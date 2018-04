Der überarbeitete Kia Sportage, der jetzt auch in der Slowakei gebaut wird, kommt Mitte September. Wir testeten die Allradversion mit 150-PS-Turbodiesel



Eckdaten PS-kW 150 PS (110 kW) Antrieb permanenter Allrad, 6 Gang manuell 0-100 km/h 11.9 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 177 km/h Preis 25.840,00€

Die Koreaner bauen ihr Engagement in Europa aus. Der Kia Sportage wird deshalb wie schon der cee’d im slowakischen Zilina produziert. Höhere Wertigkeit, frische Optik und mehr Leistung sollen den Erfolg festigen.

Auch bei dem kompakten SUV sind die kultivierten Dieselmotoren sehr gefragt. Nach der Überarbeitung macht der Zweiliter-Turbodiesel seine Sache gut. Er tritt kraftvoll an und treibt den immerhin 1685 Kilogramm schweren Kia in 11,9 Sekunden auf Tempo 100. Zehn PS mehr leistet jetzt der angenehm laufruhige Common-Rail-Diesel – die Maximalleistung von 150 PS liegt um 200 Umdrehungen (3800/min) früher an. Schnell hochschalten und das satte Drehmoment von 305 Newtonmetern zwischen 1800 und 2500 Touren nutzen, so lautet die Divise – Handarbeit bleibt bei der allradgetriebenen Dieselvariante aber ein Muss. Eine komfortable Automatik gibt es nur für den 2.0 CRDi 2WD (23295 Euro) mit Frontantrieb und den 2.7 V6 4WD (28515 Euro). Der Verbrauch dürfte sich allerdings auch mit Automatik nicht senken lassen. 8,4 Liter im Test pro 100 Kilometer sind zwar nicht viel, aber der Wert liegt immerhin um 1,3 Liter über dem angegebenen EU-Normverbrauch.

Die neue, straffer ausgelegte Fahrwerksabstimmung reduziert die bisherigen Karosseriebewegungen erfolgreich ohne erhebliche Komforteinbußen. Dank größerer Bremsscheiben vorn steht der Offroader aus 100 km/h nun standesgemäß nach 37,8 Metern (mit kaltem Bremssystem).

Der Innenraum wirkt im Modelljahr 2009 hochwertiger, vor allem dank der sauber eingepassten Mittelkonsole mit integriertem Audiosystem und des neuen Lenkrads mit griffigerem Lederbezug. Erfreulich: Der Beifahrerairbag lässt sich jetzt für die Verwendung eines Reboard-Kindersitzes in der ersten Reihe abschalten.

Natürlich erhält der in Europa produzierte Sportage die Sieben-Jahres-Garantie auf den Antriebsstrang – und das bei einem um 765 Euro reduzierten Einstiegspreis für den 2.0 CRDi 4WD. Michael Godde





