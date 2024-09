Cupra Terramar mit 272 Hybrid-PS im ersten Check

Cupra gibt Vollgas – nachdem die beiden Bestseller Leon und Formentor ihr Facelift erhalten haben und mit dem Tavascan nach dem Born das zweite Elektroauto auf die Straße kommt, bringt die ehemalige Seat-Tochter im September 2024 den Cupra Terramar an den Start. Beim ersten eigenständigen Familien-SUV der noch jungen Marke setzt Cupra anders als beim Tavascan nicht auf einen reinen Elektroantrieb. Stattdessen werkelt unter der Haube des 4,5 m langen Terramar ein Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV), der rein elektrische Reichweiten von bis zu 100 km ermöglichen soll. Ganz ohne Stecker fährt das Einstiegsmodell mit mildhybridisiertem 1,5-l-Vierzylinder-Turbobenziner und 150 PS (110 kW) vor. Darüber rangieren dann die beiden PHEVs mit wahlweise 204 PS (150 kW) oder im Topmodell 272 PS (200 kW) Systemleistung.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Cupra Tavascan (2024) Der Provokateur

Mit dem als "Sharknose" bekannten Markengesicht samt tiefgezogener Frontschürze und dem riesigen Kühlergrill gibt sich das Kompakt-SUV klar als Cupra zu erkennen. Matrix-LED-Scheinwerfer mit dreieckigen Tagfahrleuchten an der Front und ein durchgehendes LED-Leuchtband am Heck komplettieren den sportlichen Auftritt. Was es sonst noch alles zum Cupra Terramar zu wissen gilt, der mit seinem Namen den Geburtsort der Marke an der historischen Rennstrecke Autódromo de Sitges-Terramar im Jahr 2018 zitiert, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Dominik Mothes im Video!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.