Gewachsener X3 fährt komfortabel

Der Bestseller BMW X3 geht 2024 in vierter Modellgeneration auf Kundenfang. Schon die Einstiegsmotorisierung 20 xDrive überzeugt bei einer ersten Testfahrt.

Erste Testfahrt im neuen BMW X3 (2024): Vieles ist anders

Optisch legt die 2024 gestartete vierte Generation des BMW X3 – intern G45 genannt – einen deutlich anderen Auftritt hin. Erstmals verschwindet der klassische Vier-Augen-Look der LED-Leuchten und erfindet sich in Form zweier Längsstreifen neu. Und zu den vorher ausschließlich vertikalen Streben des Kühlergrills gesellen sich nun auch diagonale.

Doch damit nicht genug: Der neue BMW X3 (2024) zeigt den bisher wohl größten Sprung in puncto Design. Im Profil betrachtet setzt die neue Generation auf einen geradlinigen Look mit mehr lackierten Flächen. So sind etwa die Radlaufbeplankungen verschwunden, und nur in der Basisausführung gibt es einen unlackierten Seitenschweller. Zudem sind die Türgriffe in das Blech versenkt. Die Dachlinie zieht sich deutlich weiter nach hinten, wodurch das Heck jetzt steiler abfällt. Der Vorteil: Bei der gesamten Modellreihe steht damit ein größeres Kofferraumvolumen zur Verfügung. Last but not least: Wer möchte, kann jetzt auch die Kühlerumrandung im Dunkeln leuchten lassen – "Iconic Glow" genannt.

Mehr Platz und weniger Knöpfe im Innenraum

Insgesamt ist der neue BMW X3 (2024) auf 4755 mm in der Länge angewachsen und legt auch in der Breite wegen der breiteren Spur an Vorder- und Hinterachse auf 1920 mm zu. Mit 1660 mm ist er dafür nun 25 mm niedriger als vorher.

Das minimalistischere Erscheinungsbild findet sich auch im Inneraum wieder. Das Curved Display hat hier ebenfalls Einzug gehalten. Die neueste Software (Operating System 9) ist Android-basiert und erinnert in ihrer Bedingung sehr an ein Smartphone oder Tablet. Neben der Toucheingabe steht auch der bewährte Dreh-Drück-Steller bereit.

Die Mittelkonsole bietet nun deutlich mehr Ablagen, nicht zuletzt dank der großen "jewelry box" ("Schmuckkiste"), wie BMW die mit einem Leuchtenband eingerahmte Ausbuchtung für Becherhalter und Induktionsladefläche nennt. Optisch wirkt die Mittelkonsole somit deutlich expressiver als bisher und überzeugt bei der ersten Testfahrt auch mit gutem Praxisnutzen. Für die Sitzpolster stehen ohne Aufpreis Stoff- sowie Veganza-Bezüge (veganes Leder) zur Wahl, generell setzt der Innenraum zum größten Teil auf Bezüge aus recyceltem PET.

Neuer BMW X3 (2024) als komfortabler Alltagsbegleiter

Für unsere erste Testfahrt wählen wir die Basismotorisierung. Für alle Varianten des neuen BMW X3 (2024) gilt: Automatikgetriebe und Allradantrieb sind gesetzt. Den 20 xDrive treibt maßgeblich ein 2,0-l-Vierzylinder an, der nach dem Miller-Prinzip arbeitet. Unterstützt wird der Benziner von einem Turbolader und einem in das Getriebe integrierten E-Motor. Das System mobilisiert 208 PS (153 kW) und 330 Nm. Das 48-V-Mildhybrid-System arbeitet ebenfalls in den Motorisierungen M50 xDrive sowie 20d xDrive. Zusätzlich gibt es den X3 auch als Plug-in-Hybrid (30e xDrive).

Während unserer ausgiebigen Testfahrt überzeugt der Antrieb mit einer unaufgeregten und linearen Kraftentfaltung. Die souveränen und geschmeidigen Gangwechsel der Achtstufen-Automatik sind hinter dem Steuer kaum spürbar. Und auch in Bezug auf die Geräuschdämmung des Motorraums hat BMW ordentlich nachgelegt. Nur ganz leise nimmt man im Cockpit das Säuseln des Vierzylinders wahr.

Schon für die Basismotorisierung ist das M Sportpaket erhältlich, mit dem auch wir unterwegs sind. Für 3700 Euro Aufpreis fährt der neue BMW X3 (2024) dann unter anderem auf 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen und mit M Sportfahrwerk vor. Trotz strafferer Dämpfer, härterer Stabilisatoren und höherer Federrate gleitet der Bayer komfortabel über den Asphalt. Unebenheiten werden blitzschnell abgefedert. Ebenfalls Bestandteil des M Sportpakets ist die Adaptiv-Lenkung, die ihre Übersetzung der jeweiligen Geschwindigkeit anpasst. Sie präsentiert sich leichtgängig mit ausreichend Rückmeldung und intensiviert ihre Haltekräfte in den richtigen Momenten, zum Beispiel in dynamischer genommenen Kurven.

Übrigens: Die mit jedem Fahrtantritt verpflichtend aktivierten Assistenzsysteme (etwa der Spurhalteassistent) machen sich nur dezent bei der Fahrt bemerkbar, und das neue, massige Dashboard schränkt die Sicht weniger ein als erwartet.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 21/2024 BMW X3 20 xDrive Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 48-V-Mildhybrid; 1998 cm³ Antrieb 8-Stufen-Automatik; Allrad Leistung 153 kW/208 PS Max. Drehmoment 330 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4755/1920/1660 mm Leergewicht/Zuladung 1930/645 kg Kofferraumvolumen 570-1700 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,8 s Höchstgeschwindigkeit 215 km/h Verbrauch auf 100 km 6,9 l S Kaufinformationen Grundpreis 57.900 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben