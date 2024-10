Auto-"Lowlights" des Jahres 2022: Top-10

Das Gegenteil von Highlights? Die automobilen Lowlights des Jahres 2022: Wir verabschiedeten uns von einem geliebten Kleinwagen und schaufelten das Grab für die Handschaltung, warteten viel zu lange auf viel zu teure Neuwagen und lernten die negativen Seiten der Elektromobilität kennen.

Eigentlich müsste man bei den Top-10 der Auto-Lowlights des Jahres 2022 von den "Flop-10" sprechen. Das Jahr vermieste Autofahrenden wie Autofans in vielerlei Hinsicht den Spaß am fahrbaren Untersatz. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine folgte erst eine Spritpreiskrise und dann eine erschreckende Inflation, die sich auf alle Lebensbereiche auswirkte. Mit viel Sarkasmus könnte man die Verteuerung von Neuwagen als nebensächlich abtun, weil wegen der Chipkrise und Lockdowns in China ohnehin kaum Fahrzeuge bei den Händlern ankamen. Dies machte sich aber auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt bemerkbar, wo die zunehmende Nachfrage in der Konsequenz auch höhere Preise bescherte. Wer das Wohl in günstigen Kleinwagen suchte, stand ebenfalls auf verlorenem Posten: In der Folge sich verschärfender CO2-Grenzwerte fielen die kleinsten Verbrenner der EU-Politik reihenweise zum Opfer und wurden nicht selten durch beinahe doppelt so teure Elektroautos ersetzt. Apropos Elektroauto: Bei Mercedes debütierte eine ganze Riege Stromer, die allesamt so aussahen, als ob sie geradewegs aus dem Fotokopierer gerollt waren. In unserer Bildergalerie zeigen wir, welche Auto-Lowlights unsere Top-10 komplettieren! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10 der Auto-"Lowlights" des Jahres 2022