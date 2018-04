Wie 5er und Co kann er nun in dichtem Verkehr auf der Autobahn nahezu autonom fahren und erstmals sogar automatisch die Spur wechseln.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2017 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4708/1891/1676 Leergewicht 1750-1895 Leistung 184-360 PS Antriebsarten Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 44.000 Euro

Der BMW X3 (2017) zeigt sein neues Design: Das SUV wird selbstbewusster, leichter und bekommt ein modernes Infotainment. Marktstart ist im November zu Preisen ab 44.000 Euro.

Wenn im November 2017 die dritte Auflage des BMW X3 zu Preisen um 44.000 Euro an den Start geht, zeigt sich wieder: Erfolg kann für einen Autohersteller Segen und Fluch zugleich sein. Denn je erfolgreicher ein Modell ist, desto schwerer tun sich die Entscheider mit gravierenden Änderungen und desto vorhersehbarer werden die Generationswechsel. Weil die Bayern 1,5 Millionen Bestandskunden aus zwei Generationen nicht vor den Kopf stoßen wollten, haben sie auf den großen Stilwechsel verzichtet und den Bestseller nur mit Samthandschuhen angefasst. Doch zumindest den Charakter des X3 arbeitet BMW etwas besser heraus und betont mit mehr Muskeln das S im Sport Utility Vehicle. So sieht der BMW X3 (2017) bei weitgehend unverändertem Format nicht nur athletischer aus, sondern speckt obendrein auch noch 55 Kilo ab. Zudem soll er deutlich sportlicher fahren, verspricht BMW und krönt die Modellpalette dafür zum ersten Mal mit einem M-Modell. Mehr zum Thema: Die Highlights auf der IAA

BMW X3 (2017) im Video:

Preis: BMW X3 (2017) ab 44.000 Euro

Neben dem M40i gibt es beim BMW X3 (2017) zunächst nur einen konventionellen Benziner in der Motorenpalette: einen zwei Liter großen Vierzylinder im 30i mit 252 PS. Dazu gesellen sich zwei Diesel: der 20d mit vier Zylindern und 195 PS sowie der 30d mit sechs Töpfen und 265 PS. Im Frühjahr 2018 folgt ein weiter Vierzylinder-Benziner, der als X3 20i auf 184 PS kommt. Ohne M-Logo schafft der X3 Spitzengeschwindigkeiten zwischen 213 und 240 km/h und kommt beim kleinen Diesel im besten Fall auf einen Normverbrauch von 5,0 Litern. Während BMW unter der Haube also nichts Neues bietet und auch beim Design des X3 eher evolutionär gearbeitet hat, hält zumindest im Innenraum der Fortschritt Einzug. Zum einen, weil es mehr Ablagen gibt und man den Kofferraum mit einer Cargostellung der dreigeteilten Rückbank nun noch besser zwischen den minimal 550 und den maximal 1600 Litern variieren kann. Und zum anderen, weil sich der BMW X3 (2017) großzügig bei 5er und 7er bedient und zum Beispiel mit einem animierten Cockpit sowie dem großen Touchscreen samt Gestensteuerung aufwartet. Selbst den so genannten Displayschlüssel im Smartphone-Format haben die Bayern übernommen.

BMW X3 mit Assistenzsystemen

Auch bei den Assistenzsystemen legt der BMW X3 (2017) nach. Wie 5er und Co. kann er nun in dichtem Verkehr auf der Autobahn nahezu autonom fahren und erstmals sogar automatisch die Spur wechseln. "Das kann bislang kein anderes SUV in dieser Klasse", rühmen die Bayern. Aber das ist nicht der einzige Spurwechsel, mit dem der X3 an der Konkurrenz vorbeiziehen will. Genau, wie die Bayern die sportliche Seite des Geländewagens betonen, wollen sie auch seine sparsame Seite stärker herausarbeiten und stellen deshalb nicht nur eine Plug-In-Variante, sondern erstmals eine rein elektrische Version in Aussicht. Nachdem der Akku-Antrieb bislang allein den i-Modellen vorbehalten war, ist das dann doch noch eine gravierende Änderung.

