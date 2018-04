Erste Bilder zur Ford Focus Limousine (2018) haben uns von der Peking Auto Show 2018 erreicht. Die Kompaktklasse mit Stufe erhält die bekannten Motoren zu Preisen auf dem Niveau der anderen Karosserievarianten. Der einzige Haken: Die Limousine wird nicht nach Deutschland kommen.

Mit der Ford Focus Limousine (2018) erhält die Focus-Familie im Zuge der Peking Auto Show 2018 (29. April bis 4. Mai) eine weitere Karosserievariante. Unter der Haube werden die bekannten Aggregate verbaut. Wer nun die Preise wissen will, kann lange warten – Ford wird den Focus mit Stufe nicht nach Deutschland bringen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die in den letzten Jahren verstärkt kompakte Limousinen in ihr Portfolio aufgenommen haben, sieht Ford hierzulande größere Absatzchancen für Fünftürer, Kombi und den SUV-Verschnitt Active. Das Design der konservativsten Focus-Karosserie folgt der Linie der anderen Varianten. Die Rückleuchten sind ebenfalls zweigeteilt und umklammern den mittig angebrachten Focus-Schriftzug. Die Seitenlinie birgt keine Überraschungen. Der Schwung in den Flanken und auch die Fensterlinie zitieren das Design von Fünftürer und Kombi. Dementsprechend bekommt auch die Limousine alle Innovationen, die Ford mit der neuen Generation einführt. LED-Scheinwerfer, der vom Fiesta inspirierte Innnenraum mit nach oben gewandertem zentralen Sync3-Display und ein Automatikgetriebe mit Drehwahlschalter werden auch in der Limousine verbaut. Die veröffentlichten Fotos zeigen die Limousine in Beige von ihrer eleganten Seite. Sportlichkeit, wie etwa Audi mit der A3 Limousine propagiert, stand offensichtlich nicht ganz oben im Lastenheft. Apropos Lasten: Der Kofferraum verfügt über eine klassische Öffnung. Wie viel Platz die Ford Focus Limousine für Gepäck bietet, verrät der Hersteller im Rahmen der Peking Auto Show 2018 jedoch noch nicht. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf der Peking Auto Show 2018

Ford Focus Limousine auf Peking Auto Show 2018