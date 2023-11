BMW möchte künftig die Basis-M-Modelle streichen, wie wir sie aktuell kennen. Den neuen Einstieg in die M-Welt sollen die Competition-Varianten bilden.

Ob M3, M4 oder X6 M – BMW bietet über verschiedenste Klassen hinweg Performance-M-Modelle aus der hauseigenen Motorsport-Abteilung M GmbH. Bislang gibt es eine M-Basisvariante, darüber je nach Modell eine gesteigerte Competition-Version und als Krönung zum Teil einen CS oder CSL. Das soll sich in Zukunft ändern. Wie Car Throttle im September 2023 berichtete, kündigte M-Chef Frank van Meel in einem Interview die Änderung an. In Zukunft solle zum Beispiel keine Unterscheidung mehr zwischen einem BMW M3 und einem BMW M3 Competition gemacht werden, stattdessen bilden die Performance-stärkeren Competition-Modelle die Basis. Aktuell sind die Competition-Modelle noch mehrere tausend Euro teurer als die "normalen" M-Modelle, was dafür spricht, dass der Einstieg in die M-Welt perspektivisch teurer werden wird. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M4 CSL (2022) im Video:

Competition als neuer Standard für BMW M-Modelle

Frank van Meel erklärt die Streichung der regulären BMW M-Modelle damit, dass günstigere M-Ableger wie der M440i die Brücke zwischen den Standard-BMW-Modellen und den High-End-Varianten à la BMW M4 CSL bilden. Diese sind laut van Meel etwas für Enthusiast:innen: "Das sind Hardcore-Fahrzeuge. Wenn man sagt: Nein, ich will ein Track-Tool mit Nummernschild habe. Dann nimmt man einen CS oder CSL." Wann die Competition-Versionen die neuen Basis-M-Modelle werden, ist bislang unklar – ebenso wie die Benennung der kommenden Modelle der M GmbH.