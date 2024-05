Mehr Luxus-Camper geht nicht

Wer in dem Luxus-Camper kochen will, steht eine große Küche zur Verfügung, inklusive optionalem Doppel-Induktionsherd und großem 177-l-Kühlschrank mit zwei Gefrierfächern.

Mehr geht nicht: Der Concorde Centurion 1160 GSI (2024) kostet mehr als ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Alle Infos zu den Preisen, der Ausstattung sowie den Grundrissen dieses außergewöhnlichen Luxus-Campers!

Preis: Concorde Centurion 1160 GSI (2024) ab 808.100 Euro

Er war der Star auf der CMT 2024 in Stuttgart – der Concorde Centurion. Der Camper sprengt alle Grenzen und wird für die meisten Wohnmobilist:innen ein Traum bleiben. Auf bis zu zwölf Metern Länge, mit 26 t zulässigem Gesamtgewicht und bis zu acht Rädern erstreckt sich eines der edelsten Wohnmobile aus einer Serienproduktion. In das fahrbare Einfamilienhaus mit rund 35 qm Wohnfläche passt je nach Variante in der tiefen Heckgarage ein Fiat 500, Smart Fortwo oder Mini Cooper. Luftgefederte Achsen sorgen für viel Komfort und der Sechszylinder-Diesel mit bis zu mit 530 PS (390 kW) ermöglicht ein sehr kraftvolles und entspanntes Fahren. Mit einem Basispreis von 808.100 Euro (Stand Mai 2024) kostet der Concorde Centurion 1160 GSI allerdings mehr als ein gewöhnliches Einfamilienhaus.

Innenraum: Sechs Grundrisse und eine Luxus-Ausstattung

2,50 m Breite, 3,85 m Höhe und gut zwölf Meter Länge: In diesem Lkw ist wahrlich Platz für die gesamte Familie. Dazu gibt es einen Slide-Out für die gemütliche Sofa-Ecke und einer Breite von dann üppigen drei Metern. Zum Entspannen laden am Abend die Sessel mit elektrisch ausfahrbarer Fußablage ein, gegenüber fährt auf Wunsch ein 40-Zoll-Fernseher aus der Möbelzeile heraus. Wer in dem Luxus-Camper kochen will, steht eine große Küche zur Verfügung, inklusive optionalem Doppel-Induktionsherd und großem 177-l-Kühlschrank mit zwei Gefrierfächern. Dazu sorgen Backofen, Geschirrspüler (2825 Euro) und elektrisch ausfahrbarer Küchenblock für Entzücken.

Luxus verströmt auch das Badezimmer, das keine Wünsche offenlässt. Weiße Marmoroptik lädt die Gäste in die großzügige Regendusche ein, Handtuch- und Fußbodenheizung sorgt auch morgens und abends für eine angenehme Atmosphäre. Mit dem 470-l-Frischwassertank und 370-l-Abwassertank lässt es sich ein paar Tage entspannt an einem Ort aushalten. Für ausreichend Energie sorgt dann eine PV-Anlage auf dem Dach oder notfalls ein integriertes Diesel-Notstromaggregat.

Im üppig bemessenen Schlafzimmer im Heck finden zwei Personen auf der 2,0 x 1,8 m breiten Matratze Ruhe vom stressigen Camping-Alltag. Optional bietet Concorde noch ein elektrisch zu betätigendes Hubbett im Fahrerhaus mit einer 2,0 x 1,35 m breiten Matratze. Den Centurion bietet Concorde in den Varianten 1160 GSI, 1165 GSI (beide ab 808.100 Euro), 1200 GSI (ab 844.700 Euro), 1205 GSI (ab 844.700 Euro), 1200 GST (895.750 Euro) oder 1205 GST (ab 895.750 Euro) an. Die Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in der Länge und damit im Innenlayout. Während die Basis 1160 GSI 11,73 m misst, kommen der 1200 GSI und 1205 GSI sowie 1200 GST auf genau zwölf Meter Länge.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Actros für viel Zuladung

Als Basisfahrzeug des Concorde Centurion 1160 GSI dient ein Mercedes-Benz Actros 1840L. Die Gesamtlänge liegt bei 11,73 m, die Höhe bei 3,85 m. Fahrbereit kommt das Wohnmobil auf 15,1 t, bis zu 2,85 t können noch zugeladen werden. Auch mit einem Smart Fortwo oder Fiat 500 an Bord werden die meisten Wohnmobilist:innen damit nicht an die Kapazitätsgrenze des Lkw stoßen.

Damit dem Concorde Centurion 1160 GSI nicht am ersten Berg die Puste ausgeht, arbeitet ein 10,7-l-Sechszlinder-Diesel unter der Fahrerkabine. Der Motor leistet in der kleinsten Variante 395 PS (290 kW) und entwickelt 1900 Nm Drehmoment. Wer mehr Leistung wünscht, kann als Option den 10,7-l-Sechszylinder und 428 PS (315 kW) wählen (8740 Euro), einen 12,8-l-Sechszylinder-Diesel mit 476 PS (350 kW) und 2100 Nm (22.435 Euro) oder einen 12,8-l-Sechszylinder-Diesel mit 530 PS (390 kW) und 2600 Nm (30.510 Euro). Für die lange Tour reicht ein 390-l-Kraftstofftank.

Neben dem hohen Preis von, je nach Variante und Zusatzausstattung, rund einer Million Euro stellt sich für viele noch eine zweite Hürde ein: Um den Luxus-Camper bewegen zu dürfen, benötigt man einen Lkw-Führerschein der Klasse C.