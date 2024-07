Oppulenz auf Rädern hat einen Namen

Wenn ein Wohnmobil selbstbewusst als Landyacht auftritt, ist Luxus garantiert. Der Concorde Charisma (2022) übertrumpft von Ausstattung über Maße bis hin zum Preis viele Vollintegrierte mit Premium-Anspruch. So sieht der Innenraum des Liners aus!

Preis: Concorde Charisma (2022) ab 290.600 Euro

Die Concorde ist nicht nur die einstige Königin der Lüfte, sondern auch die Superlative unter den Campern. Natürlich gibt es außer dem Namen keinen Zusammenhang zwischen dem britisch-französischen Überschallflugzeug aus dem vergangenen Jahrhundert und dem Luxus-Reisemobil-Hersteller aus dem bayerischen Schlüsselfeld. Bei beiden wissen Reisende jedoch, was sie erwartet: Extravaganz. Der für Liner-Verhältnisse recht kompakte Concorde Charisma (2021) ist da keine Ausnahme und kostet mindestens 290.600 Euro (Stand: Juli 2024). Der Charisma ist bereits seit 1999 Teil des Portfolios und baut seither stets auf dem Iveco Daily auf – so auch in der aktuellsten Generation, die seit 2022 als luxuriösestes Modell der Bayer:innen in der Klasse bis 7,49 t Gesamtmasse vertreten ist. Die neue Generation folgt zudem der neuen Formensprache von Concorde und bietet nicht nur einen Heckspoiler, sondern auch eine neue Frontgestaltung, die mit L-förmigen LED-Scheinwerfern an den Mercedes Actros erinnert, auf dem das Flaggschiff Concorde Centurion basiert.

Innenraum: Fahrendes Zweizimmer-Apartment

Bei einem Basispreis von beinahe 300.000 Euro darf einiges erwartet werden. Sowohl Ausstattung als auch Dimensionen übersteigen beim Concorde Charisma (2022) alles, was ein herkömmliches Wohnmobil bieten kann. Zur Wahl stehen die drei Grundrisse Charisma 860 LI (8,77 m Länge) sowie 910 LI und 910 MI (je 9,27 m Länge). Die Längenunterschiede kommen vor allem der Küche im 910 LI und dem Schlafzimmer im 910 MI zugute.

Bei einem Wohnmobil dieser Klasse gibt es natürlich nicht eine einfache Dinette, sondern wahlweise eine "Lounge" oder "Bar". Je nach Version hat der Liner so entweder drei, vier oder fünf Sitzplätze mit Dreipunktgurt. Hierbei handelt es sich stilecht um lederbespannte Lounge-Sofas. Die Vordersitze sind drehbar und bilden so je nach Grundriss und Wohnraum-Wahl eine Sitzecke mit bis zu sieben Sitzplätzen. Ein Soundsystem, das den gesamten Wohnbereich beschallt, gibt es ebenfalls serienmäßig dazu.

Hinter dem "Wohnzimmer" folgt die offene Küche des Charisma. Sie beinhaltet unter anderem einen Dreiflammen-Gasherd, eine große Edelstahlspüle samt Küchenarmatur mit Schlauchbrause sowie einem großen Kühlschrank mit separatem Gefrierfach. An Stauraum mangelt es dank einer Vielzahl an Schubladen und Dachschränken und einem Apothekerschrank nicht.

Das großzügige Raumbad, das gleichzeitig Wohn- und Schlafraum voneinander trennt, bietet eine vollständige Duschkabine. Echtsteinmaterialien kommen zwar nicht zum Einsatz, dafür imitieren die eingesetzten Kunststoffe die Optik.

Im Heck befindet sich das Schlafzimmer. Wer den Charisma 860 LI oder 910 LI ordert, erhält zwei Längs-Einzelbetten (je 200x1060 mm). Im 910 MI legen sich Camper:innen in einem Zentralbett mit den Maßen 2000x1600 mm zur Ruhe. Ein Hubbett im Wohnbereich (1980x1300 mm) schafft zwei weitere Schlafplätze an Bord des Liners.

Damit der Vollintegrierte auch an kalten Tagen bewohnbar bleibt, steht eine zentrale Warmwasser-Heizung mit Gas- und Elektroantrieb von Alde zur Verfügung. Zusätzlich gibt es ab Werk eine Zweizonen-Fußbodenheizung dazu, die sich in Wohnräumen und dem Badezimmer separat steuern lässt. Sie findet, wie auch die Wassertanks, im doppelten Fahrzeugboden Platz. Hier bleibt auch genügend Raum für Gepäckabteile sowie eine Heckgarage. Einen Kleinstwagen nimmt der Charisma hier zwar nicht auf, Fahrräder lassen sich jedoch stehend transportiert.

Das Cockpit wird nicht, wie bei günstigeren Vollintegrierten üblich, direkt aus dem Basisfahrzeug entnommen und nur leicht abgepasst. Im Concorde Charisma (2022) neigen sich sämtliche Instrumente der Person am Steuer zu. Interessantes Detail: Das Lenkrad lässt sich im Stand abnehmen, um mehr Platz für den Wohnraum zu schaffen.

Basisfahrzeug: Iveco Daily

Ein Vollintegrierter mit serienmäßig 6,5 t zulässige Gesamtmasse benötigt auch ein potentes Basisfahrzeug. Der Concorde Charisma (2022) baut daher auf dem Chassis eines Iveco Daily auf. Serienmäßig treibt ein Vierzylinder-Dieselmotor mit 3,0 l Hubraum und 175 PS (129 kW) mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe den Liner an. Gegen Aufpreis ist der Antrieb auch mit 207 PS (152 kW) Leistung erhältlich, dann jedoch an das ZF-Automatikgetriebe gekoppelt. Auf Wunsch lässt sich der Charisma auf 7,2 t oder 7,49 t zulässige Gesamtmasse auflasten. Für mehr Fahrkomfort bietet Concorde ein Luftfahrwerk – entweder nur für die Hinterachse (7550 Euro) oder beide Achsen (13.495 Euro) – an, letzteres mit einer automatischen Nivellier-Funktion. Auf Wunsch ist auch eine Fahrwerksstabilisierung möglich, dann kostet allein das Fahrwerk über 20.000 Euro extra.