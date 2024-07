Wird der Stepway-Nachfolger ein eigenes Modell?

Die Gerüchteküche brodelt: Während sich der kommende Dacia Sandero zum SUV-artigen Hatchback entwickeln wird, verdichten sich die Gerüchte über ein eigenes Modell, das den Stepway als echtes City-SUV beerben wird.

Preis: Das könnte der Dacia Sandero Stepway-Nachfolger (2028) kosten

Die vierte Generation des Dacia Sandero kommt nicht vor dem Jahr 2027 auf den Markt. Das Modell soll höher und robuster werden als sein Vorgänger. Wird der offroadig angehauchte Dacia Sandero Stepway deshalb auslaufen? Die Gerüchteküche sagt: nein. Denn der Nachfolger des Dacia Sandero Stepway könnte in Gestalt eines eigenständigen Modells zum City-SUV mutieren und den Jeep Avenger oder den Opel Mokka in die Mangel nehmen. Gleichzeitig soll der Stepway-Nachfolger einen gewissen Respektabstand zum 2024 erschienenen Dacia Duster einhalten.

Ein genaues Erscheinungsdatum für den neuen Nachfolger gibt es freilich noch nicht. Da die Sandero-Neuauflage nicht vor 2027 erscheint, dürfte ein entsprechender Stepway-Nachfolger nicht vor 2028 kommen. Nach wie vor sollen die Dacia-Modelle allerdings mit günstigen Preisen bestechen. Das gilt auch für das mutmaßliche City-SUV, das den Preis von 38.500 Euro für den elektrischen Jeep Avenger klar unterbieten soll. Als Verbrenner muss der Stepway-Nachfolger die Verbrenner-Variante des Avenger mit 25.300 Euro schlagen. Das dürfte keine ernsthafte Herausforderung sein, startet doch der größere Duster schon bei unter 20.000 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024).

Antriebe: Benziner, Hybrid und auch ein E-Antrieb möglich

Die Antriebsformen lassen sich für einen Dacia Sandero Stepway-Nachfolger (2028) noch nicht sicher voraussagen. Da der Dacia Sandero in seiner vierten Generation als reines E-Auto an den Start gehen soll, könnte auch das City-SUV mit E-Antrieb vorfahren. Dabei sei es beim Sandero laut Dacia-CEO Denis Le Vot weder das Ziel, einen Antrieb mit 500 oder 600 km Reichweite zu haben, noch auf schnelle Ladezeiten zu setzen. Die Batteriechemie könnte beispielsweise auf Natrium basieren, weil das den Kaufpreis niedrig hält. Aber auch andere Antriebe kommen in Frage: Medienberichten zufolge baut der Stepway-Nachfolger wie der größere Dacia Duster auf der CMF-B-Plattform von Renault auf, die neben Verbrennern auch hybride Antriebe zur Verfügung stellt. So könnten Dreizylindervarianten mit 110 PS (81 kW) und 101 PS (74 kW) im 2028er City-SUV zum Einsatz kommen. Letztere wird mit Autogas betrieben. Ob die allradgetriebene Hybridvariante mit 130 PS (96 kW) den Weg in den Stepway-Nachfolger findet, ist aufgrund der Fahrzeuggröße fraglich.

Exterieur: Dacia Duster als Vorbild

Da es noch keine offiziellen Bilder zum Nachfolger des Dacia Sandero Stepway gibt, lässt sich über das Aussehen des vermutlich 2028 erscheinenden City-SUV nur spekulieren. So ist es denkbar, dass der Neue das Offroad-affine Design des Duster mit den Kotflügelverkleidungen aus recyceltem Plastik und dem sehr wuchtigen, weil kantigen Design adaptiert. Auch die typischen Designelemente von Dacia wie der teils illuminierte Kühlergrill mit dem aktualisierten Dacia-Logo und die Y-förmigen Elemente innen wie außen dürften im Stepway-Nachfolger zu finden sein. Um jedoch dem größeren Duster nicht zu nahezukommen, sollte der Neue deutlich kleiner ausfallen als sein großer Bruder: Der Duster gibt dabei die Maße mit 4343 mm in der Länge, 1813 respektive 2069 mm (mit Außenspiegeln) in der Breite sowie 1656 mm in der Höhe vor.

Interieur: Stepway-Nachfolger ein kleiner Duster?

Auch beim Innenraum des Dacia Sandero Stepway-Nachfolger (2028) lässt sich derzeit nur spekulieren. Wie beim Exterieurdesign dürfte das Cockpit des Dacia Duster die aktuell heißeste Spur sein. Prinzipiell könnte der Innenraum also nach demselben Rezept wie das Exterieur gestaltet werden: robuste, teils recycelte Materialien, kupferfarbene Akzente und Y-förmige Designelemente, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Gestaltung zieht. Wie auch beim Duster dürften wir beim neuen, noch namenlosen City-SUV ein digitales Cockpit vorfinden. Die Funktionen belaufen sich dann aber auf kaum mehr als das Nötigste und können bei Bedarf gegen Aufpreis erweitert werden. Wir gehen beim Sitzlayout von vier vollwertigen Sitzen plus einen Notsitz im Innenraum des Dacia Sandero Stepway-Nachfolgers aus.