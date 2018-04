Ford Fiesta 1.0 2013 im Test: Neben den EcoBoost-Turbomotoren gibt es den Ford Fiesta auch mit zwei Saugversionen des Dreizylinders. Im Test: die stärkere Variante mit 80 PS



Für seine neue Dreizylinder-Motorengeneration heimst Ford derzeit viel Lob ein. In unserem Kleinwagen-Vergleichstest begeisterte beispielsweise das 100 PS starke 1,0-Liter-Aggregat mit EcoBoost-Turbo im Fiesta durch kräftige Leistungsenfaltung bei gleichzeitig sparsamem Umgang mit dem Kraftstoff. Ford bietet diesen Dreizylinder im Fiesta auch in zwei Versionen ohne Turboaufl adung an. Die stärkere der beiden leistet 80 PS – innerhalb der Modellpalette steht sie leistungsmäßig somit in direkter Konkurrenz zum 82 PS starken, 1,25 Liter großen Vierzylinder. Die Frage ist nun: Lohnt sich der Mehrpreis von 200 Euro für das modernere Triebwerk im Fiesta 1.0?

Ein Unterschied zwischen beiden Antrieben bemerkt der Fahrer unmittelbar nach dem Motorstart. Der Dreizylinder lässt keinen Zweifel daran, dass ihm ein Brennraum „fehlt“. Der kernige Sound ist über den gesamten Drehzahlbereich vernehmbar, wirkt dabei allerdings keinesfalls störend. Die Akustik passt zum allgemeinen Qualitätseindruck des Kölners. Die saubere Verarbeitung der ansprechenden Materialen, die hochwertige Titanium-Ausstattung (1900 Euro) sowie verschiedene aufpreispflichtige Komfortdetails vermitteln das Gefühl, in einem höherklassigen Fahrzeug statt in einem Kleinwagen zu sitzen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die gelungene Fahrwerksabstimmung, die eine gute Mischung aus Straffheit und Komfort bietet.

DER DREIZYLINDER IST SPARSAM, ABER AUCH SCHWACHBRÜSTIG

Enttäuschend fallen hingegen die Fahrleistungen des Fiesta 1.0 aus. 15,6 Sekunden vergehen für den Sprint von null auf 100 km/h. Zum Vergleich: Der Fiesta 1,25 erledigt diese Übung exakt drei Sekunden schneller. Zudem benötigt das Dreizylinder-Modell einen längeren Anlauf bis zur Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h (1.25: 168 km/h) und kann auch bei den Elasitzitätswerten nicht mithalten.

Ausgestattet mit Start-Stopp-System (200 Euro) genehmigt sich der 1.0 auf der AUTO ZEITUNG-Verbrauchsstrecke 6,4 Liter. Das sind immerhin 0,4 Liter weniger als das Vierzylinder-Modell – und unterstreicht, welchen Anspruch Ford mit der neuen Motorenfamilie verfolgt. Der Mehrpreis von insgesamt 400 Euro für die spritsparende Technologie amortisiert sich allerdings erst nach eine Laufleistung von rund 60.000 Kilometern – die Steuerersparnis bereits mit eingerechnet. Carsten van Zanten

FAZIT

Im Gegensatz zu den EcoBoost- Dreizylindern kann die 80-PS-Saugversion nicht überzeugen. Mäßige Fahrleistungen und der überschaubare Verbrauchsvorteil rechtfertigen nicht den Aufpreis gegenüber dem vergleichbar starken Vierzylinder-Modell.

TECHNIK



Ford Fiesta 1.0 2013

Motor 3-Zylinder, 4-Ventiler, Direkteinspritzung Hubraum 998 cm³ Leistung 59 kW / 80 PS bei 6300 /min Max. Drehmoment 105 Nm bei 4100 /min Getriebe 5-Gang, manuell Antrieb Vorderrad Fahrwerk v.: McPherson-Federbeine, Querlenker, Stabilisator;

h.: Verbundlenkerachse, Federn, Dämpfer, Stabilisator; ESP Bremsen v.: innenbel. Scheiben;

h.: Trommeln; ABS, Bremsassistent Bereifung rundum: 195/50 R 16 V (opt.), Continental Premium Contact 2 Felgen rundum: 6,5 x 16 (opt.) L/B/H 3969 / 1722 / 1495 mm Radstand 2489 mm Leergewicht 1116 kg Zuladung 414 kg Anhängelast, gebr. / ungebr. 650 / 525 kg Kofferraumvolumen 276 - 974 l Abgasnorm Euro 5 Typklassen HP 14/VK 18/TK 20 MESSWERTE

0 - 100 km/h 15,6 s Elastizität 60 – 100 km/h in 14,8 s (4. Gang)

80 – 120 km/h in 21,5 s (5. Gang) Höchstgeschwindigkeit¹ 165 km/h Bremsweg 100-0 km/h kalt / warm: 36,2 / 35,4 m Test-Verbrauch 6,4 l S/100 km EU-Verbrauch¹ 4,3 l S/100 km CO2-Ausstoß¹ 99 g/km KOSTEN Grundpreis 14.350 Euro; Start-Stopp-System 200 Euro, Ausstattung „Titanium“ 1900 Euro, „Cool & Sound“-Paket 1805 Euro, 16-Zoll-LM-Räder 300 Euro

¹ Werksangaben

Carsten van Zanten