Aufgrund seiner vielen Erfolge im Rallyesport zählt der Subaru Impreza zu den bekanntesten Fahrzeugen des japanischen Herstellers. Bei uns ist er ausschließlich mit Allradantrieb erhältlich, für den heimischen Markt in Japan gibt es jedoch auch eine frontgetriebene Version. Die ersten beiden Generationen lang war der Impreza eine Stufenhecklimousine, die dritte Modellreihe seit 2007 hatte erstmals auch ein Fließheck. Seit 2013 ist die Modellreihe in vierter Generation auch in Europa erhältlich, das 300-PS-Topmodell Impreza WRX STI, das seine Wurzel im Rallyesport hat, wurde im Juni 2014 nachgereicht.