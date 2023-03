Platz 1: Unzuverlässigster Mittelklasse-Wagen in der Altersklasse der vier- bis fünfjährigen Gebrauchten ist laut GTÜ-Ranking der Citroën C5. Seine Mängelquote: 15,77 (Mängel pro 100 Autos in der jeweiligen Fahrzeugkategorie und Altersklasse).

Die GTÜ-Mängelstatistik zeigt die Mittelklasse-Gebrauchtwagen mit den meisten Mängeln. Das sind die sieben unzuverlässigsten Modelle!

Die Mittelklasse ist ein beliebtes Segment, wenn es um den Gebrauchtwagen-Kauf geht. Wenn es allerdings bei der Zuverlässigkeit hapert, wird so manches vermeintliche Schnäppchen schnell zum Groschengrab. Wir haben gemeinsam mit der GTÜ Gesellschaft für technische Überwachung rund fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet und auf dieser Basis ein Mängel-Ranking erstellt, das die sieben unzuverlässigsten Mittelklasse-Fahrzeuge zeigt. In der Kategorie der Gebrauchtwagen im Alter von vier bis fünf Jahren kommen die Vertreter dieser Klasse auf eine Laufleistung von etwa 70.000 Kilometer. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-7: Gebrauchte Mittelklasse-Modelle mit vielen Mängeln

Die Bildergalerie zeigt die Modelle der Mittelklasse mit den meisten Mängeln bei den vier- bis fünfjährigen Gebrauchten. In dieser Kategorie gibt es die meisten Besitzumschreibungen, weshalb sie in der Übersichtstabelle unten auch farblich hervorgehoben sind. Die Mängelquote steht für die durchschnittliche Anzahl der Mängel, die an 100 Fahrzeugen des gleichen Typs auftraten. Keine echte Überraschung ist der Citroën C5 als Gebrauchtwagen auf dem letzten Rang. Der elegante Franzose fällt zwar ins Auge, tritt aber leider nicht mit guter Zuverlässigkeit in Erscheinung. Auf den hinteren Rängen des Mittelklasse-Rankings finden sich allerdings auch Autos wie der Opel Insignia und der Ford Mondeo.

Unzuverlässige Mittelklasse-Modelle in der Übersicht