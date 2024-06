BMWs Erfolgsgarant im SUV-Segment

Die Fertigung wanderte von Österreich nach Greer in South Carolina zur BMW US Manufacturing Company.

2010 kündigte sich auf der Mondial de l’Automobile in Paris die zweite Generation des BMW X3 an.

Der erste BMW X5 (E53) machte vor, wie erfolgreich ein SUV sein. Mit dem BMW X3 wollte BMW den Erfolg in der Mittelklasse ausbauen. Mittlerweile geht die vierte Generation des Kompakt-SUV ins Rennen. Zeit für einen Rückblick!

BMW X3: Die Historie des Erfolgsgarant im SUV-Segment

Um bei der Fahrzeugklasse SUV von einem Trend zu sprechen, versetzen wir uns zurück ins Jahr 2003. Seit rund vier Jahren buhlt der große BMW X5 (E53) als erstes SUV der Münchner Fahrzeugschmiede um die Gunst der Kund:innen im Oberklasse-Segment. Der Erfolg der ersten X-Baureihe war in den Zahlen deutlich zu verzeichnen, weswegen sich BMW dazu entschied, die Modellfamilie um eine kleinere Mittelklasse-Variante des SAV (eigens von BMW etablierte Bezeichnung "Sports Activity Vehicle") zu erweitern. Auf der 60. IAA in Frankfurt war es schließlich soweit: Die erste Generation des BMW X3 (E83) debütierte.

Mit der besonderen Karosserieform, dem geringeren Preis im Vergleich zum X5 und Argumenten wie dem hauseigenen xDrive-Allradantrieb sowie attraktiven Motorisierungen, unter anderem in Form von 3,0-l-Sechszylindern, schaffte es BMW 2004, ein bis dato ungepflügtes Markensegment zu bestellen. Auch im Motorsport konnte sich das SUV blicken lassen, wie unsere Bildergalerie beweist. Vier Jahre nach Marktstart rollte 2008 im österreichischen Graz bei Magna-Steyr der 500.000. X3 vom Band. Im gleichen Jahr erhielt der bis dato in der Klasse der Kompakt-SUV konkurrenzlose BMW X3 Gegenspieler in Form von Mercedes GLK (X 204) und Audi Q5 (Typ 8R).

Der BMW X3 schafft sich seinen Platz

Um konkurrenzfähig zu bleiben, blieb der Autobauer nicht untätig und brachten 2010 die zweite Generation des BMW X3 auf den Markt. Die Fertigung der intern als F25 bezeichneten Baureihe wanderte von Österreich in die USA. Die BMW US Manufacturing Company in Greer, South Carolina, übernahm diese Aufgabe. Die Motorpresse zeigte sich vor allem durch das verbesserte Fahrverhalten beeindruckt. Unter der Haube hielt man an den bekannten Werten fest. Diesel- wie Benzinmotoren mit Hubräumen zwischen 2,0 l und 3,0 l ließen bei der Kundschaft nur wenige Wünsche offen. Neu in der Reihe der Benziner war außerdem die Aufladung mittels Abgasturbolader. Das Topmodell des BMW X3 (F25) xDrive35i leistete durch die Zwangsbeamtung satte 336 PS (225 kW) und 400 Nm. Doch Fans der M-Modelle blieben auf der Strecke.

Das änderte sich erst mit Einführung der dritten und noch aktuellen Generation des BMW X3 im Jahr 2017. Während die regulären Verbrennervarianten und die Hybridmotorisierung des X3 unter der Bezeichnung G01 firmieren, ergänzte schließlich ab 2019 der BMW X3 M (F97) mit 480 PS (353 kW) das Portfolio für Fans sportlicher Kompakt-SUV (siehe Bild oben). Die Krone sicherte sich allerdings der zeitgleich eingeführte BMW X3 M Competition, der aus seinem 3,0-l-Reihensechszylinder dank Bi-Turbo-Aufladung 510 PS (375 kW) schöpft. Auch mit Blick in die Zukunft der Mobilität blieb BMW nicht untätig und ergänzte 2021 die X3-Baureihe um den Elektro-SUV iX3 (G08), der mithilfe der stromerregten Synchronmaschine 210 kW (286 PS) an die Hinterräder schickt.

Die vierte Generation kommt

Doch wie immer gilt: Wer rastet, der rostet. Im Sommer 2024 stellt BMW die vierte Generation des BMW X3 (G45) vor. Moderne Vier- und Sechszylinder-Turbotriebwerke, die zwischen 197 PS (145 kW) und 398 PS (293 kW) leisten, sorgen für den Vortrieb. Neben der Fertigung der Verbrenner und Hybridmodelle in den Werken in Spartanburg (USA) und Rosslyn (Südafrika) ensteht in Debrecen (Ungarn) ein neues BMW-Werk, das gänzlich CO2-frei arbeiten soll. Dort soll ab 2026 auch das SUV der "Neuen Klasse" als rein elektrischer BMW iX3 montiert werden. Der Verkauf der neuen Generation startet voraussichtlich im Herbst 2024.