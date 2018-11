Der Brite auf Platz vier hat einen zweistelligen Wert von 10,41. Die Mängelquote ist die Summe der in den sieben bewerteten Bau gruppen festgestellten Mängel pro 100 Autos in der jeweiligen Fahrzeugkategorie und Altersklasse.

Der Gebrauchtwagenkauf im SUV-Segment hat seine Tücken, denn auch unter den immer beliebter werdenden Offroadern gibt es einige Sorgenkinder. Besonders Fahrwerke und Bremsen haben mit den SUV-typischen Gewichten zu kämpfen und werden auch in jungen Jahren überdurchschnittlich oft bei den Hauptuntersuchungen der GTÜ kritisiert. Über fünf Millionen wurden für unser Ranking ausgewertet. Anhand dieser Informationsfülle lassen sich typische Ausfälle, Defekte, Verschleiß-Häufungen und markante Mängel jedes einzelnen Fahrzeugmodells erkennen.Unter den sieben schlechtesten SUV der Kategorie ein bis drei Jahre finden sich gleich vier Fahrzeuge mit asiatischen Wurzeln und keinen einzigen deutschen Hersteller. Mehr zum Thema: SUV mit den wenigsten Mängeln

SUV mit den meisten Mängeln: Gebrauchtwagen

Der aufgrund seines niedrigen Preises beliebte Dacia Duster hat in vielen Alterklassen mit Mängeln zu kämpfen. Gerade als junger Gebrauchter ist die Problemanfääligkeit am höchsten. Das seit 2011 verkaufte Billig-SUV aus Rumänien lässt sich zwar sehr günstig erwerben, kann aber in vielen Bereichen nicht mit teureren Geländewagen mithalten. Das gilt nicht nur für die vergleichsweise schwachen Bremsen und die billigen Materialien im Innenraum, sondern auch für die Zuverlässigkeit. Auch die Koreaner Kia Sorento und Sportage fallen bei der Hauptuntersuchung mit zahlreichen Mängeln auf. In allen Alterklassen sind sie in den Top-7 vertreten. Beide sind preiswert zu haben und günstig im Unterhalt, aber leider nicht zuverlässig.

