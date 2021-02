Und so verwundert es auch nicht, dass der Cupra Tavascan sowohl in seinen Proportionen als auch in der Größe dem ID.5 ähnelt.

Mit dem Cupra Tavascan (2023) geht die sportliche Seat-Tochter einen Schritt weiter und präsentiert ihre Vision eines mit E-Motor angetriebenem SUV-Coupés. Das wissen wir zu Preis und Marktstart.

Es geht Schlag auf Schlag: Mit dem Cupra Tavascan (2023) wollen die Spanier:innen nach dem Cupra Born ihr zweites vollelektrisches Modell nachschieben. Bei der Feiern zum dritten Geburtstag der Seat-Tochter hat Cupra-Präsident Wayne Griffiths bekannt gegeben, dass der 2019 als Studie vorgestellte Tavascan in Serie gehen soll. Wann genau wir das elektrische SUV erwarten können, ist allerdings noch unklar. Betrachten wir den zeitlichen Versatz zwischen VW ID.3 und Cupra Born, die ebenfalls auf der gleichen Technik basieren, dürfte der Tavascan auf ID.5-Basis wohl erst 2023 startklar sein. Offen sind bislang auch die technischen Daten des künftigen Serienmodells. Unter der Coupé-ähnlich gestalteten Karosserie der Studie pocht ein elektrisches Herz mit 306 PS Systemleistung. Von zwei Motoren – jeweils einer an der Vorder- und an der Hinterachse – auf die Straße gebracht, soll der Cupra Tavascan (2023) in weniger als 6,5 Sekunden auf Tempo 100 wischen und trotzdem für eine Reichweite von 450 Kilometern (WLTP) stehen. Mehr zum Thema: Das ist das Cupra Ateca Facelift

Marktstart für den Cupra Tavascan wohl erst 2023

Auch, wenn die Spanier selbst die technische Basis der Studie des Cupra Tavascan (2023) nicht näher erläutern: Wie die E-Motoren stammen auch die Lithium-Ionen-Batterie mit 77 kWh Ladekapazität aus dem Modularen E-Antriebs-Baukasten der Wolfsburger Konzernmutter. Und so verwundert es auch nicht, dass der Tavascan sowohl in seinen Proportionen als auch in der Größe dem ID.5 ähnelt. Nur, dass der VW deutlich konventioneller gestaltet ist. Die Frontpartie zieren ein tief sitzendes, beleuchtetes Cupra-Logo sowie diverse Luftschlitze, die einerseits eine aerodynamische und andererseits eine Batterie-kühlende Funktion haben. Gleichfalls wenig Luftwiderstand erzeugen sollen die 22 Zoll großen Leichtmetallräder im Turbinen-Design. Am Heck des Cupra Tavascan (2023) leitet ein Diffusor die Luft strömungsgünstig ab und sorgt zusammen mit dem ebenfalls beleuchteten Cupra-Logo für einen hohen Wiedererkennungswert. Mehr zum Thema: Der Cupra Formentor, der Porsche Macan & der Jaguar E-Pace im Vergleich

Preis des Cupra Tavascan (2023)