Der Mazda2 ist ein Kleinwagen, der seit 2003 gebaut wird und in Europa den kompakten Minivan Demio ersetzt. Mittlerweile läuft er in der dritten Generation vom Band und hat sich insbesondere in Deutschland zum Kassenschlager der Japaner entwickelt. Er punktet mit vergleichsweise viel Ausstattung zu günstigen Preisen. Bei den Antrieben hält Mazda es dagegen schlicht: Eine kleine Auswahl an Benzin- und Dieselmotoren, die ihre Kraft an die Vorderräder übertragen. Die Gene des Mazda2 stammten in den ersten beiden Generationen vom Ford Fiesta, in der dritten Generation erinnert nur noch die Basis des Antriebsstrang an die mittlerweile beendete Kooperation.

In unseren Tests muss sich der Mazda2 regelmäßig gegen andere Mitbewerber der Kleinwagen-Klasse behaupten. Die Vergleichstests zielen darauf ab, die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der City-Flitzer gegeneinander abzuwägen. Dabei kommt sowohl auf Motoren, Fahrleistung und -dynamik an als auch auf Komfort, Ausstattung und nicht zuletzt den Preis. Die alleinige Hauptrolle wiederum spielt der Mazda2 in unseren Einzel- und Gebrauchtwagentests. Hier kommt dem Kleinwagen die ungeteilte Aufmerksamkeit zu und unsere Testfahrer bringen den Mazda2 an seine Grenzen.