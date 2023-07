Die hinterradgetriebenen Versionen mit 150 kW (204 PS) oder 170 kW (231 PS) werden wohl keine Neuerung in Sachen Leistung erfahren.

Künftig könnte das Cupra Born Facelift optional mit einem zweiten E-Motor an der Front als Allradler auf die Straße rollen.

Die wenigen getarnten Bauteile am Cupra Born Facelift lassen und vermuten, dass der überarbeitete Cupra Born mit dem neuen Markengesicht aufwarten, sonst aber bei der gewohnten Optik bleiben wird.

Nur zwei Jahre nach Marktstart des Kompakt-E-Autos taucht bereits ein Erlkönig des Cupra Born Facelift (2023) auf. Welche Neuerungen wir neben dem neuen Markengesicht erwarten, welche Reichweite der 77 kWh-Akku künftig bieten könnte und zu welchem Preis, nennen wir hier.

Noch kein Preis für das Cupra Born Facelift (2023)

Zu diesem frühen Zeitpunkt lässt sich noch nichts Genaues über einen künftigen Preis des Cupra Born Facelift (2023) sagen. Die Einstiegsversion kostet aktuell 38.770 Euro (Stand: Juli 2023). Mit dem Facelift könnte der Preis steigen. Die Tatsache, dass bereits zwei Jahre nach Marktstart ein Erlkönig des Cupra Born Facelift unterwegs ist, der mit einem Aufkleber mit Aufschrift "Bremsen Test" versehen ist, deutet darauf hin, dass sich nicht nur äußerlich etwas ändern wird. Zumal sich die Tarnung lediglich auf die Front und das Logo am Heck beschränkt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Cupra Tavascan (2024) im Video:

Antrieb: Top-Version mit Dual-Motor?

Doch zurück zur Technik. Hier könnte das Cupra Born Facelift (2023) künftig optional mit einem zweiten E-Motor an der Front als Allradler mit schätzungsweise 220 kW (299 PS) auf die Straße rollen – analog zur VW-Studie ID.X und möglicherweise auch zum kommenden ID.3 GTX. Die neue Top-Version dürfte Cupra vermutlich serienmäßig mit einer 77 kWh großen Batterie ausstatten. Die WLTP-Reichweite von aktuell rund 500 Kilometern leidet allerdings naturgemäß aufgrund des zusätzlichen Gewichts und des höheren Verbrauchs der zwei E-Maschinen. Wir trauen einer starken Allrad-Version des Cupra Born jedoch immer noch eine brauchbare Reichweite von über 450 Kilometer zu. Die hinterradgetriebenen Versionen mit 150 kW (204 PS) oder 170 kW (231 PS) werden wohl keine Neuerung in Sachen Leistung und nur geringfügige Verbesserungen in Sachen Reichweite erfahren.

Änderungen bei Ex- und Interieur

Die wenigen getarnten Bauteile am Cupra Born Facelift (2023) lassen uns vermuten, dass der überarbeitete Cupra Born mit dem neuen Markengesicht aufwarten, sonst aber bei der gewohnten Optik bleiben wird. Wie gravierend die Designänderungen ausfallen dürften, nimmt ein Leak des Cupra Formentor Facelift bereits vorweg. Es zeigt eine deutlich verspieltere und aggressiver wirkende Front. Im Innenraum erwarten wir die neueste Infotainment-Version und neue Material-Auswahl. Einblicke ins Cockpit des Facelifts bleiben uns jedoch vorerst verwehrt.