Hoher Preis, gute Verarbeitung – so gut ist der 208 als Gebrauchter

LED-Scheinwerfer fehlen nur in der Basisversion, Klimaanlage ist immer Serie.

Mit 130 PS hat der 208 stets eine Achtstufen-Automatik an Bord.

Ist der Peugeot 208 als Gebrauchtwagen eine gute Partie? Auf diese Stärken und Schwächen des Kleinwagens aus dem Stellantis-Konzern beim Gebrauchtkauf achten!

Positiv Gut verarbeitet und weniger Mängel bei der HU, ordentliche Ausstattung serienmäßig Negativ Hoher Preis als Gebrauchtwagen, wenig Platz im Laderaum und im Fond

Nach der Fusion von PSA und Fiat/Chrysler zu Stellantis kann sich Peugeot in dem Mega-Konzern aus den verschiedenen Plattformen bedienen und die daraus resultierenden Kostenvorteile nutzen. Das gilt auch für den seit 2019 produzierten Peugeot 208 II. So war es zudem möglich, den Kleinwagen auch als E-Version anzubieten. Da der Kauf eines gebrauchten Stromers mit schwer kalkulierbaren Restwerten und zwingend notwendigem Akku-Check ein ganz spezielles Thema ist, geht es in diesem Ratgeber ausschließlich um die Verbrenner-Varianten des Kleinwagens.

Peugeot 208 gebraucht kaufen: Ratgeber

Zum Marktstart trat der 4,06 m lange 208 ausschließlich als Fünftürer und mit vier unterschiedlichen Motorkonfigurationen an. Bei den Benzinern wird auf Dreizylinder-Triebwerke vertraut, die in den leistungsstärkeren Versionen von einem Turbolader beflügelt werden. Die 75-PS-Basis (55 kW) mit manuellem Fünfgang-Getriebe erfüllt allenfalls bescheidene Fahrspaß-Wünsche. Für kostenbewusste Wenigfahrende sollte das aber kein Problem sein.

Ab 100 PS (73 kW) ist man hingegen auch mal zügiger unterwegs. Dabei darf man sich aber nicht vom kernigen Klang des Dreizylinders stören lassen. In AUTO ZEITUNG-Vergleichstests zeigte sich der in der Slowakei und Marokko gebaute Franzose seinerzeit übrigens besser gedämmt als der in Spanien gefertigte Konzernbruder Opel Corsa. Der im Test ermittelte relativ günstige reale Verbrauch von 6,3 l war auch dem Leergewicht von 1135 kg geschuldet.

Interieur & Ausstattung

Die Smartphone-Anbindung per Apple CarPlay oder Android Auto sowie DAB-Radio ist beim 208 serienmäßig. LED-Scheinwerfer sind besseren Varianten vorbehalten. Peugeot setzt zwar auf Touchflächen, trotzdem sollte man nach kurzer Eingewöhnung gut zurechtkommen. Die Basissitze im Stadtflitzer überzeugen nicht mit hohem Komfort. Hier sollte man nach Sportsitzen und Autos mit den bequemeren Lederpolstern Ausschau halten – und bei einer gründlichen Probefahrt den Sitzkomfort checken. Apropos Sitzkomfort: Die Rücksitze laden nicht zum dauerhaften Verweilen an. Die Sitzflächen sind kurz, die Beinfreiheit ist nicht opulent, und auch über dem Scheitel wird es eng. Der Laderaum fällt mit 265 bis 1106 l ebenfalls nicht überdimensioniert aus. Zu zweit reicht das Volumen aber auch für längere Urlaubsreisen.

Wer Verarbeitungsqualität und die verwendeten Materialien kritisch unter die Lupe nimmt, wird auf Schwachstellen und Hartplastik stoßen. Im Vergleich zu früheren Generationen ist der Peugeot 208 aber richtig erwachsen geworden. Er hinterlässt insgesamt einen guten Eindruck. Ob man das kleine, oben und unten abgeflachte Lenkrad des Franzosen mag, man selbst entscheiden.

Preise für gebrauchte 208 höher

Der Peugeot 208 erweist sich als Gebrauchtwagen eher wertstabil. Je nach Motorvariante wird der besser ausgestattete Peugeot mit vergleichbarer Laufleistung heute bis zu 2500 Euro teurer gehandelt als sein Konzernbruder von Opel. Das gilt vor allem für die Top-Version mit 130 PS (95 kW), bei der der 208 serienmäßig mit Klimaautomatik, Teilleder und digitalen Instrumenten antrat. Am geringsten sind die Preisunterschiede bei den Dieselmodellen, die sich aber nur für Vielfahrende lohnen.

Bei der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung zeigt sich das französische City-Car auffälliger als etwa Toyota Yaris oder VW Polo. Jüngere Exemplare des 208 fallen aber seltener mit gravierenden Mängeln auf als vergleichbare Opel. Ein gründlicher Check und am besten eine Gebrauchtwagen-Garantie können nicht schaden.