kiefernadelölen hergestellt. Die Meinungen gehen seit eh und je auseinander – manche finden den Duft nach Vanille, Apfel und Co. zu stark, andere lieben die fruchtig-süßen Gerüche. Vor allem ist er günstig: Für ein paar Euro bekommt man schon Sets mit drei bis vier Wunderbäumen. Je nachdem, wie weit die Schutzfolie entfernt wird, riecht ein Wunderbaum außerdem augenblicklich. Zieht man die Folie ganz ab, sogar ziemlich heftig. Außerdem gibt es Wunderbäume in vielen Varianten, sodass jeder seinen Lieblingsduft verwenden kann.

Und: Es gibt nicht mehr nur die klassische Tannenform – natürlich haben es mittlerweile auch Duftprodukte mit den beliebten Emoji-Motiven in den Handel geschafft. Vielleicht sind die eher für die junge Generation geeignet. Alles eine Frage des Geschmacks. Und Humors.

Der Nachteil ist die nicht immer einfache Dosierung. Übertreibt man es mit dem Abziehen der Folie auf dem Wunderbaum, riecht es im Auto für ein paar Tage, als hätte jemand einen Flakon mit Parfum verschüttet. Außerdem sind die Düfte simpel und manchmal etwas künstlich. Für kleines Geld dennoch eine schnelle und akzeptable Lösung. Und mittlerweile so etwas wie ein Klassiker am Rückspiegel.

Lufterfrischer Variante 2: Diffuser

https://www.amazon.de/Lufterfrischer-Humixx-Aromatherapy-Aromatherapie-Reise-Schwarz/dp/B075LDKFMK/ref=sr_1_fkmr0_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1524208440&sr=1-2-fkmr0&keywords=humix+lufterfrischer

Humixx Lufterfrischer Auto Aromatherapie Diffuser

drei Duftsorten, basierend auf Parfumextrakten

nachfüllbar, auch mit eigenen Düften, daher umweltfreundlich

per Silikon-Clip überall kratzfrei zu befestigen

https://www.amazon.de/Luftbefeuchter-Homecube-elektrisch-Ultraschall-Aromatherapie/dp/B076WQYH82/ref=sr_1_23?s=automotive&ie=UTF8&qid=1524208680&sr=1-23&keywords=auto+aromatherapie

Auto Luftbefeuchter Homecube Mini USB Car Aroma Diffuser

Luftbefeuchter, Aromatherapie, LED-Licht

USB-Schnittstelle

auch am Schreibtisch verwendbar

Jenseits der Welt der Wunderbäume gibt es auch regelrechte Aromatherapien fürs Auto. Bei diesen Varianten gibt es Modelle, die Öle oder Parfums an die Luft im Innenraum angeben und eher subtil, dafür aber eleganter als ein Wunderbaum riechen. Aber natürlich gibt es, wie bei allen Produkten, nach oben wenige Grenzen. Hochwertige Modelle – die dennoch preisgünstig sein können, immerhin reden wir nur von Lufterfrischern fürs Auto – bieten nicht nur Dufterlebnisse, sondern befeuchten auch die Luft. Gerne auch beleuchtet, muss man diese Geräte aber meist mit Strom betreiben, z.B. über einen USB-Port im Auto. Den hat natürlich nicht jeder – in neueren Autos gehören diese aber zum Standard.

Gute Luft im Auto: Sauberkeit macht den Unterschied

Von all diesen Möglichkeiten abgesehen, ist ein sauberes Auto immer das beste Mittel gegen unangenehme Geruchsentwicklung im Inneren. Ab und zu mal an die Waschanlage und den Staubsauger, dann wird es erst gar nicht fies im Auto. Wenn man es aber auch ohne Geruchsquellen einfach nur frisch und angenehm duftend im Auto schätzt, ist ein Lufterfrischer im Auto eine gute Option. Von pfiffigen Ideen, die eine separate Stromquelle brauchen, abgesehen, gibt es noch eine breite Auswahl auf dem Markt der Lufterfrischer. Die meisten Modelle ähneln aber dem Wunderbaum auf die eine oder andere Weise, geben also nach und nach Duft ab und wandern nach einigen Wochen – meist weniger als vom Hersteller angegeben – im Müll. Modelle, die langfristig weniger, dafür aber auch angenehmeren Duft abgeben und nachgefüllt werden können, lohnen sich auf Dauer daher mehr. Und sehen im Auto auch schicker aus.

Lufterfrischer im Auto – die Nase entscheidet

Viel zu beachten gibt es bei einem Lufterfrischer im Auto aber zum Glück nicht. Die Wahl sollte man vornehmlich nach dem eigenen Geschmack treffen. Und das funktioniert ähnlich wie bei einem Parfum oder Kosmetikprodukt: Proberiechen und eine Weile mit dem neuen Duft auf der Straße unterwegs sein. Eine sichere Befestigungsmöglichkeit ist davon abgesehen der wichtigste Aspekt. Auch wenn es sich meist nur um kleine Gegenstände handelt, sollen auch diese dem Fahrer nicht bei Tempo 180 auf der Autobahn ins Gesicht wirbeln. Sind diese Faktoren geklärt, dürfen die Kinder auch mal wieder auf dem Rücksitz ihren Burger verspeisen.