Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Fahrwerks- und Lenkungsteile scheinen solide gebaut. Die häufigsten Mängel in Hauptuntersuchungen der GTÜ: defekte Leuchtmittel und falsch eingestellte Scheinwerfer, abgefahrene Bremsbeläge und nicht freigängige Bremsen, verschlissene Scheibenwischerblätter, ölfeuchte Motoren.

Der Hyundai wurde größtenteils in Deutschland entwickelt.

Breitere Palette an Antriebsoptionen samt Hybrid-Modellen und der Sport-Version N.

Der Hyundai i20 ist offiziell ein Kleinwagen – dabei sind im Alltag schon längst keine Abstriche mehr nötig. Mit rund 10.000 Euro für einen jungen Gebrauchtwagen darf der Kauf als Schnäppchen durchgehen. Das ist dabei zu beachten!

Positiv Fünf Jahre Garantie, Sicherheitsausstattung, gute Sitze, spritzige Motoren, knackige Getriebe Negativ Höheres Preisniveau, Hybrid-Modell mit kleinerem Kofferraumvolumen

Die Gattung der Kleinwagen stirbt aus. Zu gering ist der Gewinn für die Hersteller, zu groß der Aufwand für immer strengere Abgas- und Sicherheitsvorschriften. Das ist gerade deswegen schade, weil sich die günstigen Kleinen zuletzt zu vollwertigen Alltagsautos entwickelt hatten, die selbst vierköpfige Familien bequem und sicher in den Urlaub bringen konnten. Günstige Neuwagen dürften in Zukunft also Mangelware werden. Zum Glück gibt es ja noch den Gebrauchtwagenmarkt. Und auf dem findet man sehr attraktive Angebote für ein- bis dreijährige Kleinwagen, die teilweise – wie im Fall des Hyundai i20 (Alles zur aktuellen Generation auf einen Blick) – sogar noch einige Jahre Garantie (Hier wird der Unterschied zur Gewährleistung erklärt) besitzen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Hyundai Inster (2024) im Video:

Hyundai i20 gebraucht kaufen: Gute Serienausstattung

Die Geschichte des Hyundai i20 geht ins Jahr 2008 zurück. Die mittlerweile dritte Generation mit dem eigenwillig gestalteten Heck startete 2020 und ist im Vergleich zur ersten deutlich gewachsen (4,08 zu 3,94 m Länge). Dass die aktuelle Generation maßgeblich in Deutschland entwickelt wurde, merkt man. Er bietet Platz, ein straffes und souveränes Fahrwerk mit dynamischer Auslegung.

Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:

Unschlagbar ist zudem die Sicherheitsausstattung, die Hyundai bereits bei jedem i20 serienmäßig installiert. Selbst die ansonsten spartanische Pure-Version besitzt bereits einen aktiven Spurhalteassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung sowie einen Fernlichtassistenten. Für Klimaanlage (So richtig einstellen und pflegen), Bluetooth und DAB-Radio (So Bluetooth nachrüsten und so DAB ergänzen) bedarf es mindestens der Select-Variante. Noch praller sind die teureren Topmodelle Trend, N-Line und Prime bestückt.

Das komplexe Bildschirm-Menü des Hyundai i20 lässt sich dank Direktwahltasten verhältnismäßig einfach überblicken.

Präzise Lenkung, knackige Schaltung & flotter Turbo-Motor

Auch die Kontrolle über das Auto behält man im Hyundai i20 spielerisch. Die Lenkung ist präzise, die Schaltung knackig. Die etwas schwachbrüstigen Basis-Saugmotoren empfehlen sich nur für eine defensive Fahrweise bei wenig Kilometern. Mehr Spaß und weniger Beschleunigungsfrust kommt mit den Turbo-Alternativen auf. Mit dem Einliter-Dreizylinder und 101 PS (74 kW) ist man ausreichend flott und sehr sparsam unterwegs, zudem wahlweise mit einem wirkungsvollen 48-V-Mildhybrid-System (Vor- und Nachteile) kombiniert – Achtung, dann schrumpft aber das Ladevolumen.

Auch interessant:

Emotionen liefert das Topmodell i20 N (Darum wird er nicht mehr gebaut) mit seinem 204 PS (150 kW) starken Turbo-Vierzylinder. Preislich und thematisch ist das aber eine ganz andere Geschichte.

Empfehlenswerte Antriebe für den Hyundai i20 Modell 1.2 1.0 T-GDI N (1.6 T-GDI) Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 3/4; Turbo 4/4; Turbo Hubraum 1197 cm³ 998 cm³ 1598 cm³ Leistung 62 kW/84 PS 74 kW/101 PS 150 kW/204 PS Drehmoment 118 Nm 172 Nm 275 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,3 l S 4,9 l S 7,0 l S Höchstgeschw. 173 km/h 188 km/h 230 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise