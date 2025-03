Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Grundriss ist an sich wenig experimentell, bringt aber auch sechs Metern – und für unter 60.000 Euro – alles unter, was das Camperherz begehrt.

Unter dem Heckbett bleibt viel Stauraum, erweiterbar in Richtung Wohnraum durch eine Durchreiche oder nach oben durch Wegklappen der rechten Betthälfte.

Auch die Küche schrumpft im Vergleich zu den Baureihen CV600 und CV601 Pro etwas und bietet so einige Zentimeter weniger Arbeitsfläche. Die Ausstattung ist jedoch identisch.

Mit sechs Metern Außenlänge zählt der CV602 Pro zu den gerade so Großstadt-tauglichen Vertretern der Campervan-Klasse.

Preis: Carado CV602 Pro (2024) ab 56.999 Euro

Sechs-Meter-Campervans auf Fiat Ducato gibt es bei Carado zuhauf. Gleich drei Baureihen erfüllen beide Kriterien. Der Carado CV600 und dessen Derivate "Pro" und "Pro+" – jeweils mit Mehrausstattung – setzen auf den klassischen Doppelbett-Grundriss, der CV601 verdoppelt dank Etagen-Doppelbetten die serienmäßige Schlafplatz-Anzahl auf vier. Fehlt also nur noch ein Vertreter: der Carado CV602 Pro (2024).

Der CV602 Pro bringt für mindestens 56.999 Euro (Stand: März 2025) serienmäßig zwei Personen auf den beliebten Längsbetten im Heck unter, bleibt aber dennoch bei knapp sechs Metern Außenlänge und damit noch recht leicht zu manövrieren. Das "Pro" im Namen steht übrigens für die Optionspakete, die bereits serienmäßig dabei sind. Denn eine "Basis" gibt es für den 602er nicht, wer die Längsbetten wünscht, muss die Optik- und Ausstattungspakete mitnehmen. Doch neben lackierten Stoßfängern sind auch Faltverdunkelungen im Fahrerhaus oder die Kassettenmarkise so bereits serienmäßig an Bord des Kastenwagens.

Innenraum: Längsbetten auf sechs Metern

Der Grundriss-Aufbau des Carado CV602 Pro (2024) gleicht weitestgehend dem der anderen Sechs-Meter-Baureihen. Damit die Einzelbetten im Heck jedoch im knappen Ducato-Korsett Platz finden, sind einige Kniffe nötig. Einen ersten Unterschied zu CV600 und CV601 gibt es bereits in der Sitzgruppe. Zwar setzt Carado auch beim 602 auf eine Halbdinette für vier inklusive zweier Isofix-Plätze, verkleinert aber den Tisch. Eine Dreherweiterung ist jedoch serienmäßig an Bord, sodass dem Frühstück zu viert wenig im Weg steht. Das optionale Mittelbett bleibt jedoch mit 185 x 105 - 88 cm identisch dimensioniert zu den anderen beiden Campervan-Grundrissen 600 und 601. Zwei weitere Schlafplätze sind über der Sitzgruppe möglich: Gegen einen Aufpreis von 5699 Euro lässt sich dem 602 ein Aufstelldach mit Doppelbett (206 x 143 cm) aufsetzen.

Foto: Carado

Und auch die Küche des Carado CV602 Pro (2024) fällt etwas kürzer aus, um die Einzelbetten unterzubringen. Bei der Ausstattung steht der 602 dafür aber nicht schlechter dar. Auch hier ist eine Koch-Spül-Einheit samt Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) und Glasabdeckung. Stirnseitig ist ein Kompressor-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) mit 84 l Stauvolumen untergebracht – dafür fehlt hier eine Arbeitsflächenerweiterung. Hieran wird neben Stauraum in der Küchenzeile des 602 am meisten gespart. Wer Längsbetten wünscht, darf bei Nutzfläche in der Küche nicht wählerisch sein.

