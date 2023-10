Das vollelektrische SUV Honda Prologue startet schon im Frühjahr 2024 – allerdings in den USA und nicht in Deutschland. Der Prologue soll laut Hersteller eine Reichweite von 482 km haben. Honda nennt schon eine erste Preiseinordnung.

Preis: Das könnte der Honda Prologue (2024) kosten

Der Honda Prologue ist das neueste Elektroauto der japanischen Marke. Das SUV in der Größe eines Mercedes EQE SUV startet im Frühjahr 2024 auf dem US-amerikanischen Markt. Ein Marktstart in Deutschland ist, Stand jetzt, nicht geplant. Genaue Angaben zu den Preisen macht Honda noch nicht, gibt aber an, dass sich der Prologue bei umgerechnet etwa 43.000 Euro (Stand: Oktober 2023) ansiedeln wird. Allerdings: vor Steuern. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Vollelektrisch mit Front- oder Allradantrieb

Der Honda Prologue (2024) wird wahlweise mit Front- oder Allradantrieb zur Verfügung stehen. Beim aufpreispflichtigen Allrad (Serie bei Ausstattungslinie Elite) gesellt sich ein zweiter Elektromotor an der Hinterachse hinzu. Dies mündet in einer Systemleistung von 215 kW (292 PS) und 451 Nm. Weitere technische Details nennt der Hersteller noch nicht, gibt aber eine Mindestreichweite von 482 km nach US-amerikanischen Prüfzyklus an. Der Prologue basiert auf der GM-Plattform Ultium und ist technisch verwandt mit dem Chevrolet Blazer EV und dem Acura ZDX.

Exterieur: Der Honda Civic lässt grüßen

Der Honda Prologue (2024) fällt auf durch eine hohe Schulterlinie und einem flachen Greenhouse. Die Frontgestaltung erinnert aufgrund des Scheinwerfer-Kühlergrill-Verbundes an den aktuellen Honda Civic. Am Heck dominiert der neue Honda-Schriftzug. Er prangt auf einer schwarzen Blende, welche die beiden Rückleuchten optisch miteinander verbindet. Das Auto misst 4877 mm in der Länge, 1989 mm in der Breite und 1643 mm in der Höhe. Räder sind in 19 Zoll oder 21 Zoll bestellbar.

Interieur: geräumig und modern

Foto: Honda

Das Interieur des Honda Prologue (2024) weist viele Parallelen zu Accord, Civic und HR-V auf. Es führt die Designsprache vom Exterieur mit einer horizontalen Gestaltung im Innenraum fort. Der Fokus soll laut Honda auf Komfort und Luxus liegen. So findet sich der Gangwahlhebel am Lenkrad wieder, um Platz in der Mittelkonsole zu schaffen.

Dort lassen sich via Induktion gleich zwei Smartphones gleichzeitig laden. Mit an Bord sind Google-basierte Applikationen im Infotainment-System und die Möglichkeit, Smartphones per Apple CarPlay und Android Auto damit zu verbinden. Der digitale Tacho weist eine Größe von elf Zoll auf, der Infotainment-Touchscreen in der Mittelkonsole misst 11,3 Zoll. Ein Head-up-Display ist der Elite-Ausstattung vorbehalten.

Der große Radstand kommt insbesondere der Beinfreiheit in der zweiten Reihe zugute. Das Kofferraumvolumen beträgt etwa 713 l beziehungsweise 1634 l bei umgeklappten Rücksitzlehnen.

Assistenzsysteme: Honda Sensing mit neuen Features

Der Honda Prologue (2024) fährt mit diversen Assistenzsystemen an Bord vor: allen voran Hondas Fahrassistenzsystem Honda Sensing Suite. Gegen Aufpreis erhältlich, bietet es erstmals eine Totwinkelüberwachung, Notbremsfunktion bei rückwärtig kreuzendem Verkehr und einen Warner bei Menschen hinter dem Auto.