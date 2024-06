Schritt in Richtung Zukunft

Der BMW X3 ist seit 2003 auf dem Markt und startet nun in seine vierte Generation, die sich AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut im Studio bereits genauer anschauen konnte. Mit einem geradlinigen Design möchte BMW schon jetzt eine Annäherung an die künftigen Modelle der "Neuen Klasse" schaffen. Die ins Blech eingelassenen Türgriffe oder die leuchtende Umrandung der Nieren (Iconic Glow) kennen wir aber auch schon von aktuellen BMW-Fahrzeugen. Apropos Licht: Die LED-Leuchten sind jetzt L-förmig und verlaufen parallel. In den Abmessungen etwas gewachsen, kommt der Bayer nun auf 4,76 m Länge, 1,92 m Breite und 1,66 m Höhe. Der neue X3 ist nicht nur 25 mm niedriger, auch die Dachlinie wurde weiter nach hinten gezogen. Dadurch wirkt der Neuling größer, vor allem aber erhöht sich das Laderaumvolumen beim Verbrenner auf 570 bis 1700 l und beim Plug-in-Hybrid auf 460 bis 1600 l.

Die Reduzierung außen findet ihre Fortsetzung im Innenraum. Serienmäßig bestehen die Oberflächen aus 100 Prozent recyceltem PET. Auch im BMW X3 (2024) gibt es für die Bedienung jetzt das Curved Display, das aus zwei Einheiten besteht. Der bewährte Dreh-Drück-Steller bleibt erhalten. Auf einen großen Gangwahlhebel verzichtet BMW zugunsten eines kleinen. Die Mittelkonsole beinhaltet zwei Induktionsladeflächen und zwei Becherhalter, die von einem breiten Leuchtenband in Swarovski-Optik eingerahmt werden. Die Motorenpalette setzt auf Turbo-Vier- und -Sechszylinder, die – bis auf den Plug-in-Hybrid X3 30e – dank 48-V-Starter-Generator Mildhybride sind. Die Leistungsspanne reicht von 197 PS (168 kW) bis 398 PS (541 kW). Der Plug-in-Hybrid hat eine elektrische Reichweite von bis zu 90 km (WLTP). Die Markteinführung erfolgt im November 2024 zu einem Einstiegspreis von 57.900 Euro (Stand: Juni 2024).

