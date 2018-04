An Selbstvertrauen mangelt es der Marke nicht: "Mit dem neuen Ford Focus setzen wir uns in puncto Technologie und Fahrerlebnis an die Spitze des Segments“, sagt der europäische Entwicklungschef Joe Bakaj.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2017 Aufbauarten Limousine/Kombi/Sedan Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H/) 4376-4664/1825/1469-1485 Leergewicht k.A. Leistung 85 bis 182 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6d Grundpreis ab 18.700 Euro

Der kommende Ford Focus (2018) geht in die vierte Auflage und präsentiert sich mit frischem Design und neuer Technik. Wir verraten, was der Kompakte drauf hat: Alles zu Preis und Motor!

Zuletzt war es ein Rennen ohne Chance. Denn so gut der Ford Focus (2018) auch fahren mochte, hatte er bei Ausstattung, Ambiente und Assistenzsystemen den Anschluss an den Golf verloren. Doch jetzt schöpfen die Kölner neue Hoffnung und stellen ihr wichtigstes Modell wieder richtig scharf: Wenn im September 2018 die vierte Auflage ihres Kompakten an den Start geht, soll er den Abstand zu Golf & Co. nicht nur bei den Zulassungszahlen, sondern vor allem bei der Technologie deutlich verkürzen. An Selbstvertrauen mangelt es der Marke nicht: "Mit dem neuen Ford Focus setzen wir uns in puncto Technologie und Fahrerlebnis an die Spitze des Segments“, sagt der europäische Entwicklungschef Joe Bakaj. Aber dafür hat er auch am ganz großen Rad gedreht: Plattform, Motoren, Design, Interieur und Assistenzsysteme – alles haben die Kölner von Grund auf neu entwickelt, erklärt Bakaj: "Die Chance, auf einem weißen Blatt Papier zu beginnen, bietet sich nicht oft. Wir haben die Gelegenheit mit beiden Händen ergriffen und das beste Auto auf die Räder gestellt, das es in der kompakten Mittelklasse derzeit gibt.“ Heraus gekommen ist ein Golf-Gegner, der nicht nur außen wie innen erfreulich frisch aussieht, sondern der technisch tatsächlich einen großen Sprung macht. Das gilt insbesondere für die Assistenzsysteme, von denen der neue Ford Focus (2018) mehr hat als jeder andere europäische Ford vor ihm. Das beginnt bei der überfälligen Premiere eines Head-Up-Displays, führt über adaptive LED-Scheinwerfer mit Kamerasteuerung und eine Parkautomatik und gipfelt in einem Abstandsregeltempomaten, der bei der Spurführung und bei einer automatischen Notbremsung beim Ausweichen hilft.

Preis: Ford Focus (2018) ab 18.700 Euro

Auch beim Infotainment legt der Ford Focus (2018) kräftig nach: Touchscreen und Sprachsteuerung machen die meisten Knöpfe im Cockpit überflüssig und erlauben so eine erfreulich ruhige und entspannte Bedienlandschaft. Eine induktive Ladeschale für das Smartphone macht Schluss mit dem Kabelsalat und das FordPass-Connect-Modem macht den Focus zum Hotspot auf Rädern. Doch so ganz lassen sich die Ingenieure die Schau noch nicht von den Programmierern stehlen. Sie schlagen zurück mit einem nagelneuen Fahrwerk, mit einer serienmäßigen Fahrprofilregelung und dem ersten adaptiven Setup mit elektronisch gesteuerten Dämpfern für die Baureihe. Und vor allem bringen sie eine komplette Familie neuer oder gründlich überarbeiteter Motoren. In der Otto-Fraktion setzen sie dabei ausschließlich auf ihren hochgelobten und vielfach ausgezeichneten Dreizylinder-Turbo, der im Teillastbetrieb künftig nur noch auf zwei Flammen kocht. Ihn gibt es als Einliter mit 85, 100 oder 125 PS und als 1,5-Liter mit 150 und 182 PS. Und während von Hybrid- oder Elektroantrieb für den Ford Focus (2018) weiter keine Rede ist, schieben die Kölner nochmal einen neuen Vierzylinder-Diesel nach. Auch diesen Motor gibt es in zwei Hubräumen und drei Leistungsstufen mit 1,5 Litern und 95 oder 125 PS und als Zweiliter mit 150 PS.

Motoren: So stark wird der nächste Ford Focus (2018)