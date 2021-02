Ob mit dezenter Zurückhaltung oder als bespoilerte Linke-Spur-Waffe, in der Kleinwagenklasse bieten einige wenige Autobauer PS bis unters Dach – die Top-6 der stärksten Kleinwagen!

Wer unter dieser Top-6 der stärksten Serien-Kleinwagen nicht seinen Favoriten findet, der muss schon mindestens eine Klasse höher sein Glück versuchen. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn eine Leistungsspannbreite von 180 (Abarth 595) bis 306 PS (Mini John Cooper Works GP) auf Leergewichte von gut 1100 bis 1300 Kilogramm trifft, dürfte fehlender Fahrspaß kein Argument mehr sein. Kompakt und leicht wie sie sind, wetzen die potenten Kleinwagen auf entsprechend breit bereift und straff gefedert locker durch jede Kurve. Und da auf der Landstraße eh der Durchzug und weniger der Sprint auf 100 oder aber der Top-Speed zählt, fallen etwaige Defizite gegenüber der nochmals deutlich stärkeren Kompaktklasse unter den Tisch. Wobei sich Beschleunigungswerten von 6,9 (Abarth 595) bis hinzu 5,2 Sekunden auf Tempo 100 (Mini JCW GP) sich nun wirklich nicht verstecken müssen – zumal sie jeden Anspruch an einen alltagstauglichen Kleinwagen vollauf befriedigen dürften. Dank ihrer kleinen Abmessungen glänzen sie schließlich nicht nur in der Pylonengasse, sondern eben auch auf dem Supermarktparkplatz oder in engen Metropolen. Bei Bedarf können bis zu fünf Personen mitfahren und bei sperrigem Transportgut die Rücksitzlehnen umgeklappt werden. Gleichzeitig aber schaffen die kleinen Racker Einkauf, Sperrgut oder Mitfahrer bei Tempi jenseits der 200 Sachen nach Hause, versprechen dabei sogar keinen allzu hohen Verbrauch. Na, Appetit bekommen? In der Bildergalerie zeigen wir die aktuell sechs stärksten Serien-Kleinwagen – je Marke die stärkste Variante – in der Bildergalerie (Stand: Februar 2021)!

Der Mini JCW GP (2020) im Video:

Top-6 der stärksten Serien-Kleinwagen