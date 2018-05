Der Ford Fiesta ST (2018) zeigt sich noch stärker, schneller und spaßiger als der Vorgänger. Dafür kommt das erste Mal ein Dreizylinder zum Einsatz – mit Zylinderabschaltung. Das ist der Preis!

Mit dem Ford Fiesta ST (2018) zum Preis ab 22.100 Euro zünden die Kölner die dickste Spaßgranate und machen den Kleinwagen mit 200 PS zu einer feurigen Knallbüchse. Ungewöhnlich ist dabei nicht nur der frühe Start des kleinen Kraftmeiers. Die schnelle Truppe vom Rhein überrascht auch mit der Wahl des Motors: Statt wie sonst auf vier setzen die Werkstuner nun zum ersten Mal auf drei Zylinder und machen dafür dem neuen 1,5 Liter großen EcoBoost-Motor gehörig Dampf. Und als wäre das nicht schon Sakrileg genug, klemmen sie bei Teillast auch noch einen Zylinder ab, so dass der Heißsporn die meiste Zeit nur auf zwei Flammen brennen wird. An Elan mangelt es dem Sport-Ford deshalb aber trotzdem nicht. Schließlich kommt der EcoBoost auf ein maximales Drehmoment von 290 Newtonmeter und katapultiert den Kleinwagen in 6,5 Sekunden auf Tempo 100. Und Schluss ist beim Ford Fiesta ST (2018) erst bei 232 km/h.

Preis: Ford Fiesta ST (2018) ab 22.100 Euro