Mit einem für einen Wohnwagen eher ungewöhnlichen Hubbett-Konzept will die Hymer-Tochter Bürstner bei Familien punkten. Der Caravan braucht kein besonders kräftiges Zugfahrzeug, dafür ist die Ausstattung des Bürstner Premio Plus (2025) bärenstark!

In der Premio Plus 410 TS genannten Einstiegsvariante sollen vor allem junge Familien auf ihre Kosten kommen.

Der Bürstner Premio Plus versteht sich in allen vier verfügbaren Grundrissen als variabler Familien-Camper.

Preis: Bürstner Premio Plus (2025) ab 22.830 Euro

Dass Hubbetten praktisch sind, weil sie die Schlafgelegenheit im Heck des Campers auf Knopfdruck hochfahren und so neuen Stauraum schafft, wo eigentlich keiner ist, ist kein Geheimnis. Bisher war dieser raumsparende Camper-Kniff jedoch vor allem Campervans und Wohnmobilen vorbehalten (hier die Unterschiede zwischen den Wohnmobiltypen kurz erklärt). Mit seinem Komfort-Caravan Premio Plus (2025) bricht Campingfahrzeug-Hersteller Bürstner mit dieser Konvention.

Der mindestens 6130 m lange und 2320 mm breite Bürstner Premio Plus (2025) ist zum Preis ab 22.830 Euro zu haben. Bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 1360 bis 1600 kg braucht er kein zugkräftiges SUV vom Schlage eines Mercedes GLE oder Volvo XC90, um von A nach B gefahren zu werden – hier unser Überblick über die Pkw mit der höchsten Anhängelast. Er kann problemlos auch von kleineren Zugfahrzeugen an den Haken genommen werden. Übrigens, das höchste (und längste) der Wohlfühl-Wohnwagen-Gefühle in dieser Baureihe ist der Bürstner Premio Plus 510 TK (2025), der zu einem Preis von mindestens 26.870 Euro auf 7570 mm Außenlänge bis zu sieben Personen Platz zum Schlafen bietet.

Innenraum: Viel Flexibilität dank Hubbett-Konzept

Das passt ins Konzept: Der Wohnwagen der Hymer-Tochter wendet sich laut Hersteller in erster Linie an Familien und will demnach als "Dreizimmerwohnung auf Rädern" verstanden werden. Heißt in anderen Worten: Auf relativ überschaubarem Raum bietet er viel Rückzugsmöglichkeiten und Schlafplätze für bis zu sieben Personen. Deren Zahl variiert je nach Art des Grundrisses, von denen es insgesamt vier gibt. Zugelassen ist der Bürstner Premio Plus (2025) in allen Varianten für Gespann-Geschwindigkeiten bis 100 km/h (alles zur 100 km/h-Zulassung für Wohnwagen).

Einmal an Bord, fällt sofort das Hubbett-Konzept ins Auge. Das Hubbett hat eine Liegefläche von 1,44 x 2,00 m. Im Heck lässt sich die Rundsitzgruppe mit wenigen Handgriffen zu einem zusätzlichen Bett umbauen. Schon sind auf die Schnelle vier Schlafplätze geschaffen. Je nach Grundriss kommen dann im Bug noch Etagen- und Einzelbetten hinzu. Viel Schlafkomfort versprechen serienmäßige Kaltschaummatratzen und Holzlattenroste für alle Betten.

Foto: Bürstner

Dach, Bug- und Heckwand sind aus GfK gefertigt, was seinen Teil zum Leichtbau dieses Wohnwagens beiträgt. Zugleich verspricht der Hersteller erhöhten Hagelschutz. Für angenehme Atmosphäre an Bord sorgt neben der Dachhaube im Format 40 x 40 cm und dem getönten und ausstellbarem Doppelfenster, durch das viel Tageslicht hineinfällt, die 3000 W starke Gasheizung mit elektrischer Zündung . Das soll auch an kühleren Tagen eine heimelige Atmosphäre schaffen – so bleiben Wohnwagen oder Wohnmobil auch im Winter kuschelig warm. Hinterlüftete Stauschränke und Winterrückenlehnen sollen für eine bessere Luftzirkulation sorgen. Gegen 850 Euro Aufpreis wird eine elektrische Erwärmung des Fußbodens Teil des Ausstattungspakets.

