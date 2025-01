Spaß mit dem gebrauchten Fiesta

Wer ab und an Menschen in der zwei­ten Reihe befördert und dort auch schon mal Kindersitze montiert, sollte den praktischeren Fünftürer wäh­len.

Aufgeräumtes Cockpit in der achten Generation mit hoch platziertem Mitteldisplay für die Navigation (optional).

Seit Jahrzehnten schwört die Kleinwagenkund­schaft auf Qualität made in Cologne. Vor allem in der achten Generation macht sich der Ford Fiesta auch gebraucht beliebt. Unser Ratgeber.

Positiv Präzises Fahrverhalten, sparsame, kräftige EcoBoost-Motoren, hohe Zuverlässigkeit Negativ Schwache Einstiegsmotoren, knappe Platzverhältnisse im Fond

Seit 1976 läuft in Köln der Kleinwagen Ford Fiesta vom Band, der auch gebraucht beliebt ist. Und wie es aus­sieht, wird die achte Generation keinen Nachfolger mehr bekommen, zu­mindest nicht nach klassischem Baumuster. 2022 erhielt der Fiesta ein Facelift, sodass die seit 2017 gebauten Modelle der achten Generation gebraucht besonders interes­sant werden.

Über die Jahrzehnte hin­weg standen für den Ford Fiesta insgesamt elf ver­schiedene Motoren in 20 Leis­tungsstufen zur Wahl – vom eher schwächlichen Einstiegsmodell mit 60 PS (44 kW) bis zum konsequent sportlichen, 200 PS (147 kW) starken Fiesta ST. Besonders empfehlens­wert sind bis heute die 2012 einge­führten EcoBoost-Dreizylinder, die im Alltag als kultivierte All­round-Talente mit guten Fahrleis­tungen bei niedrigem Verbrauch überzeugen. Das trifft in der ach­ten Generation auf die 95- beziehungsweise 100-PS-Version (70 und 74 kW) ebenso zu wie auf die Ford Fiesta 1.0 EcoBoost-Typen mit 125, 140 und 155 PS (92, 103 und 114 kW). Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Opel Corsa Electric (2023) im Fahrbericht (Video):

Ford Fiesta gebraucht kaufen: Ratgeber

Das Raumangebot des Ford Fiesta bewegt sich auf gutem Klassendurchschnitt. Wer ab und an Menschen in der zwei­ten Reihe befördert und dort auch schon mal Kindersitze montiert, sollte den günstigen, aber gebraucht eher seltenen Dreitürer meiden und den praktischeren Fünftürer wäh­len. Der variablen Laderaum fasst ein Volumen von 292 bis 1093 l – nicht rekordverdächtig, aber ausreichend. Günstige Ein­stiegsmodelle können schon mal ziemlich karg und schmucklos aus­gestattet sein. Insgesamt ist die Verarbeitung des Ford Fiesta aber solide bei nicht allzu hochwertiger Materialanmu­tung. Die noch beim Vorgänger teils umständliche Bedienung mit zu kleinem Info-Bildschirm ist in der achten Generation mit Touch­screen-System passé.

Auch interessant:

Auch das umfassen­de Angebot an modernen Fahrassistenzsystemen macht den Ford Fiesta ab Baujahr 2017 interessan­ter als die Vorgänger, wenngleich dies natürlich abhängig ist vom Ausstattungsgrad des einzelnen gebrauchten Fahrzeugs. Im Euro NCAP-Crashtest be­kam der Kölner fünf Sterne. Der Fiesta gehört un­ter den Kleinwagen traditionell zu den Fahrspaßgaranten. Dazu tra­gen die gefühlvolle Lenkung und die gute Traktion ebenso bei wie das stabile Kurvenverhalten, aber auch die ausgewogen-komfortable Feder-Dämpfer-Abstimmung.