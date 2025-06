Preis: Dacia Jogger (2021) ab 17.990 Euro

Der Dacia Jogger ersetzte 2021 den Dacia Lodgy sowie den Dacia Logan MCV – und ist zu einem Preis ab 17.990 Euro erhältlich, als Siebensitzer öffnen die Bestellbücher ab 18.990 Euro (Stand: Juni 2025). Der Jogger steht wie der Sandero auf einer abgespeckten Version der CMF-B-Plattform, die in leicht abgewandelter Form etwa auch dem Renault Clio als Basis dient. Die Ausstattungslinien starten mit der Einstiegsvariante Essential, darüber rangieren Expression, Extreme und Extreme+ – die Offroad-Optik ist stets serienmäßig. Sicherlich auch deshalb ist eine Stepway-Ausstattung nicht verfügbar. Übrigens, Erlkönigfotos kündigen bereits eine Facelift-Variante des Dacia Jogger an – hier verraten wir, was zu ihr schon bekannt ist.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Dacia Jogger (2021) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Je eine Benzin-, Autogas- & Vollhybrid-Variante, kein Allrad

Die Motoren teilt sich der Dacia Jogger (2021) größtenteils mit seinen Dacia- und Renault-Brüdern. Es kommen ein 101 PS (74 kW) starker Dreizylinder-Benziner, der mit Autogas betrieben wird, oder ein ebenfalls dreizylindriges Aggregat mit 110 PS (81 kW) zum Einsatz. Eine Automatik ist für diese Motorisierungen nicht erhältlich.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Seit 2023 ergänzt der 140 PS (103 kW) starke Hybridantrieb aus dem Clio das Angebot, bestehend aus einem 91 PS (67 kW) starken Verbrennungsmotor und einem 51-kW-E-Motor (69 PS). Kombiniert wird der Antrieb mit einem automatisiertem Schaltgetriebe. Was dem Dacia Jogger (2021) hingegen weiterhin fehlt: eine Allradoption (hier nachlesen: zwölf Modelle mit Allradantrieb für unter 35.000 Euro).

Die Konkurrenten:

Exterieur: Offroad-Optik serienmäßig & Maße

Zu den optischen Highlights des Dacia Jogger (2021) gehören die relativ stark ausgestellten Radhäuser, die hinter der Vorderachse wie im Duster in einer Zierblende aus Kunststoff abschließen. Rückseitig fallen die weit nach oben reichenden Rückleuchten sowie eine massive Heckklappe auf. Allerdings ist der Jogger mit einer Länge von 4547 mm sowie einem Radstand von 2,89 m größer (Höhe: 1674-1691 mm; Breite: 1848/2007 mm) und bietet daher auch mehr Platz im Kofferraum.

Die pfiffige Dachreling (serienmäßig ab der Ausstattungslinie Expression) integriert einen Dachgepäckträger: Dafür nötige Elemente können aus der Reling ausgeschraubt und dann quer – als Dachträger – wieder eingeschraubt werden. Ein Inbus reicht, um die Träger zu entriegeln. Im Anschluss legt man sie quer, schraubt sie fest, basta. Das System trägt die vollen 80 kg eines normalen Dachträgers.

Interieur: Optional als Siebensitzer & Kofferraumvolumen

Foto: Dacia

Was direkt beim ersten Kontakt mit dem Dacia Jogger (2021) auffällt, ist die solide Machart. Das übersichtliche Cockpit wirft zudem wenig Fragen auf. Wirklich erstaunlich ist, wie geräumig der Innenraum ausfällt. Die leichten Sitze der dritten Reihe können zackig ausgebaut werden. Man bricht sich also nicht gleich den Rücken, wenn man die Bestuhlung mal in den Keller tragen muss. Das Kofferraumvolumen gibt Dacia mit 708 l als Standard an, bei der Variante mit sieben Sitzen mit 506 l (umgeklappte dritte Sitzreihe) respektive 595 l (ausgebaute dritte Sitzreihe). Sind alle sieben Sitze (hier nachlesen: alle aktuell verfügbaren Neuwagen mit sieben Sitzen) ausgeklappt, bleiben 160 l übrig. Das maximale Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen drei bis sieben gibt Dacia je nach Ausstattung mit 1807 bis 1819 l an.

Fahreindruck: So viel Platz und Variabilität zum kleinen Preis bietet sonst keiner

Der Test zeigt: So viel Platz und Variabilität zum kleinen Preis bietet sonst keiner. Allerdings sollte man den Dacia Jogger TCe 110 erst ab der Comfort-Ausstattung wählen. Außer einem Notbremsassistenten und optionalem Toter-Winkel-Warner gibt es aber keine modernen Assistenzsysteme.

Von Jürgen Voigt