Für Wohnwagen-Verhältnisse ist eher gehobene Küche als biedere Hausmannskost angesagt: Der Kompressor-Kühlschrank trägt mit einem Fassungsvermögen von 142 l, von denen 15 l auf das Gefrierfach entfallen, maßgeblich Anteil daran. Zur Zubereitung von Speisen, deren Kreativpotenzial über Dosen-Ravioli & Co. hinausgeht, stehen neben der integrierten Edelstahlspüle ein Dreiflammen-Gaskocher mit elektrischer Zündung und Glasabdeckung zur Verfügung (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test). LED-Spots über dem Küchenblock spenden ausreichend Licht. Anfallender Müll verschwindet diskret im Abfallsammler in der Eingangstür. Die Stehhöhe liegt durchgängig über 2,05 m.

Foto: Bürstner

Das Bad befindet sich abgesehen vom kleinsten Grundriss, der auf die Modellbezeichnung Bürstner Premio Plus 410 TS (2025) hört und dort als Bugbad konzipiert ist, in allen Varianten des Wohnwagens auf der in Fahrtrichtung rechten Seite, unmittelbar hinter der Aufbautür. Der Nassbereich verfügt über Spül-WC und Waschbecken, fällt aber naturgemäß kleiner aus als in vergleichbar ausgestatteten Wohnmobilen. Gegen 440 Euro Aufpreis kann ein Duschpaket geordert werden, das einen Duschvorhang mit Schiene sowie eine Duscharmatur mit Brauseschlauch beinhaltet (die besten mobilen Campingduschen in unserer Übersicht). Die Kapazität des Frischwassertanks beträgt in allen Grundrissen 44 l (So lässt sich Wasser im Wohnmobil mit einem Wasserfilter aufbereiten).

Beim Thema Stauraum gibt sich der Premio Plus flexibel: Das Etagenbett, wie es sich etwa im Bürstner Premio Plus 410 TS (2025) findet, schafft durch das Hochklappen des unteren Betts zusätzlich Platz für Urlaubs- oder Sportausrüstung. Dank der großen optionalen Garagenklappe im Format 0,89 x 1,68 m soll das Be- und Entladen so leicht wie möglich von der Hand gehen. Außerdem steht neben den Betten im Bug ein Kleiderschrank zur Verfügung.

Fahrwerk: Mehr Sicherheit und Komfort durch Anti-Schlingerkupplung

Erhöhten Fahrkomfort und vor allem ein Plus an Sicherheit in potenziell brenzligen Fahrsituationen mit dem Hänger am Haken verspricht das serienmäßige Sicherheitsfahrwerk mit optionaler Anti-Schlingerkupplung (1150 Euro Aufpreis). Die eingebaute Sensortechnik soll anhand der gesammelten Daten Gefahrensituationen erkennen und frühzeitig gegensteuern, bevor es zum gefürchteten Aufschaukeln des Hängers kommt. Ein elektrischer Mover mit Fernbedienung kostet 3240 Euro extra (so den Mover am Wohnwagen nachrüsten).

Serienmäßig mit dem Bürstner Premio Plus (2025) erhältlich ist die "My Bürstner" genannte App. Mit ihr können die relevantesten Fahrzeuginformationen wie Reifendruck (hier die besten Reifendruckprüfer in unserer Übersicht), Ausrichtung oder Stützlast abgerufen werden. Was in Sachen Stützlast bei Autos mit Anhängerkuplung zu beachten ist, sagen wir hier. Apropos Ausrichtung (so den Wohnwagen mittels Auffahrkeilen richtig nivellieren): Das Feinjustieren der Standposition erfolgt ebenfalls elektronisch – per digitaler Wasserwaage.