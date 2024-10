Kuriositäten-Kabinett aus München

V12-Motor, bis zu 550 PS (405 kW), mutmaßlich über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit: Mit dem BMW M8 hätte der legendäre M1 Anfang der 90er endlich einen würdigen Nachfolger erhalten können. Doch es kam anders. Der potente Prototyp wurde nicht realisiert, sondern verschwand tief in den M-Katakomben. Erst knapp 20 Jahre später, 2010, präsentierte BMW, an was man da im stillen Kämmerlein gearbeitet hatte.

Dabei wusste das sportliche Fahrverhalten mit Motorrad-Heckmotor und -antrieb in der Kleinwagenklasse durchaus zu überzeugen. Neben der Limousine bot BMW den 700 auch als Coupé und Cabriolet an. Bis zu 40 PS (29 kW) konnte der Zweizylinder-Boxermotor freisetzen.

Es mag an Ironie grenzen, dass ein Auto ohne die charakteristische Doppelniere die Wirtschaftlichkeit von BMW gesichert und die Marke somit in die 60er-Jahre gerettet hat. Während die in Lizenz gefertigte Isetta längst Kultstatus erreicht hat, rollt der klassisch anmutende 700er gerade bei jüngeren Generationen allmählich in Vergessenheit. Ein Großteil der 181.411 gebauten Exemplare dürften dem Zahn der Zeit längst erlegen sein.

Die Geschichte von BMW und der Wasserstofftechnik ist eine von unsagbar zaghafter Konsequenz: Seit dem Jahr 2000 forscht die Marke an der alternativen Technik und präsentiert im Zuge dessen regelmäßig Showcars und sogar Kleinserien. Während mittlerweile X5 mit Brennstoffzelle und Elektroantrieb kombiniert werden, sah die Antriebslösung beim Hydrogen 7 von 2005 gänzlich anders aus. Die in einer Stückzahl von 100 Exemplaren gefertigte Luxuslimousine lässt den Wasserstoff nämlich von einem V12 in Energie umwandeln.

Der frühere Le Mans- und DTM-Champion ließ den gut 700 PS (515 kW) starken X5 fliegen und brannte mit sieben Minuten und 49 Sekunden eine fast 20 Jahre lang währende Bestzeit für SUV in den Asphalt. Durch die Döttinger Höhe ging es mit 311 km/h. Leider blieb der X5 Le Mans ein Einzelstück, das danach in die gut behütete BMW-Sammlung rollte.

Allerdings war der BMW 3200 CS wie sein Technikspender eher ein Verlustgeschäft, weshalb die Marke ihr damaliges Spitzenmodell nie großflächig vermarktete. Nur 603 Exemplare entstanden, bis BMW den CS still und heimlich absetzte, um Produktionskapazitäten für den 02er zu schaffen. Eine Portion Angeberwissen: Mit dem 3200 CS debütierte der bis heute zitierte Hofmeister-Knick an der Dachsäule, der ursprünglich die Stabilität der Karosserie erhöhen sollte.

Wie praktikabel die wie beim Roadster herunterfahrenden Türen in Verbindung mit einem festen Dach gewesen wären, sei einmal dahingestellt. Eine Serienfertigung war ohnehin nicht angedacht. Vielmehr wollte man auf der Z1-Basis verschiedene Bauformen und ihre Realisierbarkeit erforschen. Im Rahmen dessen erdachte man sogar eine noch geländetaugliche Version namens Off-Roadster, die allerdings in einem sehr frühen Stadium wieder verworfen wurde.

In der mehr als einhundert Jahre langen Historie von BMW entstanden unzählige Baureihen, die aufgrund ihres Designs, ihrer Motoren oder ihrer überlegenen Fahrdynamik zu Legenden wurden. Ein Blick in unsere Top-7 der BMW-Modelle, die niemand kennt, zeigt einige Autos mit ebendiesem Potenzial. Doch statt im Fokus der Fans zu stehen, gerieten Fahrzeuge wie der 3200 CS, der TC2 oder der Hydrogen 7 allmählich in Vergessenheit. Mal lag es daran, dass sie trotz vielversprechender Talente nicht einmal richtig in Serie gingen. Manchmal kamen sie zur falschen Zeit und manchmal wurden sie einfach von charmanteren BMW von der Bildfläche verdrängt. Auch das Marketing vonseiten der Marke ließ in der Vergangenheit das ein oder andere weniger profitable Modell links liegen.

Bis zuletzt fanden sich im BMW-Modellprogramm Baureihen, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Man denke zum Beispiel an den BMW 6er Gran Turismo – der vormals als 5er Gran Turismo bekannte Fünftürer erhielt im Zuge der Einstellung des regulären 6ers eine Namensänderung, die bis heute nicht in vielen Köpfen angekommen ist. Noch unbekannter aber sind die sieben BMW-Modelle, die wir in der Bildergalerie auflisten. Viel Spaß beim Durchklicken! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

