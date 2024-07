PlugVan macht Interstar zum Wohnmobil

Der Nissan Interstar feiert mit Camperausbau von PlugVan seine Premiere auf dem Caravan Salon 2024. Das bietet die Ausstattung auf Modul-Basis und das wissen wir zum Preis.

Preis: Basis-Campingausstattung ab 17.600 Euro

Die Vorlieben von Campingfans können sehr individuell ausfallen und nicht jeder Campervan ist für jeden Geschmack das Richtige. Um den Wünschen flexibel nachkommen zu können, bieten einige Ausbauprofis auch modulare Lösungen an, mit denen ein Kastenwagen mit weniger Aufwand als bei einem Festeinbau in einen Camper verwandelt werden kann. So auch PlugVan, der als Umbaupartner von Nissan den Nissan Interstar (2024) zum Wohnmobil umbaut und auf dem Caravan Salon 2024 in Düsseldorf präsentiert. Die komplette Ausstattung findet in einer Modulbox Platz, die als "Basic" aktuelle ab rund 17.600 Euro im Katalog von PlugVan steht. Der Nissan Interstar selbst kommt im September 2024 auf den Markt und hat noch keinen Preis. Sein Vorgänger ist noch bestellbar und kostet 40.353 Euro (Stand: Juli 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Kauf eines Wohnmobils im Video:

PlugVan macht Nissan Interstar (2024) zum Camper

Die PlugVan-Modulbox "Basic" stattet den großen Nissan Interstar (2024) als Campervan mit Doppelsitzbank, Klapptisch, integrierten Staufächern und Schubladen. Die Bänke lassen sich zu einem 155 x 200 cm großen Bett zusammenschieben und zur Versorgung steht ein 20 l Frischwassertank inklusive Pumpe und Zugang für die mitgelieferte Außendusche bereit. Der Abwassertank fasst 15 l. Die teurere Ausstattungsvariante "Life" beinhaltet auch einen kleinen Küchenblock, Hängeschränke und größere Tanks.

Unsere Produkttipps fürs Camping:



Verankert wird die Modulbox mit Spanngurten an den dafür vorgesehenen Punkten an Box und Fahrzeug. Der Ein- und Ausbau soll in fünf Minuten zu erledigen sein, da die Box vier eigene Transportrollen auf Stützen und zwei vordere Arme besitzt, die das Hineinschieben, Abstützen und Einfahren der Beine ermöglicht. Ist sie im Wagen positioniert, entfaltet man die Box durch das Auseinanderschieben der Wände und des Dachs. Soll der Wagen nicht als Wohnmobil, sondern als Werkstattfahrzeug zum Einsatz kommen, bietet PlugVan auch für diesen Zweck verschiedene Module an.

Ähnliche Wohnmobile:

Modul passt in jeden Transporter mit den richtigen Maßen

Foto: Nissan

Es ist völlig gleich, ob der Nissan Interstar (2024) mit reinem Elektroantrieb oder als Diesel zum Camper mutiert: Die Module passen hinsichtlich Länge und Breite in jeder Ausführung (L2H2, L3H2, L3H3) des Transporters. Wichtig sind bei der Nutzung der PlugVan-Module die Mindesthöhe der Hecktür von 167 cm und die Mindestbreite zwischen den Radkästen im Laderaum von 128 cm für das 209 cm lange Campingmodul. Der Interstar erfüllt diese Voraussetzungen mit einer Türhöhe von 1755 mm und einer Laderaumbreite zwischen den Radkästen von 1380 mm.