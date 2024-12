Der Raumkönig unter den Campervans von Adria

Preis: Adria Twin Supreme 640 SGX (2024) ab 67.999 Euro

Der dritte im Bunde der aktuellen Twin-Campervan-Serie des slowenischen Wohnmobil-Herstellers Adria ist neben der neuen Einstiegsbaureihe Adria Twin Twin (2024), dem Aufstelldach-Campervan Adria Twin Sports (2024) der Adria Twin Supreme (2024). Der zwischen 5990 mm und 6360 mm lange Komfort-Kastenwagen schließt die neu sortierte Modellfamilie auf Fiat-Ducato-Basis nach oben hin ab. Als Adria Twin Supreme (2024) 600 SPB mit knapp unter sechs Meter Außenlänge ist er ab 63.799 Euro bestellbar (Alle Preise: Stand Dezember 2024). Die insgesamt drei erhältlichen Grundrisse der Supreme-Baureihe unterscheiden sich vor allem durch die Anordnung und Art der Betten. Alle haben eine technisch zulässige Gesamtmasse von 3500 kg. Der im Folgenden genauer betrachtete Adria Twin Supreme 640 SGX (2024) mit serienmäßigem Hubbett im Heck ist ab 67.999 Euro zu haben.

Innenraum: schön hell durch serienmäßige Panorama-Dachfenster

Ein "neues Innendesign und durchdachtes Wohnraumkonzept" sollen den Adria Twin Supreme (2024) laut Hersteller zum "Trendsetter" im Marktsegment der hochwertigen Campervans machen. So weit die Theorie. In der Praxis wird dies vor allem durch ein großzügiges Raumkonzept, das eingetragene Sitzplätze für vier Mitreisende vorsieht, ein innovatives Bettkonzept eingelöst. Begrüßt wird der Campingfan nach dem Einstieg durch die Seitentür luftigen und lichtdurchfluteten Innenraum. Das geht vor allem auf das Konto des patentierte Adria Panorama-Doppel-Dachfenster, auf das die Slowenen zurecht stolz sind.

Anders als bei seinen Modellgeschwistern ist die Panorama-Dachhaube im Frontbereich des Adria Twin Supreme 640 SGX (2024) Teil der Serienausstattung und fest eingebaut. Das heißt: Es lässt, anders als bei den Modellgeschwistern, nicht von Hand öffnen. Das neue Wohnkonzept, das Adria etwas kryptisch "Cabin-Loft-Design" nennt, schafft laut Hersteller zusätzliche Kopf- und Bewegungsfreiheit im Fahrerhausbereich. Im sonstigen Wohnbereich bleibt es bei den üblichen 1,90 m Stehhöhe, die sich in der Kastenwagenklasse als Standard etabliert zu haben scheinen.

Technischer Clou, der vor allem die Herzen von Campingfans mit Sinn für Innovationen höher schlagen lassen dürfte, ist das elektrisch verstellbare Bett im Heck. Es kann bei Bedarf angehoben werden kann, um Platz mehr Stauraum zu schaffen. Im Fall des Adria Supreme 640 SBP (2024) passen zwei Ausklappbetten übereinander. Die Maximalmaße der im Adria Twin Supreme 640 SGX (2024) vorhanden Liegefläche betragen 1,96 m x 1,77 m, an der schmalsten Stelle ist sie 1,53 m breit. Optional kann im Dinettebereich eine Liegefläche von 1,80 x 1,30 m für eine weitere, idealerweise dann aber eher kleingewachsene Person geschaffen werden.

Die neu entworfene Küche an Bord des Adria Supreme 640 SGX (2024) bietet trotz der überschaubaren Außenbreite des Vans von 2050 mm allen Komfort, den Campingfans sonst vor allem aus größer dimensionierten Wohnmobilen kennen: Dazu gehören eine laminierter und per Ausklappfunktion erweiterbarer Arbeitsfläche, ein integriertes Zweiflamm-Gaskochfeld (zu unserem Camping-Gaskocher-Vergleichstest, hier) eine Spüle, Kompressor-Kühlschrank, der standardmäßig 87 l oder gegen 399 Euro Aufpreis 138 l fasst (wie Lebensmittel beim Camping sonst noch frisch bleiben, in unserem Kühlbox-Vergleich). Komplettiert wird der Küchenbereich durch, zumindest für diese Klasse von Campervans, überraschend viel Stauraum in geräumigen Ausziehschubladen mit Soft-Close-System und in den Oberschränken. Kaffeemaschine und Backofen kommen gegen Aufpreis ebenfalls mit auf den Campingtrip.

Ebenfalls Maßstäbe für Kastenwagen dieser Größenordnung setzt das großzügige Badezimmer im Duplex-Design: Zum Duschen lässt sich das Waschbecken samt Duschwand vor die Bordtoilette schwenken. So entsteht, buchstäblich im Handumdrehen, ein abgetrennter Duschraum. Praktisch: Unter den ovalen Waschtisch passt noch ein moderner Unterschrank. LED-Spots sorgen für standesgemäße Ausleuchtung der "Nasszelle" (die in dem Falle gar kein Gefühl von Beklemmung aufkommen lässt).

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug für den Adria Twin Supreme 640 SGX (2024) leiht der neue Fiat Ducato dem Camper sein Chassis. Der 2,2-l-Dieselmotor leistet im Adria Twin Supreme 640 SGX (2024) serienmäßig 140 PS (103 kW) und ist an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt (worauf beim manuellen Schalten zu achten ist, hier). Für 3400 Euro mehr ist ein Achtstufen-Automatikgetriebe Teil des Antriebsstrangs. Die mit 178 PS (131 KW) leistungsstärkere Motorvariante kostet mindestens 5900 Euro extra.

Eine Klimaanlage fürs Fahrerhaus, ein Tempomat und die "Hill Holder" genannte Berganfahrhilfe sind beim Adria Twin Supreme 640 SGX (2024) Teil der Serienausstattung des. Wer nicht nur beim Campen selbst, sondern auch bei der Reise von A nach B auf Nummer sicher gehen will, fährt gut mit dem "Safety-Paket". Für 999 Euro Aufpreis kommen dann Regen- und Lichtassistent, ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurhaltewarner, Verkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarner als ständige Reisebegleiter mit dabei (welche Assistenzsysteme die EU aktuell vorschreibt, hier). Zu den empfehlenswerten Extras gehören neben der LED-Ambientebeleuchtung für 299 Euro die elektrisch ausfahrbare Trittstufe sowie ein isolierter und beheizbarer Abwassertank für 499 Euro, der standardmäßig 70 l fasst und auf 130 l erweitert werden kann (wie man Wasser beim Campen am besten aufbereitet, hier).