Von Kleinwagen bis SUV: Allrad-Autos unter 35.000 Euro

Mehr Gewicht, ein höherer Verbrauch und ein höherer Neuwagenpreis – auch wenn ein Allradantrieb offensichtlich auch Nachteile mit sich bringt, wollen oder können viele nicht darauf verzichten. Warum, liegt auf der Hand: Allradler kommen nicht nur besser durch unwegsames Gelände, sie bieten auch bessere Traktion und ein stabileres Fahrverhalten.

Glücklicherweise gibt es auch günstige Autos mit Allrad – und das in den verschiedensten Klassen und Karosserieformen, vom Kleinwagen bis hin zum SUV, wie unsere Bildergalerie mit den zwölf günstigsten Autos mit Allrad zeigt. Dabei bleiben alle Allradler im Ranking unter einem Neuwagenpreis von 35.000 Euro und sind (Stand: April 2025) aktuell beim Hersteller konfigurierbar.

Welche Automarken bieten günstige Allrad-Modelle?

Ganz vorne mit dabei ist natürlich auch in der Kategorie der günstigen Allradler der rumänische Autobauer Dacia, allerdings nicht auf Platz 1. Und auch die Traditions-Allradmarke Subaru mischt mit zwei Modellen mit. Suzuki, Toyota, Jeep, Kia und Mazda bauen ebenfalls 4x4-Autos für vergleichsweise wenig Geld. Und auch die in KGM umbenannte Marke SsangYong hat einen preiswerten Kraxler im Angebot.

Das günstigste Auto mit Allrad

Der Neuwagen mit dem niedrigsten Preis und Allradantrieb ist der Suzuki Swift Allgrip in der Ausstattung Club. Sein Preis beginn bei 22.550 Euro. Mit einer Leistung von 83 PS (61 kW) ist er allerdings auch der am schwächsten motorisierte Kandidat in unserem Ranking der günstigsten Allrad-Autos.