Der Motor sorgt für eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,7 s, eine Höchsgeschwindigkeit von 250 km/h sowie 420 Nm Drehmoment.

... auch optische Reize, wie die Ziernähte in Motion Blue an der Polsterung der Ford Performance-Sitze, dem Lenkrad, der Schaltknauf-Manschette, den Kniepolstern der Mittelkonsole und den Fußmatten ein Hingucker.

Das Sondermodell steht ausschließlich in der exklusiven Sonderlackierung Azura Blue zur Verfügung.

Ford bringt den für die Rennstrecke optimierten Focus ST Edition (2024). Was der Kompaktsportler zu bieten hat und wie hoch der Alltagsnutzen sein soll, hier.

Nach aktuellen Planungen soll der Ford Focus nur noch bis 2025 gebaut werden. Zum Abschied gibt es das Sondermodell Focus ST Edition. Er soll sich für den Alltag ebenso wie für die Rennstrecke nutzen lassen. Ihn gibt es nur in der fünftürigen Schrägheckversion und in der exklusiven Sonderlackierung Azura Blue. Mit seinen 280 PS (206 kW) und einem maximalen Drehmoment von 420 Nm hat der neue Ford Focus ST Edition einiges zu bieten. Der 2,3-l-EcoBoost-Motor soll den Sportler zusammen mit dem manuellen Sechsgang-Getriebe in 5,7 s von null auf 100 km/h beschleunigen. Als Höchstgeschwindigkeit erreicht der Ford Focus ST Edition 250 km/h. Zudem sollen ein einstellbares Fahrwerk und eine Brembo-Bremse eine durch und durch sportliche Fahrweise ermöglichen. Die Abstimmung der Druck- und Zugstufen der Schwingungsdämpfer können Fahrer:innen individuell anpassen. Als Anleitung für ein optimales Set-up erhält die Kundschaft eine technische Erläuterung mit empfohlenen Fahrwerkseinstellungen für verschiedene Bedingungen und Strecken, darunter auch eine spezielle Einstellung für die Nürburgring-Nordschleife.

Ford Focus ST Edition (2024) mit einstellbarem Fahrwerk

Im Innenraum hat Ford den Focus ST Edition mit hochglänzend-schwarzen Zierelementen und Highlights in Motion Blue ausgestattet. Die Serienausstattung umfasst neben einem Winter- auch ein beim Standard-Focus optionales Fahrassistenz-Paket mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Verkehrszeichenerkennung und einem Fahrspur-Piloten. Für zusätzliche Sicherheit soll ein Toter-Winkel-Assistent mit Cross Traffic Alert sorgen. Das B&O-Soundsystem mit zehn Lautsprechern soll im Innenraum für einen satten Klang sorgen. Ein Subwoofer und 675 Watt Ausgangsleistung sind ab Werk an Bord. Ein Preis für den neuen Focus ST ist bisher noch nicht offiziell bekannt. Es ist allerdings zu erwarten, dass das Sondermodell etwa 40.000 bis 45.000 Euro kosten wird.