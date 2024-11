Italienischer Urban Camper mit französischen Wurzeln

Klein, wendig und trotzdem auch ein wenig autark. Der Urban Camper Etrusco UC 5.0 XR (2024) auf Basis des Renault Trafic ist zwar kein Schnäppchen, dafür aber ein kompakter Alltags- und Reisebegleiter in einem. Das umfasst die Ausstattung zum Preis ab 56.999 Euro!

Preis: Etrusco UC 5.0 XR (2024) ab 56.999 Euro

Kleine Campingbusse, oder Urban Camper, wie sie etwa bei Etrusco heißen, haben eine sehr eingefleischte Fangemeinde. Sie schätzt vor allem die Größe: Denn Vans auf Basis von Ford Tourneo Custom oder VW T7 Multivan nehmen kaum mehr Platz ein als ein Mittelklasse-Pkw und kommen trotzdem mit (nahezu) allem, was das Camperherz begehrt – natürlich mit leichten Abstrichen bei Stehhöhe, Raumangebot und Zuladung. Die italienische Hymer-Tochter Etrusco ist mit der UC-Baureihe ebenfalls auf den Zug aufgesprungen und bietet ihren Kompakt-Camper auf Basis des Renault Trafic an.

Das Ergebnis der französisch-italienischen Symbiose ist ein 5,08 m langes Wohnmobil mit serienmäßigem Aufstelldach. Die Toskaner:innen bieten ausschließlich einen Grundriss an, den Etrusco UC 5.0 XR (2024). Der Preis ist – klassenüblich – kein Schnäppchen und liegt mit 56.999 Euro (Stand: November 2024) sogar knapp 2000 Euro oberhalb der günstigsten Fiat-Ducato-Campervans der CV-Baureihe. Dafür bietet der Urban Camper auf Renault-Basis vor allem eines: Alltagstauglichkeit. Mit knapp 1,97 m Breite ist sogar die linke Autobahnspur in Baustellen nicht tabu, der hochbauende Trafic liegt mit 2,06 m Höhe allerdings knapp über der magischen Zwei-Meter-Grenze. Somit bleibt Camper:innen die Einfahrt so manche Tiefgarage verwehrt, ist aber nicht zu hoch für Garage oder Carport (So ein Carport bauen).

Zusätzlich kommt es auch beim Thema Führerschein zu keinen Problemen: Mit 3010 kg technisch zulässiger Gesamtmasse ist der Etrusco-Campingbus ein wahres Leichtgewicht unter den Reisefahrzeugen – und bietet gegen Aufpreis sogar Platz für sechs Mitfahrende oder bis zu vier schlafende Camper:innen.

Innenraum: Viel Ausstattung ohne Aufpreis

Die Innenraumaufteilung des Etrusco UC 5.0 XR (2024) folgt dem typischen Campingbus-Standard. Viel Platz für Experimente bleibt schließlich bei knapp über fünf Metern Außenlänge nicht. Daher bietet auch der Urban Camper auf Renault-Trafic-Basis einen umfunktionierbaren Wohnraum mit Möbelblock auf der linken Fahrzeugseite. Zum Einstieg dient ausschließlich die rechte Schiebetüre, ein Pendant auf der linken Seite gibt es auch gegen Aufpreis nicht. Standardmäßig umfasst der Innenraum auch lediglich zwei Sitzplätze auf den stets drehbaren Frontsesseln. Wer den Renault-Trafic-Camper auch als Familientransporter im Alltag nutzen möchte, muss gegen Aufpreis bis zu vier weitere Sitzplätze hinzufügen.

Die Zweier-Sitzbank in der zweiten Reihe faltet sich bei Bedarf zum recht knapp bemessenen Doppelbett (188 x 104 cm) um. Ohne Aufpreis bietet der UC 5.0 dagegen stets zwei Schlafplätze (187 x 128 cm) im Aufstelldach – diese sogar auf Tellerfedern, jedoch nur geringfügig größer als unten. Praktisches Detail: Der Tisch lässt sich in wenigen Handgriffen ausbauen und dank integrierter Füße auch unter die optionale Markise (Unsere Empfehlungen für Wohnwagen-Markisen) stellen – vorausgesetzt, die passenden Campingstühle sind an Bord.