Auch die Nasszelle muss leicht schrumpfen, um die beliebten Heckbetten in den Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) unterzukriegen. Das Kompaktbad bringt auf wenig Grundfläche das Nötigste unter, nämlich Kassettentoilette (hier unsere Empfehlungen für Campingtoiletten), Festwaschbecken und Duschausstattung, für einen Spiegelschrank und Ablageflächen fehlt jedoch der Platz. Ein Seitenfenster ist aber dennoch Teil der Badausstattung.

Der eigentliche Star des Carado CV602 Pro (2024) ist natürlich das Heckbett, beziehungsweise die Heckbetten. Die Einzelbetten messen 190 x 108 - 56 cm und 187 x 86 cm, womit sie per se nicht üppig bemessen sind. In Kastenwagen-Manier handelt es sich jedoch nicht um strikt getrennte Betten, wie man sie aus gehobenen Teilintegrierten kennt, sondern eine Art "Doppelbett" mit Einkerbung für den einfacheren Einstieg zwischen Küche und Bad. Somit fallen die Betten zwar an sich für großgewachsene Paare etwas kurz aus, das stets vorhandene Verbindungsglied merzt diesen Schwachpunkt jedoch aus.

Foto: Carado

Weiterer Vorteil der Betten ist die großzügige Heckgarage unter ihnen. Sie ist nahezu genauso lang wie die Betten selbst und bringt so auch sperriges Gepäck unter. Eine Durchreiche zum Gang zwischen Bad und Küche verlängert den Stauraum bei Bedarf, das hochklappbare Bett-Mittelteil erweitert zudem den vertikalen Nutzraum für Fahrräder & Co. Unter dem Bett findet auch ein Großteil der technischen Ausstattung ihren Platz, etwa der Gaskasten für zwei Elf-Kilogramm-Flaschen. Im CV602 Pro wird nämlich wie beim CV600 ab Werk mit Gas geheizt. Nur der CV601 bekommt serienmäßig von Carado die Dieselheizung Truma Combi D4 spendiert, welche es sonst nur gegen Aufpreis (759 Euro) gibt. Mehr Heizleistung als vier Kilowatt sind ebenfalls möglich mit dem Upgrade zur Truma Combi 6E, die mit Gas oder elektrisch betrieben werden kann und bis zu sechs Kilowatt an Heizleistung mitbringt.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Carado CV602 Pro (2024) basiert auf dem Fiat Ducato und kommt serienmäßig mit dessen 140 PS (103 kW) starken Ausbaustufe des 2,2-l-Turbodiesels (hier die Geschichte des Dieselmotors) vorgefahren. Geschaltet wird per Hand durch sechs Gänge, gegen Aufpreis übernimmt ein Achtstufen-Automatikgetriebe (Arten, Aufbau und Funktion erklärt) die Schaltarbeit. Etwas flotter ist man dagegen mit der leistungsstärksten Version des Vierzylinders mit 180 PS (132 kW) unterwegs, diese ist stets an die Wandlerautomatik gekoppelt.

Ab Werk steht der CV602 Pro auf dem "Light"-Chassis mit 3500 kg technisch zulässigem Gesamtgewicht. Dieselbe Gesamtmasse mit denselben Antrieben gibt es auch auf "Maxi"-Chassis, dann aber mit mehr Sicherheitsreserven dank leistungsfähigerer Bremsen und einem verstärkten Fahrwerk (diese Fahrwerkstypen gibt es). Eine Auflastung auf 4250 kg bietet Carado für 7667 Euro ebenfalls an, dann jedoch gezwungenermaßen auf "Maxi"-Chassis und mit der Top-Motorisierung.

Typisch Ducato sind serienmäßig etwa bereits ein Tempomat, eine manuelle Klimaanlage und das von Fiat "Traction+" genannte, elektronische Differential für weniger Schlupf beim Anfahren. Das standardmäßige Pro-Paket für den 602 erweitert die Fahrzeug-Ausstattung um den 90-l-Kraftstofftank. Aufpreise kosten dagegen wie gehabt die meisten Fahrassistenzsysteme (zusammengefasst in "Safety Paket" und "Co-Driver-Paket") und Komfortfeatures, wie der 10,0-Zoll-Naviceiver oder die Klimaautomatik im Fahrerhaus.