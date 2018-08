Die Plug-in-Hybrid-Konfiguration mit Ottomotor dürfte sich vor allem an Kunden in Asien richten, in Europa ist ein Diesel-Hybrid wahrscheinlicher

Doch bis sich das auch in den europäischen Bilanzen der Franzosen niederschlägt, wird es noch ein wenig dauern. Denn während der SUV-Rausch für Citroen in China bereits in diesem Sommer beginnt, kommt der C5 Aircross erst Ende 2018 zu uns.

Zu Schätzpreisen von gut 20.000 Euro tritt das SUV gegen Tiguan & Co an, verkneift sich aber nicht nur alle Aggressionen, sondern trägt sogar ein bewusst defensives Design mit sanft abgerundeten Ecken und weichen Flächen.

Die Franzosen zeigen den Citroën C5 Aircross auf dem Autosalon Paris 2018. Der freche Offroader mit charmanten Zügen und moderner Technik kommt Anfang des Folgejahres auf den Markt. Das ist der Preis, das sind die Motoren!

Mit dem Citroën C5 Aircross schwingen sich die Franzosen auf dem Autosalon Paris 2018 (2. bis 14. Oktober) als eine der letzten Volumenmarken voll auf die SUV-Welle – und wollen beweisen, dass man mit einem Kraxler auch kuscheln kann. Das auf der Auto Shanghai enthüllte Kompakt-SUV, das zu Schätzpreisen von gut 24.000 Euro aufwärts gegen Tiguan & Co antritt, verkneift sich deshalb nicht nur alle Aggressionen. Er erhält sogar ein bewusst defensives Design mit sanft abgerundeten Ecken und weichen Flächen. Der Citroën C5 Aircross (2018) lockt auch mit besonders weichen Sitzen und – typisch für den französischen Autobauer – mit einem neuen Fahrwerk. Als erster Hersteller puffert Citroën seine Stahlfedern mit hydraulischen Anschlägen, spannen so einen Bogen zu den Luftkissen der legendären DS, und versprechen einen Komfort, wie ihn in dieser Preisklasse kein anderer Geländewagen bietet. Von diesem Anspruch, dem Softie-Look und den abgerundeten Rechtecken als ständig wiederkehrendes Designmerkmal einmal abgesehen, ist der Aircross ein Kind der so genannten EMP2-Architektur und daher eng verwandt mit Konzernmodellen wie dem neuen DS7 oder dem Peugeot 3008. Das gilt für das Format mit 4,50 Metern Länge, 2,73 Metern Radstand sowie einem Kofferraum mit 580 bis 720 Litern bei voller Bestuhlung, der auf ein Ladevolumen auf bis zu 1630 Liter durch umgeklappte Rücksitze erweitert werden kann. Typisch ist auch die Ausstattung mit Assistenzsystemen wie der automatischen Abstandsregelung, der aktiven Hilfe bei Spurführung und Wechsel oder der 360-Grad-Kamera und für die Antriebe. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Autosalon Paris 2018

Fahrbericht Neuer Citroën C5 Aircross (2018): Testfahrt begleitet Neuer C5 Aircross will den Komfort-Pokal

Citroën C5 Aircross (2018) im Video:

Citroën C5 Aircross (Preis) auf Autosalon Paris 2018