Das vielfältige Möbelstück neben der Sitzbank beinhaltet so gut wie alles, was nicht Bett- und Sitzplatz ist. So zum Beispiel die Küche. Sie besteht aus einer Koch-Spül-Einheit mit Zweiflammen-Gaskocher und separaten Glasdeckeln. Für die Gasversorgung genügt eine 2,75-kg-Gasflasche, denn geheizt wird gegen Aufpreis mit Diesel. Auch der praktisch in der Arbeitsfläche untergebrachte 41-l-Kompressor-Kühlschrank kann auf den fossilen Brennstoff verzichten und greift lieber auf die 95-Ah-AGM-Wohnraumbatterie oder Landstrom zurück. Dank 25-A-Ladebooster ist der Akku auch schnell wieder aufgeladen – und bietet insbesondere für die Klasse eine beachtliche Autarkie.

Selbes gilt auch für den Wassertank. Dieser fasst für einen Urban Camper ungewöhnlich üppige 45 l. Grauwasser aus der Küchenspüle wird in einem 35-l-Kanister aufgefangen. Als besonderen Clou gibt es eine Außendusche am Heck des Campers. Da diese außerhalb des Wohnraums liegt, Bedarf es auch keinem Ablauf im Boden – und keinem Auffangen von Grauwasser. Biologisch abbaubare Seife ist daher ein Muss für Urban-Camper:innen. Stauraum ist dagegen knappes Gut im Etrusco-Campingbus. Neben dem Raum unter und hinter der Wohnraumbestuhlung bleiben im Schrankmodul einige Fächer und Schubladen für Kleidung, Campingzubehör, Lebensmittel & Co. übrig.

Basisfahrzeug: Renault Trafic

Der Italiener setzt auf eine französische Basis: den Renault Trafic. Diesen gibt es im Etrusco CV 5.0 XR (2024) mit gleich drei Leistungsstufen: Der 2,0-l-Turbodiesel leistet 130, 150 oder 170 PS (96, 110 oder 125 kW). Beim Getriebe kommt entweder ein Schaltgetriebe (130 und 150 PS) oder ein Doppelkupplungsgetriebe (optional bei 150, Standard bei 170 PS) zum Einsatz, beide mit je sechs Gängen.

Das Fahrerhaus des Etrusco ist standardmäßig ebenso gut ausgestattet wie der Wohnraum. Der Renault kommt bereits ohne Aufpreis mit einem Tempomaten, einem Notbremsassistenten oder sogar einem Beifahrerairbag – nach wie vor nicht immer vorhanden! Und auch optisch kann sich selbst die Basis mit lackierten Stoßfängern an Front und Heck sehen lassen. Apropos sehen: LED-Scheinwerfer für mehr Durchblick bei Dunkelheit sind ebenfalls serienmäßig an Bord. Aufpreis kostet dagegen ein Multimediasystem mit 8,0-Zoll-Touchscreen, eine Einparkhilfe oder diverse Fahrassistenzsysteme, darunter Spurhalteassistent oder Totwinkelassistent. Und auch die manuelle Klimaanlage – beim Fiat Ducato inbegriffen – kostet beim kleinen Renault extra.

Fahreindruck: Viel Ausstattung auf pragmatischer Basis

Das Kürzel UC steht für Urban Camper, und das trifft es gut: Knapp über fünf Meter genügen für bis zu sechs Passagier:innen, schlafen können maximal vier Erwachsene an Bord. Das klappt dank des Aufstelldachs. Vieles ist im Etrusco UC 5.0 XR (2024) serienmäßig montiert, dazu zählt ein wandelbarer Tisch, der sich in eine Schiene in der Küchenzeile einhängen lässt und alternativ auf drei Beinen frei stehen kann, zum Beispiel für ein Frühstück im Freien. Etrusco hat diesem Tisch eine passende Tasche geschneidert, die an der Heckklappe befestigt ist – eine praktische Lösung.

Am Steuer macht das Basisfahrzeug, der Renault Trafic, bei der ersten Testfahrt einen aufgeräumten Eindruck: Mit seinen vielen Ablagen, den übersichtlichen Bedienelementen und vor allem seiner pragmatischen Hartplastik-Landschaft wirkt er zwar sehr gewerblich, funktioniert aber bestens. Eine narrensichere Heizungsbedienung gehört dazu, die Handbremse rechts vom Fahrersitz ist allerdings für einen schnellen Durchgang nach hinten nicht optimal platziert.

Von Christian Steiger